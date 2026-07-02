Απόδοση εσόδων στους Δήμους των Χανίων

Ζεστό… χρήμα στα ταμεία τους είδαν οι δήμοι της χώρας με την απόδοση των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, από το Υπουργείο έγινε η 4η, 5η και 6η κατανομή του έτους για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων.
Αναλυτικά, όσον αφορά τους Δήμους της Π.Ε. Χανίων. η κατανομή έχει ως εξής:
Δήμος Αποκορώνου: 69.532,50
Δήμος Γαύδου: 2.805
Δήμος Καντάνου – Σελίνου: 41.332,50
Δήμος Κισσάμου: 63.630
Δήμος Πλατανιά: 97.965
Δήμος Σφακίων: 18.547,50
Δήμος Χανίων: 355.807,50
Ζεστό… χρήμα στα ταμεία τους είδαν οι δήμοι της χώρας με την απόδοση των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του 2026 από το Υπουργείο Εσωτερικών.
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