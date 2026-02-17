menu
11.1 C
Chania
Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Αποκόρωνας: Ανω-κάτω τα μαθητικά δρομολόγια – Μαθητής μεταφέρθηκε με μέριμνα του ΕΠΑΛ Βρυσών

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Μαθητής μεταφέρθηκε στο ΕΠΑΛ Βρυσών με μέριμνα του σχολείου καθώς το λεωφορείο του ΚΤΕΛ πέρασε νωρίτερα από τον Βάμο.

Για το λόγο αυτό ζητά από τους αρμόδιους φορείς να δώσουν άμεσα λύση και να δημοσιοποιηθεί ένα σαφές και σταθερό πρόγραμμα δρομολογίων.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Δυστυχώς, ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στον Δήμο Αποκορώνου λόγω της κακής διαχείρισης των δρομολογίων των μαθητικών λεωφορείων που έχει αναλάβει το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε..
Συγκεκριμένα, μαθητής που φοιτά στο ΕΠΑΛ Βρυσών, το πρωινό της 12/02/2026, επιβιβάστηκε στο μαθητικό λεωφορείο με προορισμό τον Βάμο, από όπου προβλεπόταν ανταπόκριση με δεύτερο μαθητικό λεωφορείο προς τις Βρύσες. Ωστόσο, το λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο προς Βρύσες αναχώρησε νωρίτερα, με αποτέλεσμα ο μαθητής να μείνει μόνος του και να καθυστερήσει να φτάσει στο σχολείο. Τελικά, έπειτα από ενέργειες του ίδιου του σχολείου, το παιδί μεταφέρθηκε και προσήλθε με καθυστέρηση.
Δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, καθώς δεν υπάρχει σταθερό και σαφές πρόγραμμα δρομολογίων για τους μαθητές. Παιδιά φεύγουν από τα σπίτια τους χωρίς να γνωρίζουν με βεβαιότητα πότε θα περάσει το λεωφορείο, από ποιο σημείο ή ακόμη και αν τελικά θα περάσει.
Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και κατά την αποχώρηση από τα σχολεία. Μαθητές μεταφέρονται σε ενδιάμεσα σημεία και περιμένουν ανταποκρίσεις με άλλα λεωφορεία, με χρόνους αναμονής που συχνά ξεπερνούν τη μία ώρα. Παιδιά παραμένουν στον δρόμο, άλλοτε με καλό καιρό και άλλοτε υπό βροχή, βασιζόμενα στην καλή θέληση επαγγελματιών της περιοχής (καφέ, εστιατόρια) για να βρουν προσωρινό καταφύγιο.
Είναι απαράδεκτο μαθητές που κατοικούν σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων να φτάνουν στα σπίτια τους δύο ώρες μετά τη λήξη των μαθημάτων. Τίθεται εύλογα το ερώτημα: ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτά τα παιδιά που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνα τους;
Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο όταν, στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν σπίτι, μαθητές αναγκάζονται να ταξιδεύουν όρθιοι μέσα στα λεωφορεία.
Οι διευθυντές των σχολείων έχουν αποστείλει επανειλημμένα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση. Ακόμη και όταν δίνονται απαντήσεις, συχνά οι ευθύνες μετατίθενται στους ίδιους τους μαθητές.
Η αγωνία των γονέων έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της υπομονής. Τα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι ήδη πολλά· η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των παιδιών μας δεν μπορεί να αποτελεί επιπλέον ζήτημα.
Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να δώσουν άμεσα λύση και να δημοσιοποιηθεί επιτέλους ένα σαφές και σταθερό πρόγραμμα δρομολογίων: ποιες ώρες περνά κάθε λεωφορείο από κάθε χωριό και ποιο ακριβώς δρομολόγιο ακολουθεί, ώστε να γνωρίζουν τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς τον τρόπο και τον χρόνο μετακίνησης».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum