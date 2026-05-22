Αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Υπό εξέταση από τον Αρειο Πάγο

Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασθείς ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν αθηναικά ΜΜΕ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έχει ήδη δώσει παραγγελία στον Αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο άναψε το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου.