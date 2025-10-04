menu
21.2 C
Chania
Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Απογοήτευση κατοίκων παλιάς πόλης για τη λαϊκή στην ΑΒΕΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Απογοητευµένη δηλώνει η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων και Επαγγελµατιών Παλιάς Πόλης, µετά την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων να µεταφερθεί µόνιµα η λαϊκή αγορά της Νέας Χώρας στο δηµοτικό πάρκινγκ της πρώην ΑΒΕΑ από τον Απρίλιο του 2026.

Σε ανοικτή συνεδρίαση που πραγµατοποίησε, η Επιτροπή χαρακτήρισε την απόφαση «δώρο ρεπό κάθε Πέµπτη στο πάρκινγκ», υπογραµµίζοντας ότι ο συγκεκριµένος χώρος αγοράστηκε µε στόχο να γίνουν δύο υπόγεια πάρκινγκ, έργο που –όπως σηµειώνεται– θα έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει, αφού στο τεχνικό πρόγραµµα του 2022 είχαν προβλεφθεί 13 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε:
• η διεύρυνση της Επιτροπής µε συµµετοχή περισσότερων επαγγελµατιών και η µετονοµασία της σε «Επιτροπή Αγώνα»,
• η πρόταση προς τον Σύλλογο Εµπορικών και Τουριστικών Επαγγελµατιών Παλιάς Πόλης να τροποποιήσει το καταστατικό του ώστε να εκπροσωπεί όλους τους επαγγελµατίες (καταστηµάτων, εστίασης, διαµονής),
• η διανοµή ερωτηµατολογίου σε κατοίκους και επαγγελµατίες µε προτάσεις δράσεων έως τον Μάιο 2026, µε στόχο να αλλάξει η απόφαση και η λαϊκή να χωροθετηθεί στο κέντρο της συνοικίας ή αλλού.
«Η πόλη και ιδιαίτερα το ιστορικό και εµπορικό κέντρο έχουν ανάγκη από νέους χώρους στάθµευσης για να ξαναγίνουν προσβάσιµα σε κατοίκους, επαγγελµατίες και επισκέπτες» τονίζει η Επιτροπή, προαναγγέλλοντας νέους αγώνες για την κατασκευή των υπόγειων πάρκινγκ στην ΑΒΕΑ

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum