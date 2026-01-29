Αποκόρωνας: Αναβάθμιση του Νηπιαγωγείου Καλυβών

1 από 3

Στις Καλύβες, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου.

Οπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αποκορώνου, «ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός απομακρύνθηκε για λόγους ασφάλειας και αντικαθίσταται με νέο, σύγχρονο και πιστοποιημένο εξοπλισμό.

Το έργο, προϋπολογισμού 37.200 ευρώ, υλοποιείται αποκλειστικά με ίδιους πόρους του Δήμου Αποκορώνου, διασφαλίζοντας ασφαλείς και ποιοτικούς χώρους για τα παιδιά μας».

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αναφέρει:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Με σχέδιο και ίδιους πόρους, αντικαθιστούμε τον πεπαλαιωμένο εξοπλισμό και παραδίδουμε έναν σύγχρονο και ασφαλή αύλειο χώρο στο Νηπιαγωγείο Καλυβών».