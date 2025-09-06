menu
25.7 C
Chania
Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Αποχαιρετισµός στον Νίκο Παπαδάκη, τον Φίλο, τον Συνεργάτη, τον Άνθρωπο

Παρασκευάς Περάκης
Παρασκευάς Περάκης
0
Το σακάκι διπλωµένο στην καρέκλα. Το καπέλο, αφηµένο πάνω στο γραφείο. Το στυλό διορθώνει προσεκτικά την παραµικρή λεπτοµέρεια. Πίσω από τα γυαλιά, ένα βλέµµα βυθισµένο στις λέξεις. Ένα µικρό διάλειµµα για ένα τσιγάρο· όλο λέει να το κόψει αλλά τον παιδεύει ο «σάρακας».

Αυτό το τελετουργικό του Νίκου Παπαδάκη ζούσαµε για δεκαετίες στα «Χανιώτικα νέα» όταν ερχόταν να επιµεληθεί τα άρθρα του, πριν αυτά δηµοσιευτούν στην εφηµερίδα µας. Λάτρης της λεπτοµέρειας, “ξεσκόνιζε” κάθε µικρό και µεγάλο κείµενο πριν αυτό τυπωθεί. Γιατί ήξερε πολύ καλά πως µε κάθε του λέξη, έγραφε ιστορία.
Όλα πλέον, αποτελούν µια ανάµνηση. Η ψυχή του σύγχρονου Βενιζελισµού έφυγε από τη ζωή.
Τα Χανιά φτώχυναν, το Ίδρυµα Βενιζέλος ορφάνεψε. Τη ζωή του άλλωστε εκεί την αφιέρωσε· στην ανάδειξη του έργου και της ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Κορυφαίος ερευνητής και συγγραφέας – αρθρογράφος, τίµησε τα «Χανιώτικα νέα» µε τη φιλία, την αγάπη και την πολύτιµη συνεργασία του.
Συνοδοιπόρος της εκδοτικής διαδροµής των «Χανιώτικων νέων» για δεκαετίες. Αναρίθµητα άρθρα του κι αφιερώµατα, κόσµησαν τις σελίδες µας. Πρωτογενές υλικό, αποτέλεσµα συστηµατικής έρευνάς του.
Μεταξύ άλλων, συµµετείχε σε σπουδαίες εκδόσεις της εφηµερίδας µας, όπως το «Μικρά Ασία Χαίρε» το 1999 (αποτέλεσµα 16 ενθέτων που είχαν δηµοσιευτεί στα “Χ.ν.” ) . Σ’ αυτή παρουσιάζονταν για πρώτη φορά στο χανιώτικο κοινό όλο το ιστορικό µεγαλείο αλλά και το δράµα της Μικρασιατικής Εκστρατείας, της συµµετοχής των Κρητών σ’ αυτή και της κατοπινής Καταστροφής του Ελληνισµού.
Εξίσου σηµαντική δουλειά και το «Κρήτη-Ελλάδα 1913-2013. 100 χρόνια Ένωση», που κυκλοφόρησε σε βιβλίο το 2014, µετά τη δηµοσίευσή του ως ειδικό αφιέρωµα από τα “Χ.ν.” και το Ίδρυµα Ελ. Κ. Βενιζέλος’’, τον Νοέµβριο του 2013.

Κάτι παραπάνω από καρδιακός φίλος της εφηµερίδας µας. Αδελφική η σχέση του µε τον εκδότη µας Γιάννη Γαρεδάκη. Κοντά στις χαρές, τις λύπες, τις µεγάλες στιγµές, µα και στα απλά τα καθηµερινά πράγµατα.
Από τα χείλη του άκουγες κορυφαίες γεωστρατηγικές αναλύσεις, άγνωστες λεπτοµέρειες για τη ζωή του Βενιζέλου, ιστορίες από τον αγαπηµένο του Αποκόρωνα, τον µακαριστό Ειρηναίο Γαλανάκη, τα παιδικά χρόνια στον Βάµο. Σκέψεις, οράµατα κι αγωνίες για τον τόπο µας που τόσο αγαπούσε και τόσο ακούραστα κι άδολα υπηρέτησε από το µετερίζι του. Μα και κουβέντες πολλές για την αγαπηµένη του ψυχαγωγία, το ποδόσφαιρο.
Ένας όµορφος, απλός και προσιτός, καθηµερινός µα τόσο πολυδιάστατος άνθρωπος ήταν ο Νίκος Παπαδάκης. Μια λεβέντικη φιγούρα. Κι έτσι θα τον θυµόµαστε για πάντα όλοι στα «Χανιώτικα νέα», ευχαριστώντας τον για όλα όσα προσέφερε, για όλες τις στιγµές που µοιράστηκε µαζί µας, για την πολύτιµη φιλία του.
Το έργο, το ήθος, οι αξίες του, θα αποτελούν πάντοτε φάρο για τα «Χανιώτικα νέα».
Στην οικογένεια και στους οικείους του, από καρδιάς συλλυπητήρια.

Καλοστραθιά αγαπηµένε µας Νίκο Παπαδάκη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum