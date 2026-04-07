menu
16.1 C
Chania
Τρίτη, 7 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Αποκόρωνας: Διανομή πασχαλινών πακέτων αγάπης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αποκορώνου, πιστό στο ραντεβού του με την προσφορά και την κοινωνική συνεισφορά, ετοίμασε και φέτος ενόψει του Πάσχα πασχαλινά πακέτα και «τσάντες αγάπης» για τη στήριξη των ευπαθών ομάδων της περιοχής μας. Η δράση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική «ανάσα» για πολλούς συμπολίτες μας, αναδεικνύοντας παράλληλα την κοινωνική ευθύνη των τοπικών επιχειρήσεων και το ισχυρό δίκτυο εθελοντισμού που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Δήμο μας.

Μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και αλληλοϋποστήριξης, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου 2026, η μεγάλη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
Με αφορμή τη διανομή, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, δήλωσε:  «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς κάθε πολίτη και επιχειρηματία που στηρίζει σταθερά το δύσκολο αυτό έργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ιερείς μας, το ΣΑΕΚ Αποκορώνου, το προσωπικό των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και τους ακούραστους Εθελοντές του Κοινωνικού Παντοπωλείου για τη συνδρομή τους.Η ανιδιοτελής προσφορά τους αποδεικνύει καθημερινά ότι, παρά τις προκλήσεις των καιρών, η αγάπη για τον συνάνθρωπο παραμένει αξία βαθιά ριζωμένη στον Αποκόρωνα. Όλοι μαζί, ενωμένοι, ενισχύουμε την κοινωνική αλληλεγγύη και μοιραζόμαστε το αληθινό μήνυμα της αγάπης του Πάσχα.»
Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία, αισιοδοξία και περίσσευμα ΑΓΑΠΗΣ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum
// Phaistos ads