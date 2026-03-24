Αποκατάσταση εκκλησίας στα Θοδωρού

Βασιλική Τωμαδάκη
Τον περασµένο Οκτώβριο, µεγάλο τµήµα της οροφής του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων κατέρρευσε δηµιουργώντας µία αποκαρδιωτική εικόνα στο µικρό εκκλησάκι.

Ωστόσο, λίγους µήνες αργότερα ήδη έχουν γίνει κάποιες προεργασίες και έχουν µεταφερθεί  τα περισσότερα από τα απαραίτητα υλικά στη νησίδα ώστε να γίνει αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν.

Όπως ανέφερε στα «Χ.ν.» ο ιερέας της περιοχής π. Γεώργιος Περάκης έχει αφαιρεθεί όλη η οροφή της εκκλησίας ενώ έχει γίνει και η µεταφορά των περισσότερων υλικών επάνω στο νησί µε βάρκες – πλην της ξυλείας καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν επιτρέψει να γίνει η µεταφορά της µε ασφάλεια.

«Περιµένουµε πότε θα πέσουν τα µποφόρ και η θαλασσοταραχή για να µπορέσουµε να περάσουµε µε ασφάλεια τα υπόλοιπα υλικά. . Θέλουµε να έχουµε τουλάχιστον τρεις-τέσσερις µέρες καλοκαιρία για να µην χαλάσουν» ανέφερε ο ιερέας τονίζοντας πως «η καρδιά των ανθρώπων της περιοχής, του Πλατανιά, της Αγίας Μαρίνας, αλλά και της αυτοδιοίκησης βοήθησε ώστε να γίνει η µεταφορά των υλικών. Θα τα καταφέρουµε, πρώτα ο Θεός, να το γιορτάσουµε έστω και ηµιτελές».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

