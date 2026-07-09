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Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 2026
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Αποχαιρετισμός στον Γιάννη Περάκη από πλήθος κόσμου χθες στη Σούδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, απλοί πολίτες, ήταν όλοι εκεί χθες, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον τ. δήμαρχο Σούδας Γιάννη Περάκη.

Εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Κάτω Σούδας, όπου τελέστηκε το απόγευμα της Τετάρτης η εξόδιος ακολουθία του αγαπητού εκπαιδευτικού και αυτοδιοικητικού.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε με ιερατικό συλλείτουργο, με το “παρών” να δίνουν – μεταξύ άλλων – ο βουλευτής Ρεθύμνου Ευάγγελος Αποστολάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, νυν και πρώην στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Το δικό της «αντίο» στον Γιάννη Περάκη λέει με μήνυμά της η Άννα Διαμαντοπούλου. Αναλυτικά αναφέρει: «Ο Γιάννης Περάκης υπήρξε ένας ξεχωριστός άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Ένας δήμαρχος που υπηρέτησε τη Σούδα με ήθος, συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τον τόπο και τους ανθρώπους της.
Πάνω απ’ όλα όμως θα θυμάμαι τον Γιάννη ως έναν καθαρό, πράο και μιλήχιο άνθρωπο. Έναν παλιό, καλό οικογενειακό φίλο, από εκείνους που αφήνουν πίσω τους μόνο όμορφες μνήμες και εκτίμηση.
Στη Μαρία, αγαπημένη φίλη από τα παλιά, και σε όλη την οικογένειά του στέλνω την αγάπη μου και τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια. Καλό ταξίδι, Γιάννη».
Η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, σε ανακοίνωσή της, σχολιάζει πως «η απώλεια του Γιάννη Περάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην τοπική μας κοινωνία», σημειώνοντας πως «υπήρξε ένας σπάνιος αυτοδιοικητικός που πορεύθηκε με αξιοπρέπεια, που ταύτισε τη ζωή του με την πρόοδο των Χανίων και της Σούδας, και άφησε πίσω του σπουδαίο έργο και μια υποδειγματική παρακαταθήκη».
Το Γενικό Λύκειο Σούδας εκφράζει «τη θλίψη μας για τον αδόκητο χαμό του αγαπητού συναδέλφου μας Περάκη Γιάννη και άξιου δημάρχου, επί πολλά έτη, Σούδας».

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