Aποχώρησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αποχώρησαν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, απο την ψηφοφορία σχετικά με τη μη προσέλευση του μάρτυρα, Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρόταση της πλειοψηφίας, η οποία και υπερψηφίστηκε ήταν η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή να διαβιβασθεί στον εισαγγελέα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα. Ο Αλέξανδρος Καζαμίας απο την Πλεύση Ελευθερίας, καταψήφισε και αποχώρησε. Μετά την αποχώρηση των κομματων της αντιπολίτευσης ο εισηγητης της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε: «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διολισθαίνουν όλο και περισσοτερο μερα με τη μέρα. Τέτοιου είδους σόου, που διεκδικούν όσκαρ, δεν έχουν θέση ούτε στην Εξεταστική ούτε στη Δημοκρατια. Τα κόμματα αυτά δεν επιθυμούν να δούμε τι έχει συμβεί διαχρονικα σε αυτο τον οργανισμο. Το μονο που τους ενδιαφέρει είναι να επιτύχουν τους εκλογικούς τους στόχους».

Παράλληλα αποφασίστηκε να πάει στα χέρια του Εισαγγελέα του υπόμνημα που έστειλε σήμερα ο Γιώργος Ξυλούρης, προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα των αιτιάσεων που υπάρχουν εκ μέρους του μάρτυρα που δεν προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή και να αποφασίσει ο Εισαγγελέας για τα περαιτέρω.

Κατά την αποχώρησή τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για παράβαση καθήκοντος λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία.