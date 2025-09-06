Αποκαλύφθηκε μυστικό πρότζεκ του Ντέιβιντ Μπόουι στο αρχείο του

Το μυστικό τελευταίο πρότζεκτ του Ντέιβιντ Μπόουι αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό του στο γραφείο του αείμνηστου μουσικού.

Το 2016, ο Ντέιβιντ Μπόουι μοιράστηκε την τελευταία του δημιουργική πρόταση στο άλμπουμ «Blackstar», το οποίο κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του και αφορούσε τον τρόπο που αντιμετώπιζε τη θνητότητα εν μέσω 18μηνης μάχης με τον καρκίνο.

Τώρα, αποκαλύφθηκε ότι πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του δουλεύοντας σε ένα ξεχωριστό πρότζεκτ, το οποίο περιγράφεται στις σημειώσεις του ως «μιούζικαλ του 18ου αιώνα» με τίτλο «The Spectator».

Οι λεπτομέρειες του κρατήθηκαν μυστικές και η ύπαρξή του παρέμενε άγνωστη ακόμη και στους στενότερους συνεργάτες του μέχρι που οι σημειώσεις ανακαλύφθηκαν κλειδωμένες στο γραφείο του το 2016.

Το δωμάτιο ήταν πάντα κλειδωμένο, πρόσβαση είχαν μόνον ο Ντέιβιντ Μπόουι και η προσωπική του βοηθός, έτσι όλες οι χειρόγραφες σημειώσεις του παρέμεναν άθικτες έως ότου οι αρχειονόμοι άρχισαν να καταγράφουν τα υπάρχοντά του.

Τώρα έχουν δωρηθεί στο Μουσείο V&A, μαζί με το υπόλοιπο αρχείο του αείμνηστου θρυλικού τραγουδιστή της ροκ.