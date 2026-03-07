Απογοήτευση… Τέλος ή Αρχή;

Η απογοήτευση είναι µια από τις πιο κοινές εµπειρίες της ανθρώπινης ζωής. Είναι επίµονη και βαριά και δρα διαβρωτικά.

Σταδιακά, αν την αφήσεις ανεξέλεγκτη, φθείρει την αυτοπεποίθηση. Ο πόνος της µοιάζει µε εκείνον της οριστικής απώλειας, µόνο που δεν είναι τόσο οξύς. Μπορεί να τη νιώθεις και σαν µια βαθιά µαταίωση στις προσδοκίες σου, που σου υπενθυµίζει συνεχώς, πως κάτι δεν πήγε έτσι όπως το ήλπιζες. Από την άλλη, µήπως η απογοήτευση, όσο κι αν φαντάζει αρνητική, µπορεί να γίνει µοχλός αυτογνωσίας και ανάπτυξης; Πολλοί φιλόσοφοι, από το Σωκράτη µέχρι τον Καµύ, είδαν στη διάψευση των ελπίδων όχι µια ήττα, αλλά µια ευκαιρία για αναστοχασµό. Ο Σωκράτης ισχυρίσθηκε ότι: «Ο ανεξέταστος βίος δεν αξίζει να βιώνεται». Μήπως λοιπόν, η απογοήτευση, είναι µια πρόσκληση να εξετάσεις ξανά τις ιδέες, τις προσδοκίες και τις αξίες σου; Μήπως, σε φέρνει αντιµέτωπο µε την πραγµατικότητα όχι όπως τη θέλεις, αλλά όπως είναι;

Νοµίζω θα συµφωνήσεις ότι, όταν ένα σχέδιο αποτυγχάνει, όταν ένας άνθρωπος µας προδίδει, όταν η ζωή δεν ανταποκρίνεται στα όνειρά µας, αναπόφευκτα ερχόµαστε πρόσωπο µε πρόσωπο µε τα πράγµατα που δεν µπορούµε να ελέγξουµε, να αλλάξουµε, ή να αποφύγουµε, όσο κι αν το θέλουµε. Τότε όµως δεν είναι που κατανοούµε, ότι οι άλλοι δεν υπάρχουν για να εκπληρώνουν τις ανάγκες µας; Ότι η ζωή δεν γίνεται να ακολουθεί τις επιθυµίες µας; Ότι εµείς οι ίδιοι είµαστε τελικά πιο ευάλωτοι απ’ ό,τι νοµίζαµε; Και είναι και άλλα, που κι εσύ µπορεί να σκεφτείς τώρα. Σκληρή συνειδητοποίηση… Ναι! Αλλά µήπως είναι και ένα βήµα προς την ωριµότητα;

Είναι γενικά αποδεκτό, ότι η απογοήτευση µας καλεί να δούµε καθαρά τις αυταπάτες µας και να οικοδοµήσουµε, αντί γι’ αυτές, µια πιο αυθεντική σχέση µε τον εαυτό µας και τον κόσµο. Μας καλεί να αγαπήσουµε όχι «αυτό που ελπίζαµε να είναι», αλλά «αυτό που είναι». Ο στοχαστής Αλµπέρ Καµύ, αναζητώντας νόηµα µέσα στην αδικία του κόσµου, έγραψε πως… «Πρέπει να φανταστούµε το Σίσυφο ευτυχισµένο». ∆ηλαδή, ακόµα και µέσα σε µια φαινοµενικά µάταιη ζωή, ο άνθρωπος µπορεί να βρει αξιοπρέπεια, ελευθερία και εσωτερική νίκη. Ο Σίσυφος, παρά την αέναη τιµωρία του, άντλησε δύναµη από την επίγνωση της κατάστασής του. Μήπως κι εµείς, µπορούµε να µάθουµε να βρίσκουµε νόηµα όχι µόνο στις επιτυχίες, αλλά και στις ήττες; Όχι µόνο στην ελπίδα αλλά και στη διάψευσή της;

