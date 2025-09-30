Ερευνα: Αποδοχή των πρωτοβουλιών Δούκα από τους Αθηναίους

Ευρεία αποδοχή των πρωτοβουλιών της νέας δημοτικής αρχής και του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα καταγράφεται σε έρευνα της Opinion Poll για λογαριασμό της εφημερίδας Political.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν αυξημένη εμπιστοσύνη των πολιτών και υψηλές προσδοκίες για το έργο που υλοποιείται.

Βασικά σημεία της έρευνας:

Το 75,9% συμφωνεί με την πρόταση του Δημάρχου για την απόδοση σε κυκλοφορία της Βασιλίσσης Όλγας.

Το 86,9% θεωρεί καθοριστικής σημασίας το πρόγραμμα κατεδάφισης 70 επικίνδυνων κτιρίων και την ενίσχυση της αστυνόμευσης σε 21 περιοχές της Αθήνας.

Το 80,4% αξιολογεί θετικά τις παρεμβάσεις για λεωφορειολωρίδες και ποδηλατοδρόμους.

Το 72,7% δηλώνει ικανοποιημένο από την αποφασιστικότητα του Δημάρχου απέναντι στην εγκληματικότητα και την οργανωμένη παραβατικότητα.

Το 48,9% πιστεύει πως η θητεία Δούκα θα έχει καλύτερα αποτελέσματα από εκείνη του προκατόχου του.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσκόπηση εδώ

Λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Χάρης Δούκας φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη των Αθηναίων με συγκεκριμένες πράξεις και αποτελέσματα.