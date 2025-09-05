Αποχαιρετισμός στον Νίκο Παπαδάκη: Συλλυπητήριες ανακοινώσεις και μηνύματα

Θλίψη στα Χανιά και σε όλη την Ελλάδα σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Νίκου Παπαδάκη, Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος.

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, αναφέρει:

«Με αισθήματα συγκίνησης και θλίψης υποδεχόμαστε την είδηση του θανάτου του δικηγόρου και γενικού διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νικολάου Παπαδάκη. Ενός Ιδρύματος, που χάρη στην επίδοσή του και στο κύρος του, που οφείλονται στον Νίκο Παπαδάκη και στους συνεργάτες του, είχε την εκτίμηση και υποστήριξη όλων των φορέων της Κρήτης αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Ο Νίκος Παπαδάκης, υπήρξε γνήσιο και άξιο τέκνο της φιλελεύθερης Κρήτης από τον Βάμμο Χανίων και απετέλεσε την ψυχή του Ιδρύματος τα τελευταία 25 χρόνια. Έγραψε πληθώρα άρθρων και βιβλίων για το έργο και την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με πιο εμβληματικό την δίτομη βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης».

Είχα την τύχη να συνεργαστώ και να συνδεθώ φιλικά μαζί του τα τελευταία χρόνια, διαπιστώνοντας όχι μόνο τις ιστορικές του γνώσεις γύρω από τη νεότερη πολιτική ιστορία της Ελλάδος, με επίκεντρο ασφαλώς τον μεγάλο Κρήτα πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο, αλλά και την ικανότητά του να μετατρέπει τη σπάνια ιστορική του γνώση σε ερευνητικό εκπαιδευτικό ψηφιακό και μελετητικό υλικό. Είμαι βέβαιος ότι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» θα συνεχίσει τη γόνιμη ιστορική και εκπαιδευτική του προσφορά βασισμένο και στα θεμέλια της οργάνωσης, που τόσο επιτυχημένα έχτισε επί δεκαετίες ο αείμνηστος πλέον Νίκος Παπαδάκης. Εκφράζω τα θερμότερα των συλλυπητηρίων μου προς τους οικείους και προς τους συνεργάτες του».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης, βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη, σημειώνει σε μήνυμά της:

«Αποχαιρετούμε σήμερα με θλίψη τον Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ε.Κ Βενιζέλος, Νίκου Παπαδάκη, που έφυγε από τη ζωή. Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε ψυχή και στυλοβάτης του Ιδρύματος από την ίδρυσή του έως και σήμερα. Με αδιάκοπη αφοσίωση, επιστημονική επάρκεια, ήθος και οραματική καθοδήγηση, αφιέρωσε τη ζωή του στη διαφύλαξη και την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το έργο και η συμβολή του υπήρξαν καθοριστικά για την εδραίωση του Ιδρύματος ως σημείου αναφοράς στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Το παράδειγμα και η προσφορά του θα παραμείνουν ανεξίτηλα χαραγμένα στην πορεία του Ιδρύματος και στη συλλογική μας μνήμη. Αιωνία του η μνήμη !».

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του ο βουλευτής Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Νίκο Παπαδάκη, γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Η προσφορά του στα Χανιά και στην ιστορική μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου υπήρξε πολύτιμη από κάθε άποψη. Από την ίδρυση του Εθνικού Ιδρύματος έως σήμερα, ήταν εκείνος ο οποίος με την αφοσίωσή του, το έργο του και το όραμά του το κατέστησε ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα ερευνών και μελετών στη χώρα με διεθνή μάλιστα απήχηση.

Η διαφύλαξη της κληρονομιάς του μεγάλου Κρητικού πολιτικού και Εθνάρχη υπήρξε έργο ζωής στο οποίο αφιέρωσε όλη του την ενεργητικότητα και τα κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο. Δεινός μελετητής και ο ίδιος της ιστορίας, κατέστησε το Εθνικό Ίδρυμα σημείο αναφοράς για την μελέτη της ζωής και του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, με την ίδρυση των μουσείων, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και εκδηλώσεων και με την έκδοση μελετών που συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Υπήρξε και ο ίδιος συγγραφέας σημαντικών μελετών με αποκορύφωμα τη βιογραφία του Κρητικού πολιτικού, μέσα από την οποία αναδείχθηκε το πρόσωπο και ο πολιτικός που σφράγισε τη σύγχρονη Ελλάδα. Η βράβευσή του Νίκου Παπαδάκη από την Ακαδημία Αθηνών υπήρξε η αναγνώριση του έργου του αλλά και της παρακαταθήκης που αφήνει στα Χανιά. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, τονίζει:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Νικόλαο Εμμ. Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή, επί σειρά ετών, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Έναν επιστήμονα και καταξιωμένο Νομικό, ο οποίος συνέβαλλε τα μέγιστα στην επιτυχημένη πορεία του Ιδρύματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Από το 2000, ασκώντας τη διεύθυνσή του, ο Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης, μέσα από τη συνεχή έρευνα, την αδιάκοπη δουλειά και τη στοχοπροσήλωση, καθώς και με το μνημειώδες συγγραφικό του έργο, κατάφερε να αποτυπώσει το εύρος της προσωπικότητας του Βενιζέλου. Με τη συνέπεια που τον διέκρινε και το ακούραστο ιστορικό του πνεύμα συνέβαλλε, παράλληλα, καθοριστικά στη διατήρηση και προώθηση της ιστορικής μνήμης, χωρίς την οποία κανένα έθνος δεν επιβιώνει. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ως ο άνθρωπος που άξια περπάτησε μέχρι τέλους και συνδιαμόρφωσε τη διαδρομή που χάραξε ο Ειρηναίος Γαλανάκης για την ανάδειξη της ζωής και του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ως Περιφέρεια Κρήτης, εκφράζουμε ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και βεβαίως σε όλους τους συνεργάτες του στο Ίδρυμα.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του».

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, σημειώνει:

«Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Νίκο Παπαδάκη (Παπαδή), Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες του τόπου μας. Ήταν ο άνθρωπος που έφερε εις πέρας το όραμα του αοίδιμου Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη για τη δημιουργία του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάπτυξή του, μέσα από πρωτοβουλίες που ισχυροποίησαν το πολιτιστικό και κοινωνικό στίγμα των Χανίων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη δημιουργία Παραρτημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις συνεργασίες με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, με σπουδαίο εκδοτικό έργο.

Η δημιουργία της Οικίας – Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα και η λειτουργία δύο ακόμα μουσείων, του στρατηγείου στο Θέρισο και της οικίας γέννησης του Βενιζέλου στις Μουρνιές ήταν αποτέλεσμα της επίμονης και συστηματικής προσπάθειας του ιδίου και των συνεργατών του να αναδείξει την προσωπικότητα του Βενιζέλου και να ισχυροποιήσει τον ρόλο και τη θέση του Ιδρύματος. Λειτουργεί υπό την προεδρία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και όλα αυτά τα χρόνια έχει στηρίξει σθεναρά τον ορθό λόγο στην πολιτική ζωή, την ευθυκρισία στις αποφάσεις και τον πατριωτισμό με έργα, όπως ακριβώς έπραττε ο Μεγάλος Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος.

Χάρη στο δικό του κύρος και επιλογές το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» συσπείρωσε γύρω του τις θεσμικές αρχές του τόπου και έγινε ένας φάρος για τον απόδημο ελληνισμό.

Το έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης» ήταν έργο ζωής για αυτόν και αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη βιογραφία του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Απώλειες όπως αυτή κάνουν τα Χανιά φτωχότερα και την ευθύνη όλων μας μεγαλύτερη ώστε να διαφυλαχθεί η σπουδαία παρακαταθήκη που έχει αφήσει στον τόπο μας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους οικείους του».

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Νικόλαο Εμμ. Παπαδάκη (Παπαδή), έναν ξεχωριστό άνθρωπο, που διετέλεσε επί χρόνια Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Διευθυντής του Κοινωφελούς Ιδρύματος Εμμανουήλ Αρτέμιο Μαριακάκη και Αντιπρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία». Παράλληλα, υπηρέτησε με αφοσίωση την τοπική κοινωνία ως Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάμου από το 1980 έως το 1990, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο πολιτιστικό έργο.

Η πορεία του υπήρξε άρρηκτα δεμένη με την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, με την καλλιέργεια της παιδείας και με την έμπρακτη αγάπη για τον τόπο μας. Διεθνώς αναγνωρισμένος για την επιστημονική του επάρκεια, τη διοικητική του ευστροφία και το ακατάβλητο πάθος για τον πολιτισμό και την έρευνα, κατάφερε να δώσει στα Ιδρύματα που υπηρέτησε μια ακτινοβολία που ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας.

Ως συγγραφέας και μελετητής, υπέγραψε σημαντικά έργα, όπως η βιογραφία «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης», αλλά και μελέτες για την ιστορία της Κρήτης, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το Κυπριακό, αρκετά εκ των οποίων μεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες, διαδίδοντας διεθνώς τον πνευματικό πλούτο του τόπου μας. Επιμελήθηκε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων, αναδεικνύοντας με συνέπεια και ακρίβεια το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ωστόσο, περισσότερο από όλα, εκείνο που τον χαρακτήριζε ήταν η ανθρωπιά του. Η ευγένεια, η διακριτικότητα, η ακεραιότητα και η ικανότητά του να αφουγκράζεται τους ανθρώπους τον έκαναν αγαπητό και σεβαστό σε όσους τον γνώρισαν. Δεν ήταν μόνο ένας χαρισματικός επιστήμονας και διοικητικός παράγοντας· ήταν ένας αληθινός Άνθρωπος.

Ως Δήμαρχος Αποκορώνου είχα την τιμή και την τύχη να συνεργαστώ στενά μαζί του σε σημαντικές πρωτοβουλίες που απέδωσαν καρπούς για τον τόπο μας. Η συνεργασία μας υπήρξε για μένα σχολείο ήθους, γνώσης και αφοσίωσης.

Το κενό που αφήνει πίσω του είναι δυσαναπλήρωτο. Για τον τόπο μας, για τον πνευματικό κόσμο, για τους συνεργάτες και τους φίλους του, αλλά κυρίως για όλους όσοι είχαν την τύχη να πορευθούν δίπλα του. Η παρακαταθήκη του όμως παραμένει ζωντανή: το έργο του, οι αξίες του, το ήθος και η αγάπη του για τον άνθρωπο.

Στην οικογένειά του και στους οικείους του εκφράζω τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά μου.

Αποχαιρετώ με σεβασμό και ευγνωμοσύνη έναν σπουδαίο άνθρωπο, που τίμησε τον τόπο μας και θα συνεχίσει να αποτελεί φάρο έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Χαράλαμπος Κουκιανάκης

Δήμαρχος Αποκορώνου»

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, για την απώλεια του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη, επισημαίνει:

«Λίγες είναι οι προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας που να έχουν τόσο ουσιαστικό και βαθύ αποτύπωμα, το οποίο ξεπερνά τα Χανιά, την Κρήτη αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο Νίκος Παπαδάκης δεν υπήρξε μόνο ένας διακεκριμένος επιστήμονας και ακούραστος εργάτης της Ιστορίας, υπήρξε ένας ευπατρίδης, ένας άνθρωπος με σπάνια συγκρότηση και αφοσίωση, που έθεσε σκοπό της ζωής του την ανάδειξη και διάδοση του έργου και της ζωής του μεγαλύτερου Έλληνα σύγχρονου πολιτικού, του εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ως ερευνητής και συγγραφέας, άφησε πίσω του σπουδαίο έργο μέσα από μελέτες όπως «Ελευθέριος Βενιζέλος και Μακεδονία, 1914–1918», ενώ συνέγραψε και την πιο έγκυρη και πληρέστερη βιογραφία του εθνάρχη, «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης», που αποτελεί έργο μοναδικό αναφοράς για τη ζωή και την ιστορική διαδρομή του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Κατάφερε με τις άοκνες προσπάθειές του να καταστήσει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» κορυφαίο ίδρυμα της χώρας, σημείο αναφοράς για την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και πηγή ανεκτίμητης ιστορικής γνώσης. Παράλληλα, το Ίδρυμα επιτελεί ρόλο ενεργού συνομιλητή στον δημόσιο διάλογο, όπου και αν αυτός αναπτύσσεται σε σχέση με τη σύγχρονη πορεία της Ελλάδας, θεματοφύλακα της ιστορικής μνήμης και της βενιζελικής δημοκρατικής κληρονομιάς.

Αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο που, με την πορεία και την προσφορά του, συγκαταλέγεται στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις ανιδιοτελούς αφοσίωσης, «προσφέροντας όλο του το πυρ» στις υπηρεσίες της πατρίδας.

Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι το φευγιό του θα του επιτρέψει να συναντηθεί με την αγαπημένη του σύζυγο, που τόσο πρόωρα έχασε, αλλά και με τον διαχρονικό, καθημερινό και πιο στενό νοερό συνομιλητή του, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Να συνεχίσουν μαζί τις συνομιλίες τους, αποτυπώνοντας την αγάπη τους για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πατρίδας. Ως Δήμαρχος Χανίων, αλλά και ως πολίτης αυτής της χώρας, σας ευγνωμονώ για το πολύτιμο έργο της ζωής σας και τη μοναδική παρακαταθήκη που μας παραδίδετε. Καλό ταξίδι, Νίκο Παπαδάκη.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, αλλά και στην οικογένεια των συνεργατών αλλά και των φίλων του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, στο άκουσμα της απώλειας του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος», Νίκου Παπαδάκη έκανε την παρακάτω δήλωση:

«…Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Νίκο Παπαδάκη, μια εμβληματική προσωπικότητα των Χανίων, που αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάδειξη του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου και στη διάδοση της ιστορίας της Κρήτης.

Ως Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και με το πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό του έργο, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας. Οι συνεχείς του δράσεις, ημερίδες, διοργανώσεις συνεδρίων, έχουν αφήσει ισχυρό Ιστορικό Αποτύπωμα για ερευνητές, εκπαιδευτικούς, για όλους μας.

Η απώλεια του , αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του…».

Το ΤΕΕ (τμήμα Δυτικής Κρήτης) αναφέρει:

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Μελετών και Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», δικηγόρου Νίκου Παπαδάκη (Παπαδή).

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε προσωπικότητα με σημαντική προσφορά στον πολιτισμό και την ιστορία του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο στο Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέλος» καθώς και πλούσιο συγγραφικό έργο. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

Ο Πρόεδρος, Αντώνης Ροκάκης, και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων εκφράζει στους οικείους του Νικόλαου Παπαδάκη τα θερμά συλλυπητήρια της Επιχειρηματικής Κοινότητας και σημειώνουν: «Η κοινωνία των Χανίων έγινε σήμερα «φτωχότερη» μετά την εκδημία μιας από τις σημαντικότερες και πλέον πολυδιάστατες προσωπικότητες της πολιτικής ιστορικής έρευνας και του πολιτισμού της Κρήτης. Καθοδήγησε, ως Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», το δυναμικό οργανισμό, ώστε να εξελιχτεί σε σημείο αναφοράς για τον Πολιτισμό, την Έρευνα και την Εκπαίδευση με άξονα τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την εθνική παρακαταθήκη του. Με το έργο του ο Νικόλαος Παπαδάκης έγινε «πρεσβευτής» της προσφοράς των Χανίων στην πατρίδα και στους αγώνες της».

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του το ΔΗΠΕΘΕΚ αναφέρει:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του Νίκου Παπαδάκη, Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», προσωπικότητα πολυσχιδής και δραστήρια. Με την ερευνητική του ματιά και τη βαθιά γνώση ιστορίας και πολιτικής, ανέδειξε μέσα από το πλούσιο συγγραφικό του έργο την ιστορική και πολιτιστική ζωή της χώρας μας και το μέγεθος της προσωπικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στη μνήμη μας θα παραμείνει χαραγμένη, η πολύπλευρη προσφορά και το σπουδαίο έργο του στο Ίδρυμα, καθώς και το πλούσιο συγγραφικό του έργο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Εκ μέρους του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου, ο πρόεδρος Γιάννης Γαρεδάκης αναφέρει σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του: « Το Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αγαπητού συνεργάτη και φίλου Νίκου Παπαδάκη, Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και αντιπροέδρου του Ιδρύματος «Αγία Σοφία».

