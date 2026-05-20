Αποχωρήσεις – Αποποµπές

Αποκαλύπτεται τελευταίως στα Μίντια µια βιοµηχανία «ψεύτικης αριστείας». Ένα σύστηµα διδακτορικών και συγγραφικών εργασιών αναγκαίο για διορισµούς στο ∆ηµόσιο.

Η αποχώρηση ενός από τους πλέον στενούς συνεργάτες του πρωθυπουργού, που διορίστηκε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς να έχει κάποια σχέση µε τα αγροτικά, ενώ στην πρόσφατη κοινοβουλευτική του εµφάνιση φερόταν ως επικεφαλής της πλειοψηφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εν λόγω υφυπουργός, ονόµατα δεν λέµε, κράτησε δύο εβδοµάδες (4/4/26- 18/4/26) αναγκάστηκε (;) να παραιτηθεί, προβληµατίζοντας την κυβέρνηση, της οποίας τα ποσοστά µειώθηκαν κατά 3% και έχουν τάση περαιτέρω πτώσεως. Ποιος τον ανάγκασε;

Οι επιπτώσεις του αφηγήµατος, ότι τη Ν.∆. την κυβερνούν οι «αρεστοί», οι οποίοι διορίζονται απ’ τον επικεφαλής της κυβερνητικής παράταξης σιγά σιγά, αποδοµούνται απ’ τον ίδιο. Ποιος τους χαρακτηρίζει «ικανούς» να καλύψουν θέσεις για τις οποίες δεν διαθέτουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα; Είναι αρκετή η απλή δήλωση περί αποφοίτησης από το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών και από ένα Κολέγιο «σφραγίδα»;

Ο κ. πρωθυπουργός δεν µπορεί να διακρίνει τα παραδοσιακά πτυχία; Τον κυνηγούν φαίνεται το ένα πίσω απ’ το άλλο. Τον Αύγουστο 2019 διορίστηκε, κατά παράβαση του νόµου, διοικητής της ΕΥΠ φιλικό πρόσωπο, που όπως αποκαλύφθηκε αργότερα δεν είχε πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Πώς έγινε αυτό; Άλλαξε ο νόµος και ο διορισθείς συνέχισε το έργο του, µε αποτέλεσµα να προκύψει το µεγαλύτερο σκάνδαλο των υποκλοπών, το predator.

Ο υφυπουργός εξωτερικών για θέµατα του Απόδηµου Ελληνισµού µετά την αποκάλυψη από τον Τύπο, ότι το πτυχίο του απ΄ το Columbia είναι ανακριβές, παραιτήθηκε το καλοκαίρι του 2020. Ο Γ. Γρ. Τουρισµού και ταµίας του ιδρύµατος «Κων/νος Μητσοτάκης» αποπέµφθηκε από τη θέση του λόγω µη ύπαρξης πανεπιστηµιακού πτυχίου. Τα επόµενα χρόνια συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών του Μ. Μαξίµου, που ενεπλάκησαν στο παράνοµο λογισµικό predator.

Με την παρέµβαση τους 10 κοµµατικά στελέχη καταγγέλλουν «ευνοιοκρατία» θεσµική εκτροπή και «διάχυτη διαφθορά». Μετά το τέλος του Συνεδρίου τίποτα δεν φαίνεται ν’ αλλάζει και η παράταξη έχει «προ πολλού αποµακρυνθεί από τις αξίες της».

Οι αποχωρήσεις και οι αποποµπές κλυδωνίζουν την κυβέρνηση περισσότερο απ’ τα µεγάλα σκάνδαλα. Αγγίζουν την ευαισθησία κάθε ελληνικής οικογένειας, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.