Απόφαση εισαγγελέα – ανακριτή αναμένει η αστυνομία για τη δημοσιοποίηση των στοιχειών του 37χρονου

Την εντολή της εισαγγελέα για το αν δημοσιοποιήσουν ή όχι προσωπικά στοιχεία του 37χρονου καθηγητή μουσικής που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, αναμένει η αστυνομία στα Χανιά.

Ερωτηθείς σχετικά ο αστυνομικός διευθυντής κ. Κ. Νικολάου ανέφερε πως μετά την απολογία τη Μ. Παρασκευή στις 9 το πρωί του 37 χρονου η αστυνομία θα αναμένει την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή και θα ζητήσει σχετική οδηγία «προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του φερόμενου δράστη για να ελέγξουμε αν τυχόν υπάρχουνε κι άλλες καταγγελίες.

Με αφορμή αυτό το περιστατικό οι γονείς πρέπει να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά μας. Πρέπει τα παιδιά μας να τα ακούμε και να μην είμαστε μόνο σε κανόνες του “μη” γιατί πολλές φορές κλείνονται στον εαυτό τους, και κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση ». Ο ίδιος σημείωσε πως στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία για την υπόθεση.