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε για εμάς όχι μόνο καρδιακός φίλος, αλλά και πολύτιμος συνεργάτης, με τον οποίο μοιραστήκαμε κοινούς στόχους και αξίες, για τον ρόλο του Επαρχιακού Τύπου στην καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας. Με δική του, άλλωστε, εισήγηση προς τον μακαριστό Ιεράρχη Ειρηναίο Γαλανάκη, ελήφθη η απόφαση να συστεγαστεί το Ινστιτούτο με το Ίδρυμα «Αγία Σοφία» στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου.

Ένας αγαπητός φίλος και συνεργάτης των εφημερίδων της Περιφέρειας, ένας ακάματος εργάτης του Βενιζελισμού. Στην οικογένειά του, καθώς και στους οικείους του, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Το έργο, η ηθική και οι αξίες του Νίκου Παπαδάκη θα παραμένουν πάντοτε οδηγός μας».

Εκ μέρους της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ο πρόεδρος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιος και ο γενικός διευθυντής Κωνσταντίνος Ζορμπάς, σημειώνουν:

«Με ιδιαίτερη θλίψη και συγκίνηση πληροφορηθήκαμε την αναγγελία εκδημίας του Νίκου Παπαδάκη (Παπαδή), Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», συνοδοιπόρος του μακαριστού Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου (Γαλανακή). Ταυτίστηκε με την ανάδειξη της ζωής και του έργου αλλά και της κληρονομιάς του Ελευθερίου Βενιζέλου, μέσα από το Μουσείο Οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου, τα συγγράμματα και τις εκδηλώσεις, ενώ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτιστικό χώρο διεθνώς αναγνωρισμένο.

Υπήρξε άριστος φίλος της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης και συμμετείχε ενεργά σε εκδηλώσεις του Ιδρύματος. Για την σπουδαία αυτή προσωπικότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης εξέδωσε το παρακάτω Ψήφισμα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης,

μετά την αναγγελία της εκδημίας του αειμνήστου Νικόλαου Παπαδάκη (Παπαδή), Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», αποφασίζει ομόφωνα: Να εκφράσει θερμά Συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Να παραστεί ο Γενικός Διευθυντής της Ακαδημίας ως Εκπρόσωπος του Ιδρύματος στη Νεκρώσιμη Ακολουθία,

Να εκφράσει δημοσίως και δια του Τύπου τις θερμές Ευχαριστίες και την Ευγνωμοσύνη του Ιδρύματος για την αγαστή συνεργασία του μετά του εκλιπόντος».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο του Γενικού Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», δικηγόρου Νίκου Παπαδάκη.

«Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε μια εξέχουσα μορφή με σπουδαία και πολύπλευρη προσφορά στον πολιτισμό και την ιστορία της Κρήτης και της Ελλάδας. Με το έργο του στο Ίδρυμα «Ελευθέριος Βενιζέλος» αλλά και με την πλούσια συγγραφική του δραστηριότητα, συνέβαλε ουσιαστικά στη μελέτη και στη διάδοση της ιστορικής μνήμης, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους τους συνεργάτες του».

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών με ανακοίνωσή της «αποχαιρετά έναν καλό φίλο και συνοδοιπόρο, τον Νικόλαο Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Γεννημένος στον Βάμο Αποκορώνου, ο Νικόλαος Παπαδάκης σπούδασε νομικά και άσκησε τη δικηγορία ως το 2000, οπότε ανέλαβε το τιμόνι του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Εξαιρετικά δραστήριος και πολυγραφότατος, ο Νικόλαος Παπαδάκης εργάστηκε με προσήλωση και υπευθυνότητα για την προβολή της ζωής και του έργου του μεγάλου κρητικού πολιτικού.

Η ΕΚΙΜ είχε την τύχη να συνεργαστεί μαζί του σε πολλές δράσεις που αφορούν την έρευνα και την ανάδειξη της τοπικής μας ιστορίας, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της περιοδικής έκθεσης «Πολιτική και Κοινωνία στην Κρητική Πολιτεία, 1898-1913», η οποία παρουσιάστηκε στην Αθήνα, τα Χανιά και το Ηράκλειο την προηγούμενη διετία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και οι άνθρωποι του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης εκφράζουν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Νικόλαου Παπαδάκη και μεταφέρουν τα θερμά συλλυπητήριά τους στους οικείους του».