Αποκόρωνας: Ανω-κάτω τα μαθητικά δρομολόγια – Μαθητής μεταφέρθηκε με μέριμνα του ΕΠΑΛ Βρυσών

Μαθητής μεταφέρθηκε στο ΕΠΑΛ Βρυσών με μέριμνα του σχολείου καθώς το λεωφορείο του ΚΤΕΛ πέρασε νωρίτερα από τον Βάμο.

Για το λόγο αυτό ζητά από τους αρμόδιους φορείς να δώσουν άμεσα λύση και να δημοσιοποιηθεί ένα σαφές και σταθερό πρόγραμμα δρομολογίων.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Δυστυχώς, ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό έλαβε χώρα στον Δήμο Αποκορώνου λόγω της κακής διαχείρισης των δρομολογίων των μαθητικών λεωφορείων που έχει αναλάβει το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύμνου Α.Ε..

Συγκεκριμένα, μαθητής που φοιτά στο ΕΠΑΛ Βρυσών, το πρωινό της 12/02/2026, επιβιβάστηκε στο μαθητικό λεωφορείο με προορισμό τον Βάμο, από όπου προβλεπόταν ανταπόκριση με δεύτερο μαθητικό λεωφορείο προς τις Βρύσες. Ωστόσο, το λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο προς Βρύσες αναχώρησε νωρίτερα, με αποτέλεσμα ο μαθητής να μείνει μόνος του και να καθυστερήσει να φτάσει στο σχολείο. Τελικά, έπειτα από ενέργειες του ίδιου του σχολείου, το παιδί μεταφέρθηκε και προσήλθε με καθυστέρηση.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, καθώς δεν υπάρχει σταθερό και σαφές πρόγραμμα δρομολογίων για τους μαθητές. Παιδιά φεύγουν από τα σπίτια τους χωρίς να γνωρίζουν με βεβαιότητα πότε θα περάσει το λεωφορείο, από ποιο σημείο ή ακόμη και αν τελικά θα περάσει.

Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και κατά την αποχώρηση από τα σχολεία. Μαθητές μεταφέρονται σε ενδιάμεσα σημεία και περιμένουν ανταποκρίσεις με άλλα λεωφορεία, με χρόνους αναμονής που συχνά ξεπερνούν τη μία ώρα. Παιδιά παραμένουν στον δρόμο, άλλοτε με καλό καιρό και άλλοτε υπό βροχή, βασιζόμενα στην καλή θέληση επαγγελματιών της περιοχής (καφέ, εστιατόρια) για να βρουν προσωρινό καταφύγιο.

Είναι απαράδεκτο μαθητές που κατοικούν σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων να φτάνουν στα σπίτια τους δύο ώρες μετά τη λήξη των μαθημάτων. Τίθεται εύλογα το ερώτημα: ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτά τα παιδιά που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνα τους;

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο όταν, στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν σπίτι, μαθητές αναγκάζονται να ταξιδεύουν όρθιοι μέσα στα λεωφορεία.

Οι διευθυντές των σχολείων έχουν αποστείλει επανειλημμένα αιτήματα προς τους αρμόδιους φορείς, χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση. Ακόμη και όταν δίνονται απαντήσεις, συχνά οι ευθύνες μετατίθενται στους ίδιους τους μαθητές.

Η αγωνία των γονέων έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της υπομονής. Τα προβλήματα στην εκπαίδευση είναι ήδη πολλά· η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των παιδιών μας δεν μπορεί να αποτελεί επιπλέον ζήτημα.

Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να δώσουν άμεσα λύση και να δημοσιοποιηθεί επιτέλους ένα σαφές και σταθερό πρόγραμμα δρομολογίων: ποιες ώρες περνά κάθε λεωφορείο από κάθε χωριό και ποιο ακριβώς δρομολόγιο ακολουθεί, ώστε να γνωρίζουν τόσο οι μαθητές όσο και οι γονείς τον τρόπο και τον χρόνο μετακίνησης».