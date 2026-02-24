Αποφάσεις για τη ∆ηµοτική Αγορά σήμερα στο Κ.Α.Σ.

■ Στο επίκεντρο η µελέτη για τον περιβάλλοντα χώρο

Στην συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου αναµένεται να συζητηθεί σήµερα η έγκριση ή όχι της µελέτης της µεταβατικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου της ∆ηµοτικής Αγοράς Χανίων.

Το θέµα είναι 19ο στην σειρά συζητήσεων και έρχεται προς συζήτηση από τη ∆ιεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων – ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Εν τω µεταξύ, τις προηγούµενες ηµέρες υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Παπαθανάση η 2η τροποποίηση της πράξης για το έργο «Άρση ετοιµορροπίας, αποκατάσταση φθορών λόγω θεοµηνίας και ενεργειακή αναβάθµιση της ∆ηµοτικής Αγοράς Χανίων».

Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση η τροποποίηση αφορά :

«-αλλαγή της ηµεροµηνίας λήξης της πράξης από 31-5-2026 σε 31-12-2029 προκειµένου να γίνει η διαχειριστική ολοκλήρωση της πράξης.

– αύξηση του προϋπολογισµού του Υποέργου 1 «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» , κατά 4.281.986,54€ (από 8.781.456,18€ σε 13.063.442,72€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), λόγω του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης».

Όπως σηµειώνεται «η αύξηση του προϋπολογισµού του Υποέργου 1 επιφέρει αύξηση της Συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης της πράξης κατά 4.281.986,54€, από 8.811.402,18€ σε 13.093.388,72€ και αύξηση της επιλέξιµης ∆ηµόσιας ∆απάνης της πράξης κατά 3.309.282,03€ από 7.690.717,97€ σε 11.000.000€.

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τη µε αρ. πρωτ.156225/23-10-2024 Γνωµοδότηση της ΕΥΚΕ, το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να υπερβεί τα 11εκατ. ευρώ και το ποσό που υπολείπεται της εγκεκριµένης συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης σε σχέση µε το συνολικό κόστος του έργου καλύπτεται από ίδιους πόρους του δικαιούχου σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. κθ) του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 651/2014. Εποµένως ποσό 2.093.388,72€ καλύπτεται από πόρους του ∆ικαιούχου».