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Σάββατο, 4 Ιουλίου, 2026
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Αποκατάσταση μνημείου στη Σαρακίνα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Στην αποκατάσταση του μνημείου του χωροφύλακα Μιχαήλ Σκαλιδάκη του Θεοδώρου, από το Κεφάλι Σαρακίνας Χανίων, ο οποίος σκοτώθηκε στη θέση Πόρος Μεσαυλίων στις 15 Σεπτεμβρίου 1947, προχώρησαν άνθρωποι που θέλησαν να διασώσουν έναν χώρο μνήμης ο οποίος είχε υποστεί σημαντικές φθορές.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ κ. Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης, στο σημείο της θυσίας του είχε τοποθετηθεί πριν από πολλά χρόνια ένας μαρμάρινος σταυρός, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου είχε σπάσει σε τέσσερα κομμάτια. Τα τμήματα του σταυρού περισυνελέγησαν από τον ανώτερο αξιωματικό ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα κ. Εμμανουήλ Σπανουδάκη, γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία για τον σχεδιασμό της αποκατάστασης του μνημείου. Ο κ. Σπανουδάκης ανέλαβε εξ ολοκλήρου τον σχεδιασμό της αποκατάστασης, συγκολλώντας με προσωπική εργασία τα σπασμένα κομμάτια του μαρμάρινου σταυρού πάνω σε βάση από μαύρο γρανίτη. Παράλληλα, αξιοποίησε φωτογραφία του αείμνηστου χωροφύλακα από το προσωπικό του αρχείο, την ενσωμάτωσε στο μνημείο, γυάλισε τα μάρμαρα και ανανέωσε τα γράμματα, δίνοντας νέα μορφή σε ένα μνημείο που, όπως σημειώνεται, κινδύνευε να χαθεί. Στον χώρο μετέβησαν επίσης οι κτίστες πέτρας Μινούρ Ταμπάκου και Μίκλοβαν Αλκάτ Ομέρι, οι οποίοι κατασκεύασαν το νέο πέτρινο μνημείο και επανατοποθέτησαν την τιμητική πλάκα. «Το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειες όλων μας και αποτελεί πλέον έναν χώρο αντάξιο της θυσίας του πεσόντος», αναφέρει ο κ. Κουκουτσάκης, τονίζοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί πράξη σεβασμού προς τους ανθρώπους που υπηρέτησαν το καθήκον τους, αλλά και παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Εμμανουήλ Σπανουδάκη, ο οποίος, όπως υπογραμμίζει, αφιέρωσε αφιλοκερδώς χρόνο, γνώσεις, εμπειρία και μεράκι για την αποκατάσταση του μνημείου. Ευχαριστεί επίσης τους μάστορες πέτρας Μινούρ Ταμπάκου και Μίκλοβαν Ομέρι για την προσωπική τους εργασία και τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου.

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