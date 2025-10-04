Απογοήτευση κατοίκων παλιάς πόλης για τη λαϊκή στην ΑΒΕΑ

Απογοητευµένη δηλώνει η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων και Επαγγελµατιών Παλιάς Πόλης, µετά την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων να µεταφερθεί µόνιµα η λαϊκή αγορά της Νέας Χώρας στο δηµοτικό πάρκινγκ της πρώην ΑΒΕΑ από τον Απρίλιο του 2026.

Σε ανοικτή συνεδρίαση που πραγµατοποίησε, η Επιτροπή χαρακτήρισε την απόφαση «δώρο ρεπό κάθε Πέµπτη στο πάρκινγκ», υπογραµµίζοντας ότι ο συγκεκριµένος χώρος αγοράστηκε µε στόχο να γίνουν δύο υπόγεια πάρκινγκ, έργο που –όπως σηµειώνεται– θα έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει, αφού στο τεχνικό πρόγραµµα του 2022 είχαν προβλεφθεί 13 εκατοµµύρια ευρώ.

Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε:

• η διεύρυνση της Επιτροπής µε συµµετοχή περισσότερων επαγγελµατιών και η µετονοµασία της σε «Επιτροπή Αγώνα»,

• η πρόταση προς τον Σύλλογο Εµπορικών και Τουριστικών Επαγγελµατιών Παλιάς Πόλης να τροποποιήσει το καταστατικό του ώστε να εκπροσωπεί όλους τους επαγγελµατίες (καταστηµάτων, εστίασης, διαµονής),

• η διανοµή ερωτηµατολογίου σε κατοίκους και επαγγελµατίες µε προτάσεις δράσεων έως τον Μάιο 2026, µε στόχο να αλλάξει η απόφαση και η λαϊκή να χωροθετηθεί στο κέντρο της συνοικίας ή αλλού.

«Η πόλη και ιδιαίτερα το ιστορικό και εµπορικό κέντρο έχουν ανάγκη από νέους χώρους στάθµευσης για να ξαναγίνουν προσβάσιµα σε κατοίκους, επαγγελµατίες και επισκέπτες» τονίζει η Επιτροπή, προαναγγέλλοντας νέους αγώνες για την κατασκευή των υπόγειων πάρκινγκ στην ΑΒΕΑ