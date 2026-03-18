Αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου στη Σπλάντζια μέσα από μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Την αποκατάσταση του Ι.Ν. του Αγίου Νικόλαου στη Σπλάντζια θα λάβει µε την ανάθεση σχετικού ερευνητικού προγράµµατος το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η σχετική σύµβαση αναµένεται να υπογραφεί σήµερα στην Αθήνα στο Υπουργείο Πολιτισµού. Η ερευνητική εργασία που έχει τίτλο “Ερευνητικές εργασίες για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Σπλάντζιας Παλιάς Πόλης Χανίων” προβλέπει επί της ουσίας την εκπόνηση µελέτης στα πλαίσια της οποίας θα προχωρήσουν εργασίες για:

• Αποκατάσταση του εσωτερικού τµήµατος του Ναού.

• Εργασίες στήριξης και ανακατασκευής του καµπαναριού που είναι ετοιµόρροπο.

• Εργασίες στην σκεπή.

• Παρεµβάσεις αναµόρφωσης στο εξωτερικό τµήµα του Ναού.

∆εν προβλέπονται εργασίες στον Μιναρέ καθώς ανακατασκευάστηκε πλήρως πριν από 25 χρόνια.

Το ερευνητικό πρόγραµµα ανατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισµού στο Πολυτεχνείο Κρήτης – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και συγκεκριµένα στο “Εργαστήριο Τεκµηρίωσης και Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων” µε τη µορφή της επιχορήγησης και µε συνολικό προϋπολογισµό 125.400 ευρώ µε τις πιστώσεις να προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού.