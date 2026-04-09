Απόφαση εισαγγελέα – ανακριτή αναμένει η αστυνομία για τη δημοσιοποίηση των στοιχειών του 37χρονου

Γιώργος Κώνστας
Την εντολή της εισαγγελέα για το αν δημοσιοποιήσουν ή όχι προσωπικά στοιχεία του 37χρονου καθηγητή μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, αναμένει η αστυνομία στα Χανιά.
Ερωτηθείς σχετικά ο αστυνομικός διευθυντής κ. Κ. Νικολάου ανέφερε πως μετά την απολογία τη Μ. Παρασκευή στις 9 το πρωί του 37 χρονου η αστυνομία θα αναμένει την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή και θα ζητήσει σχετική οδηγία «προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του φερόμενου δράστη για να ελέγξουμε αν τυχόν υπάρχουνε κι άλλες καταγγελίες.
Με αφορμή αυτό το περιστατικό οι γονείς πρέπει να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας. Πρέπει τα παιδιά μας να τα ακούμε και να μην είμαστε μόνο σε κανόνες του “μη” γιατί πολλές φορές κλείνονται στον εαυτό τους, και κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση ». Ο ίδιος σημείωσε πως στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία για την υπόθεση.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

