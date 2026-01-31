Απόφοιτοι ΤΕΙ Αθήνας – Κρήτης: Σε εκκρεμότητα η αντιστοίχιση πτυχίων

«Η κατάργηση των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) δια των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, καθώς και η ενσωμάτωσή τους στον Πανεπιστημιακό Τομέα, οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ωστόσο, παρά τη θεσμική αυτή αναδιάρθρωση, παρέμεινε σε εκκρεμότητα ένα θεμελιώδες ζήτημα: η επίσημη και νομοθετικά κατοχυρωμένη αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα των ακαδημαϊκών δομών που απορρόφησαν τα πρώην τμήματα του τεχνολογικού τομέα».

Τα παραπάνω τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι απόφοιτοι ΤΕΙ Αθήνας, Πειραιά και Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώην ΤΕΙ Κρήτης είναι το σημερινό ΕΛΜΕΠΑ.

Οι απόφοιτοι ενδεικτικά αναφέρουν ότι «η διαδικασία αντιστοίχισης ή/και ισοτίμισης πτυχίων αποφοίτων ιδρυμάτων δεν αποτελεί ένα καινούργιο φαινόμενο και έχει πραγματοποιηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν όπως:

1. Ανωτάτης → Ανωτάτης: Εξομοίωση τίτλων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής και της Παντείου Σχολής με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια (π.δ. 377/1989).

2. Ανωτάτης → Ανωτάτης: Μετατροπή τίτλων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) σε τίτλους Πανεπιστημίου Πειραιώς (π.δ. 377/1989).

3. Ανωτέρας → Ανωτάτης: Εξομοίωση πτυχίων ΕΑΣΑ με τα πτυχία Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Β1/421/1986 – ν.1674/1986).

4. Ανωτέρας → Ανωτέρας: Μετατροπή πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε πτυχία Τ.Ε.Ι. (ν.1865/1989).

5. Ανωτέρας → Ανωτάτης: Εξομοίωση πτυχίων Παιδαγωγικών Ακαδημιών με Πανεπιστημιακά τμήματα μέσω συμπληρωματικής εκπαίδευσης (π.δ. 130/1990)».

Και συνεχίζουν:

«Συνεπώς, αδυνατούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο η σημερινή κυβέρνηση, επί επτά (7) συναπτά έτη, δεν έχει καταφέρει να επιλύσει ένα ζήτημα που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες αποφοίτους, παρά τα επανειλημμένα κοινοβουλευτικά ερεθίσματα. Υπενθυμίζεται ότι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν κατατεθεί περισσότερες από 25 ερωτήσεις και αναφορές Βουλευτών, καθώς και 4 επίκαιρες ερωτήσεις, αποκλειστικά για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς, ωστόσο, να έχει δοθεί ουσιαστική λύση ή σαφής απάντηση».

Αναφέρουν, επίσης, ότι «αφορμή για το παρόν Δελτίο Τύπου αποτελεί η υπ’ αριθ. πρωτ. 7900 /ΥΣ – 23-1- 2026 απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1936/16-12-2025 με θέμα: «Η επί επτά έτη εκκρεμούσα αντιστοίχιση πτυχίων των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα αντίστοιχα ή συναφή πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στους αποφοίτους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου (πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης)».

Στη συγκεκριμένη ερώτηση της Βουλευτού, το Υπουργείο Παιδείας αποφεύγει συστηματικά να απαντήσει στο ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) και σκοπίμως επικεντρώνεται σε εργασιακά ζητήματα, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να δώσει ουσιαστική λύση, επιτρέποντας στους αποφοίτους Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) να αποκτήσουν τον νέο τίτλο σπουδών κατηγορίας Π.Ε., όπως έχει γίνει στο παρελθόν κατά πάγια πρακτική.

Με απλά λόγια, το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας συνοψίζεται ως εξής: «Συστάθηκαν επιτροπές για τα εργασιακά ζητήματα, δεν ολοκλήρωσαν το έργο τους, το θέμα επανεξετάζεται, δεν υπάρχει ακόμη λύση, πρόκειται για σύνθετο ζήτημα με

συναρμοδιότητες πολλών Υπουργείων». Εν ολίγοις, δεν δόθηκε καμία απάντηση για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), ούτε υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα..

Δεν γίνεται το Υπουργείο Παιδείας να χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για τη μη νομοθέτηση διαδικασιών αντιστοίχισης το επιχείρημα ότι τα πτυχία των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) είναι ήδη ανώτατα και πλήρως σε ισχύ, τη στιγμή που η κατηγορία εκπαίδευσης Π.Ε. διαθέτει προτεραιότητα στο Δημόσιο, καθώς και ανώτερη μισθολογική και διοικητική ιεραρχική κλίμακα.

Το πλέον εξοργιστικό είναι ότι ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο απάντησης δόθηκε απ’ το Υπουργείο Παιδείας σε σχετική ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών κ.Γιώργιου Μανούσου (Αρ. Πρωτ. 7100/ΥΣ -22-1-2026) σε ζήτημα που αφορά και πάλι για την αντιστοίχιση ή/και ισοτίμιση πτυχίων των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), γεγονός που καταδεικνύει μια πάγια τακτική αποπροσανατολισμού της συζήτησης.

Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις αόριστες διαβεβαιώσεις και να αντιμετωπίσει το θέμα με σοβαρότητα, ειλικρίνεια και θεσμικό σεβασμό. Το ζήτημα αφορά 400.000 πολίτες σε όλη τη επικράτεια, οι οποίοι κατέκτησαν τους τίτλους σπουδών τους με κόπο και δεν μπορούν να αποδεχθούν την υποτίμηση και τον θεσμικό υποβιβασμό που βιώνουν.

Ζητούμε την άμεση επίλυση του ζητήματος της αντιστοίχισης ή/και ισοτίμισης των πτυχίων αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας και Πειραιά με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Σύλλογός μας, όπως και άλλοι αντίστοιχοι ακαδημαϊκοί σύλλογοι αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), έχει ήδη καταθέσει αναλυτικά υπομνήματα και τεκμηριωμένες προτάσεις για κάθε επιμέρους περίπτωση. Ζητούμε άμεση λύση για το ζήτημα μας που επικρατεί εδώ και επτά συναπτά έτη».