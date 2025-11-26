Αποχαιρετισµός στον Θεοχάρη I. Φραγκιουδάκη

■ O άνθρωπος που πότιζε τo δέντρο της ιστορικής µνήµης

Ο Θεοχάρης Φραγκιουδάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, στα 55 µόλις χρόνια του. Κι όµως, άφησε πίσω του έργο που µοιάζει µε δουλειά ανθρώπου που έζησε δύο και τρεις ζωές µαζί. Έφυγε ένας άνθρωπος σπάνιος, ένας καλός φίλος, ένας πολύτιµος συνεργάτης. Ένας άνθρωπος που δεν χρειαζόταν «δηµόσιες σχέσεις» για να αναδειχθεί – µιλούσε το ίδιο το έργο του για εκείνον. Πάνω απ’ όλα όµως, έφυγε ένας πατέρας που αγαπήθηκε βαθιά και άφησε στα παιδιά του το σπουδαιότερο δώρο: το παράδειγµα ενός ανθρώπου που έζησε µε ευγένεια, µε ήθος και µε µέτρο.

Ο Θεοχάρης είχε µια µοναδική σχέση µε τον τόπο του. Γεννήθηκε και µεγάλωσε σ’ ένα περιβάλλον όπου η προφορική παράδοση, η ιστορία του τόπου και η αγάπη για τον λόγο αποτελούσαν αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας. Από νωρίς ανέπτυξε βαθύ ενδιαφέρον για τη γλωσσολογία, τη λαογραφία, την ιστορική µνήµη και την κρητική ποιητικότητα, στοιχεία που καθόρισαν όλο το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο.

Υπήρξε άνθρωπος σεµνός, καλλιεργηµένος και συνεπής. Χωρίς επιτήδευση, αλλά µε επιστηµονική ακρίβεια και λογοτεχνική ευαισθησία, αφιέρωσε δεκαετίες στη µελέτη των τοπωνυµίων, των παλιών χειρογράφων, της κρητικής προφορικής παράδοσης και των ιστορικών τεκµηρίων του νοµού Χανίων. Το έργο του αποτελεί πολύτιµη συµβολή στη διάσωση και ανάδειξη της συλλογικής µνήµης της Κρήτης.

Με τις Εκδόσεις Ραδάµανθυς κυκλοφόρησαν τα έργα:

Ανθρωπο-τοπωνύµια του Νοµού Χανίων (2η έκδοση, 2022) – ένα µνηµειώδες έργο γλωσσολογικής, ιστορικής και λαογραφικής σηµασίας.

Η Ενετική Εκκλησιαστική Απογραφή του 1637 στον Νοµό Χανίων (2021) – µετάφραση, σχολιασµός και εκτενής µελέτη ενός σπάνιου αρχειακού τεκµηρίου.

Οι Καρές – Η µικρή µας πατρίδα (2024) – ένα ταξίδι στη µνήµη του γενέθλιου τόπου, συνδυάζοντας ιστορικά ίχνη, αρχειακό υλικό και προσωπικά βιώµατα.

Κρητική Ποιητικότητα – Χθες και Σήµερα (2022) – συγκριτική µελέτη χειρογράφων και ποιητικών τεκµηρίων τριών αιώνων.

Σαν Μαντινάδα (2019) – δοκιµιακό και ποιητικό έργο για την ουσία, τη µορφή και τη φιλοσοφία της κρητικής µαντινάδας.

∆ισέλιδα (2024) – µία ποιητική συνοµιλία της παράδοσης µε τη σύγχρονη γραφή.

Κάθε τοπωνύµιο, κάθε χειρόγραφο, κάθε παλιό τετράδιο, κάθε µαντινάδα ήταν για εκείνον µια ζωντανή φλέβα µνήµης. Στα έργα του δεν έκανε απλώς καταγραφή, επανασύνδεε τους ανθρώπους µε τα χνάρια των προγόνων, µε τον τόπο καταγωγής.

Μαζί µε τη φιλολογική ακρίβεια και τη µελετητική πειθαρχία, υπήρχε πάντα και το άλλο µισό του: ο ποιητής. Ο άνθρωπος που ήξερε ότι πίσω από κάθε ιστορικό τεκµήριο υπάρχει ένας στίχος, µια ιστορία που αξίζει να τη διηγηθείς.

Για τις Εκδόσεις Ραδάµανθυς, ο Θεοχάρης δεν ήταν απλώς ένας συγγραφέας. Ήταν ένα κοµµάτι της οικογένειας. Η συνέπεια, η ηρεµία, η ευγένεια και η αγάπη του για το βιβλίο ήταν χαρακτηριστικά που σπάνια συναντάς. Ο ίδιος δεν έγραφε για να προβληθεί. Ήταν από εκείνους τους δηµιουργούς που, χωρίς να κάνουν θόρυβο, αφήνουν στο διάβα τους πολύ ισχυρά αποτυπώµατα.

Πίσω από τα βιβλία, πίσω από τις έρευνες, πίσω από την αγάπη του για την ιστορία και την παράδοση, υπήρχε ένας άνθρωπος απλός, τρυφερός, ένας άνθρωπος µε ενσυναίσθηση και ντοµπροσύνη. Αφήνει πίσω του ένα έργο σηµαντικό για τα Χανιά και την ιστορία του τόπου. Αφήνει πίσω του τη στάση ζωής του ως παράδειγµα

Καλό ταξίδι, Θεοχάρη.

Από εµάς, από τους αναγνώστες σου, από τον τόπο που τόσο αγάπησες, από τα παιδιά σου, από τους φίλους σου. Από όλους όσοι νιώθουµε σήµερα το κενό που αφήνει ένας σπουδαίος, ήσυχος, ολοκληρωµένος άνθρωπος.

*Ο Χρήστος Τσαντής, είναι υπεύθυνος Εκδόσεων Ραδάµανθυς