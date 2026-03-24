Αποκατάσταση εκκλησίας στα Θοδωρού

Τον περασµένο Οκτώβριο, µεγάλο τµήµα της οροφής του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων κατέρρευσε δηµιουργώντας µία αποκαρδιωτική εικόνα στο µικρό εκκλησάκι.

Ωστόσο, λίγους µήνες αργότερα ήδη έχουν γίνει κάποιες προεργασίες και έχουν µεταφερθεί τα περισσότερα από τα απαραίτητα υλικά στη νησίδα ώστε να γίνει αποκατάσταση των ζηµιών που προκλήθηκαν.

Όπως ανέφερε στα «Χ.ν.» ο ιερέας της περιοχής π. Γεώργιος Περάκης έχει αφαιρεθεί όλη η οροφή της εκκλησίας ενώ έχει γίνει και η µεταφορά των περισσότερων υλικών επάνω στο νησί µε βάρκες – πλην της ξυλείας καθώς οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν επιτρέψει να γίνει η µεταφορά της µε ασφάλεια.

«Περιµένουµε πότε θα πέσουν τα µποφόρ και η θαλασσοταραχή για να µπορέσουµε να περάσουµε µε ασφάλεια τα υπόλοιπα υλικά. . Θέλουµε να έχουµε τουλάχιστον τρεις-τέσσερις µέρες καλοκαιρία για να µην χαλάσουν» ανέφερε ο ιερέας τονίζοντας πως «η καρδιά των ανθρώπων της περιοχής, του Πλατανιά, της Αγίας Μαρίνας, αλλά και της αυτοδιοίκησης βοήθησε ώστε να γίνει η µεταφορά των υλικών. Θα τα καταφέρουµε, πρώτα ο Θεός, να το γιορτάσουµε έστω και ηµιτελές».