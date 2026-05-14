Αποκόρωνας: Δικαίωση για τους Πυλώνες το επιστημονικό πόρισμα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Για «σημαντική δικαίωση της κοινωνίας του Αποκορώνου» κάνει λόγο ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, μετά τη δημοσιοποίηση της τελικής έκθεσης του ερευνητικού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχετικά με τη γραμμή υψηλής τάσης Χανιά – Δαμάστα.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι η μελέτη επιβεβαιώνει επιστημονικά πως υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες όδευσης και ότι η υπόγεια και υποθαλάσσια λύση δεν μπορεί να αποκλείεται χωρίς ουσιαστική διερεύνηση.

Αναλυτικά ο δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αναφέρει στην ανακοίνωσή του τα εξής:

«Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε ο σχεδιασμός της γραμμής υψηλής τάσης Χανιά–Δαμάστα, σταθήκαμε απέναντι όχι στην ανάπτυξη, αλλά σε μια λογική που αντιμετώπιζε τον τόπο μας χωρίς να υπολογίζει το περιβάλλον, την κοινωνία και το μέλλον του.

Δεχθήκαμε πιέσεις, δεχθήκαμε αμφισβήτηση. Ακούσαμε ότι δεν υπάρχουν άλλες λύσεις οτι όλα είναι ήδη αποφασισμένα. Όμως ο Αποκόρωνας δεν έσκυψε το κεφάλι.

Και σήμερα, η Τελική Έκθεση του Ερευνητικού Προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει με επιστημονικό τρόπο αυτό που η κοινωνία μας έλεγε από την πρώτη ημέρα, oτι υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες. oτι η υπόγεια και υποθαλάσσια όδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια υπόθεση χωρίς ουσιαστική διερεύνηση. Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στον πρωτογενή τομέα, στους οικισμούς, στον τουρισμό και στη συνοχή της τοπικής κοινωνίας είναι πραγματικές και σοβαρές.

Η μελέτη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί προέρχεται από την επιστήμη και όταν η επιστήμη επιβεβαιώνει ότι δεν εξετάστηκαν με την απαιτούμενη πληρότητα κρίσιμες εναλλακτικές λύσεις, τότε η Πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει τις αποφάσεις της με σοβαρότητα και θεσμική ευθύνη.
Για εμάς, το ζήτημα αυτό δεν ήταν μόνο τεχνικό, είναι βαθιά ζήτημα αξιοπρέπειας ενός τόπου. γιατί ο Αποκόρωνας είναι ένας ζωντανός τόπος με ιστορία, παραγωγή, πολιτισμό και ανθρώπους που παλεύουν να κρατήσουν τη γη τους ζωντανή. Δεν υπερασπιζόμαστε μόνο το τόπο μας.

υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να έχουν λόγο για το μέλλον τους.  Δεν αντιστεκόμαστε στην πρόοδο, αντιστεκόμαστε σε επιλογές που θεωρούν δεδομένο ότι η περιφέρεια πρέπει πάντα να πληρώνει το κόστος χωρίς να ερωτάται.Και θέλω να το πω ξεκάθαρα οτι η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μια σημαντική δικαίωση της κοινωνίας του Αποκόρωνα, των ανθρώπων που στάθηκαν όρθιοι, που δεν φοβήθηκαν να μιλήσουν και που επέμειναν ότι ο τόπος αυτός αξίζει σεβασμό.

Καλώ τους πολίτες , τους Βουλευτές, την Περιφέρεια, την Αυτοδιοίκηση, τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, τους νέους ανθρώπους και κάθε ενεργό πολίτη να δώσουν το παρόν στην ειδική δημόσια παρουσίαση της Τελικής Μελέτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία θα παρουσιαστεί από την ίδια την Ερευνητική Ομάδα του ΕΜΠ που εκπόνησε τη μελέτη.
Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 | 19:30  στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου – Βρύσες
Η παρουσία όλων έχει ουσιαστική σημασία.

Γιατί αυτό που συζητείται αφορά το αν μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον του τόπου μας με σεβασμό.Αφορά το αν οι τοπικές κοινωνίες θα έχουν φωνή στις αποφάσεις που αλλάζουν τη ζωή τους. Αφορά το αν η ανάπτυξη θα συμβαδίζει με τη βιωσιμότητα και τη δημοκρατία.Υπάρχουν στιγμές που ένας τόπος καλείται να αποφασίσει αν θα σωπάσει ή αν θα σταθεί όρθιος.

Ο Αποκόρωνας έχει ήδη αποφασίσει.Και όσο θα έχω την τιμή να υπηρετώ αυτόν τον τόπο, θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι αυτό που παραλάβαμε από τους προγόνους μας και οφείλουμε να παραδώσουμε ακέραιο στις επόμενες γενιές».

