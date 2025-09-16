menu
Αποχή δικηγόρων και στα Χανιά

Στην πανελλαδική αποχή των δικηγόρων, που έχει προκηρυχθεί για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου -πρώτη ημέρα του νέου δικαστικού έτους- θα συμμετάσχουν οι δικηγόροι των Χανίων, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου.
Επισημαίνεται ότι κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα λάβει χώρα κανονικά η ορισθείσα
συνεδρίαση της Επιτροπής Δασικών Αντιρρήσεων.
Σε ανακοίνωσή του, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων εκφράζει «για μία ακόμη φορά την έντονη αντίδρασή του στον κυβερνητικό εμπαιγμό για τη μη αύξηση του ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ».
Όπως εξηγεί, «το όριο αυτό σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό ΦΠΑ (24%) στις δικαστικές υπηρεσίες και τα αυξημένα δικαστικά έξοδα δημιουργούν δυσχερείς συνθήκες για την πρόσβαση μεγάλης μερίδας πολιτών στη Δικαιοσύνη, ιδιαίτερα μάλιστα και μετά την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 5221/2025 που επιφέρει αλλαγές στον ΚπολΔ και αύξησε περαιτέρω το κόστος για τους πολίτες καθώς αυξήηκαν κατακόρυφα τα δικαστικά έξοδα και τα παράβολα δημοσίου για τις αναβολές κλπ».
Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος είναι «η αύξηση των γραμματίων προείσπραξης, η οποία, όμως, πρέ- πει να συνδέεται με την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ. Η Κυβέρνηση αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες και το δημοσιονομικό πλεόνασμα δισεκατομμυρίων, που η Κυβέρνηση επαγγέλλεται ότι διαθέτει, φαίνεται να κατευθύνεται σε άλλες προτεραιοποιήσεις και όχι στην στήριξη ενός δυναμικού σώματος της ελλη- νικής κοινωνίας, των ελευθέρων επαγγελματιών , επιστημόνων και μικρομεσαίων επι- χειρήσεων».
Παράλληλα, οι δικηγόροι εμμένουν «στο πάγιο αίτημά μας για την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στις εμπράγματες δικαιοπραξίες και στις ενοχικές υψηλού αντικειμένου».

