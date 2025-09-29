menu
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
Αποκαρδιωτικός απολογισµός

Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Αποκαρδιωτικά είναι τα στοιχεία για τις φετινές πυρκαγιές στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις τους στο οικοσύστηµα της χώρας.
Σύµφωνα µε την επιστηµονική οµάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η χώρα µας, βιώνει µε αυξανόµενη συχνότητα και ένταση φαινόµενα εκτεταµένων δασικών πυρκαγιών, ενισχυµένα από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
Χαρακτηριστικά, έως τις 19 Αυγούστου, καταγράφηκαν περίπου 470.000 στρέµµατα καµένων εκτάσεων, τοποθετώντας το έτος 2025 στην 5η θέση της κατάταξης των συνολικών ετήσιων καµένων εκτάσεων των τελευταίων δύο δεκαετιών.
Το φετινό καλοκαίρι επλήγησαν, µεταξύ άλλων, η Ιεράπετρα, η Χίος, ο Ωρωπός, η Ραφήνα, η Παλαιά Φώκαια, η Κερατέα, ο Φενεός Κορινθίας, η Πλύτρα Λακωνίας, τα Κύθηρα, η Βόνιτσα, η Αχαΐα, η Άρτα και η Ζάκυνθος µε τη συνολική καµένη γη στις περιοχές αυτές να υπολογίζεται σε περίπου 260.000 στρέµµατα.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2025 καταγράφει ρεκόρ καύσης δασικών εκτάσεων, µε περισσότερα από 10 εκατ. στρέµµατα καµένης γης. Η Ισπανία, η Κύπρος, η Γερµανία και η Σλοβακία ξεπέρασαν κάθε προηγούµενο ετήσιο ρεκόρ καµένων εκτάσεων των τελευταίων 20 ετών, µε την Πορτογαλία και την Ισπανία να παραµένουν οι πιο σκληρά δοκιµαζόµενες χώρες της ΕΕ για το 2025, µε περισσότερα από 4 εκατ. στρέµµατα να έχουν µετατραπεί σε στάχτη.
Ο φετινός απολογισµός είναι τραγικός. Τι να περιµένουµε του χρόνου;

