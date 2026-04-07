Αποκόρωνας: Διανομή πασχαλινών πακέτων αγάπης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αποκορώνου, πιστό στο ραντεβού του με την προσφορά και την κοινωνική συνεισφορά, ετοίμασε και φέτος ενόψει του Πάσχα πασχαλινά πακέτα και «τσάντες αγάπης» για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων της περιοχής μας. Η δράση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική «ανάσα» για πολλούς συμπολίτες μας, αναδεικνύοντας παράλληλα την κοινωνική ευθύνη των τοπικών επιχειρήσεων και το ισχυρό δίκτυο εθελοντισμού που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Δήμο μας.

Μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και αλληλοϋποστήριξης, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, η μεγάλη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Με αφορμή τη διανομή, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς κάθε πολίτη και επιχειρηματία που στηρίζει σταθερά το δύσκολο αυτό έργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ιερείς μας, το ΣΑΕΚ Αποκορώνου, το προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τους ακούραστους Εθελοντές του Κοινωνικού Παντοπωλείου για τη συνδρομή τους.Η ανιδιοτελής προσφορά τους αποδεικνύει καθημερινά ότι, παρά τις προκλήσεις των καιρών, η αγάπη για τον συνάνθρωπο παραμένει αξία βαθιά ριζωμένη στον Αποκόρωνα. Όλοι μαζί, ενωμένοι, ενισχύουμε την κοινωνική αλληλεγγύη και μοιραζόμαστε το αληθινό μήνυμα της αγάπης του Πάσχα.»

Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία, αισιοδοξία και περίσσευμα ΑΓΑΠΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