Έχεις σκεφτεί, ότι µπορεί µέσα στην απογοήτευσή σου, να αναδυθεί και η αρετή της ταπεινότητας; Όταν καταρρέουν τα σχέδιά σου, µήπως τότε σου δίνεται η ευκαιρία να δεις τον κόσµο µε λιγότερο εγωκεντρικό βλέµµα; Να αντιληφθείς την πολυπλοκότητα της ζωής, την ανεξαρτησία των άλλων και την ανάγκη να συνυπάρχεις µε όρους αλληλοκατανόησης, σεβασµού, διαλόγου και όχι µε προσπάθεια ελέγχου και καθοδήγησης καθώς και επιβολής πώς να σου φέρονται;

Όπως και να ‘χει, αν κάποια στιγµή κοίταξες πίσω στη ζωή σου µπορεί να αναγνώρισες ότι οι στιγµές απογοήτευσής σου, όσο δύσκολες κι αν ήταν, υπήρξαν καθοριστικές. Ότι τότε, έγινε η αλλαγή σου. Ότι, όταν οι προσδοκίες σου βούλιαξαν στον πάτο, εκεί γεννήθηκε µια νέα σοφία από µέσα σου, µια νέα πορεία στη ζωή σου, µια νέα πίστη στους στόχους σου. Και τότε, ίσως να ένιωσες βαθιά γειωµένος και ώριµος. Εσύ ξέρεις αν σου έχει συµβεί αυτό…

Από την άλλη, τώρα η αισιοδοξία δεν είναι άρνηση του πόνου. Είναι η απόφασή σου να βρεις µέσα από αυτόν ένα νόηµα και να ανοίξεις την καρδιά σου, χωρίς να σκεφτείς… «Τίποτα δεν αξίζει, όλοι είναι ψεύτικοι, δεν εµπιστεύοµαι κανέναν, δεν περιµένω τίποτα από κανέναν. Η ζωή είναι χάλια». Η αισιοδοξία είναι η απόφαση, να µη χτίσεις τείχος αδιαφορίας. Να µην αφήσεις την πικρία να σε ποτίσει. Εντάξει… Χάθηκε αυτό που ήθελες… Αλλά, µήπως ανακαλύψεις παρακάτω αυτό που πραγµατικά χρειάζεσαι; Εντάξει… Τα όνειρά σου ισοπεδώθηκαν… Αλλά µήπως να τα ξαναχτίσεις;

Εν τέλει, µήπως η απογοήτευση δεν είναι το τέλος, αλλά ένα στάδιο; Μια στάση που σε καλεί να παρατηρήσεις; Κι αν παρατηρήσεις προσεχτικά, µήπως συνειδητοποιήσεις, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό που καταρρέει είναι µόνο το ψεύτικο και αυτό που ξεπροβάλλει είναι το αληθινό; Ο καθένας, έχει τις απαντήσεις του…

Αλµπέρ Καµύ: Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας και δηµοσιογράφος. Σε ένα φιλοσοφικό του δοκίµιο το 1942, ανέλυσε το µύθο του Σίσυφου. Ο Σίσυφος ήταν βασιλιάς της Κορίνθου. Έξυπνος, πονηρός, πανούργος, αλαζόνας και ασεβής προς τους θεούς. Εκείνοι τον καταδίκασαν σε αιώνια τιµωρία. Να σπρώχνει έναν τεράστιο βράχο σε ένα λόφο, ο οποίος λίγο πριν φτάσει στην κορυφή, κυλούσε πίσω. Έτσι ο Σίσυφος επαναλάµβανε µάταια την ίδια προσπάθεια. Ό,τι κι αν έκανε, ο βράχος ξαναέπεφτε. Στο τέλος, αποδέχτηκε την κατάστασή του, µη µπορώντας να κάνει αλλιώς και κατά κάποιον τρόπο απελευθερώθηκε. Ο Καµύ, στο δοκίµιο αυτό, διερευνά το ερώτηµα: «Αν η ζωή δεν έχει νόηµα από µόνη της, µπορεί ο άνθρωπος να της δώσει το δικό του;»

*Μαρία Σαρρή-Σαββάκη ∆ασκάλα Ειδικής Αγωγής- Συγγραφέας