Αποχετευτικό: Δυσοσμία και προβλήματα σε περιοχές των Χανίων

Η δυσοσμία στην παλιά πόλη και στον Κουμπελή αποτελεί καθημερινότητα, όπως τονίστηκε στο περιθώριο της εσπερίδας: «Καθαρά Χανιά – Καθαρό Μέλλον / Αποχετευτικό Δίκτυο Χανίων – Προβλήματα, Επιπτώσεις & Βιώσιμες Λύσεις», η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης.

1 από 7

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι συλλόγων και κατοίκων οι οποίοι έθεσαν προβλήματα σε σχέση με το αποχετευτικό δίκτυο και ζήτησαν την επίλυσή τους.

Την εσπερίδα διοργάνωσαν ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Κουμπελή, ο Εξωραϊστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέας Χώρας, ο Πολιτιστικός και Αναπτυξιακός Σύλλογος Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης Χανίων, ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαθά και ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA).

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, η πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού, Μαλίκα Τζαμαριδάκη, αναφέρθηκε στο γνωστό θέμα του αντλιοστασίου στην Παχιά Αμμο, σημείωσε ότι «το θέλουμε το έργο αλλά στη σωστή θέση με σωστές μελέτες», σχολίασε ότι «έχουμε την τελεσίδικη απόφαση 15/9/2022 ενώ δύο μήνες άρχισαν την εκσκαφή για την εγκατάσταση του αντλιοστάσιου». Επίσης πρόσθεσε πως εδώ και τρία χρονιά ο Σύλλογος ζητά συζήτηση με τη διοίκηση της ΔΕΥΑ, για «να βρούμε τη σωστή λύση και να μας ενημερώσουν για ποιο λόγο στην Παχιά Αμμο κάνουν το μεγαλύτερο αντλιοστάσιο στο Ακρωτήρι ενώ είναι 700 οι κάτοικοι».

Ο ΚΟΥΜΠΕΛΗΣ

Η εκπρόσωπος του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Συλλόγου του Κουμπελή Ιωάννα Νικήτα, σημείωσε ότι «ο Κουμπελής έχει αρκετά προβλήματα, εκτός από το βιολογικό έχουμε και άλλα ζητήματα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας προσπαθώντας να λύσουμε τουλάχιστον το ζήτημα των οσμών του Βιολογικού που μας ταλαιπωρεί χρόνια».

Η ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

Η γραμματέας του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης, Δέσποινα Κουκλάκη, σημείωσε ότι «εμείς πλέον ζούμε σε μια κατάσταση την οποία θεωρούμε δεδομένη στην καθημερινότητά μας με τις δυσοσμίες που υπάρχουν στην περιοχή. Είμαστε περίπου 400 μόνιμοι κάτοικοι εγγεγραμμένοι στον σύλλογο. Υπάρχουμε στη γειτονιά. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες και επηρεαζόμαστε από αυτή την κατάσταση. Το αποχετευτικό δίκτυο είναι μίας παλαιότητας, δεν είναι συντηρημένο».

ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

Ο αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μιχάλης Φουντουλάκης ανέφερε ότι «προφανώς το αποχετευτικό δίκτυο πρέπει να αναβαθμιστεί» και ότι «ι βιολογικοί καθαρισμοί βοηθούν όταν λειτουργούν σωστά να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

ΠΕΡΙ ΚΑΚΟΗΘΕΙΩΝ

Απαντώντας σε ερώτηση με αφορμή προβληματισμούς που εκφράστηκαν από την εκπρόσωπο του Κουμπελή σχετικά με τυχόν σύνδεση κακοηθειών με τις «δυσοσμίες που περιέχουν και επιβλαβείς ουσίες, έχουμε κακοήθειες», ο κ. Φουντουλάκης σημείωσε οτι «δεν μπορούμε να πούμε ότι οφείλονται αποκλειστικά στα λύματα, αυτό που βλέπουμε απευθείας από τα τα λύματα είναι συνήθως γαστρεντερίτιδες. Υπάρχουν διάφοροι μικρορυπαντές που έχουν κατηγορηθεί ότι είναι καρκινογόνες και στα λύματα, ακόμα και στα ρούχα μας, στο τηγάνι μας. Υπάρχουν παντού».

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ο Φυσικός, πρώην στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρθρογράφος, Παναγιώτης Αλεβαντής έκανε εισήγηση με θέμα: «Προετοιμάζοντας το μέλλον – Τι προβλέπει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων». Μιλώντας στα τοπικά ΜΜΕ, ανέφερε ότι «η προηγούμενη νομοθεσία όσον αφορά τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει παραβιαστεί διότι έκαναν αύξηση της δυναμικότητας (του Βιολογικού) χωρίς μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το 2011» και πρόσθεσε ότι «με τη νέα νομοθεσία η οποία θα αρχίσει να ισχύει σε δύο χρόνια, θα πρέπει ο Δήμος και η ΔΕΥΑΧ να φροντίσουν να σχεδιάσουν το μέλλον διότι απαιτεί πολλές επενδύσεις. Σήμερα γίνεται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία στο Βιολογικό, η νέα νομοθεσία απαιτεί τριτοβάθμια και τεταρτοβάθμια».

Σε χαιρετισμό που έστειλε ο βουλευτής Αλ. Μαρκογιαννάκης, τονίζεται ότι «σε μια εποχή όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις γίνονται ολοένα και εντονότερες, η αποτελεσματική διαχείριση των αστικών λυμάτων αποτελεί όχι μόνο τεχνικό ζητούμενο, αλλά ουσιαστική υποχρέωση απέναντι στους κατοίκους, στον φυσικό μας πλούτο και στις επόμενες γενιές».

Στο πλαίσιο της εσπερίδας, την οποία συντόνισε η δημοσιογράφος, Ευαγγελία Ξηρουχάκη, πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: «Τα Χανιά κάτω από την επιφάνεια: Φωτογραφική αποτύπωση των προβλημάτων του αποχετευτικού δικτύου»»