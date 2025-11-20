menu
20.4 C
Chania
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Aποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Αποχώρησαν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, απο την ψηφοφορία σχετικά με τη μη προσέλευση του μάρτυρα, Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση της πλειοψηφίας, η οποία και υπερψηφίστηκε ήταν η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή να διαβιβασθεί στον εισαγγελέα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας απο την Πλεύση Ελευθερίας, καταψήφισε και αποχώρησε. Μετά την αποχώρηση των κομματων της αντιπολίτευσης ο εισηγητης της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε: «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διολισθαίνουν όλο και περισσοτερο μερα με τη μέρα. Τέτοιου είδους σόου, που διεκδικούν όσκαρ, δεν έχουν θέση ούτε στην Εξεταστική ούτε στη Δημοκρατια. Τα κόμματα αυτά δεν επιθυμούν να δούμε τι έχει συμβεί διαχρονικα σε αυτο τον οργανισμο. Το μονο που τους ενδιαφέρει είναι να επιτύχουν τους εκλογικούς τους στόχους».

Παράλληλα αποφασίστηκε να πάει στα χέρια του Εισαγγελέα του υπόμνημα που έστειλε σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης, προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα των αιτιάσεων που υπάρχουν εκ μέρους του μάρτυρα που δεν προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή και να αποφασίσει ο Εισαγγελέας για τα περαιτέρω.

Κατά την αποχώρησή τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για παράβαση καθήκοντος λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum