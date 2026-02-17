menu
Ελλάδα

ΟΠΕΚΑ: «Μοίρασε» επιδόματα 1,8 εκατ. ευρώ σε μη δικαιούχους

Φωτ.: Intime

Περιπτώσεις χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σε πρόσωπα που δεν τα δικαιούνταν αποκάλυψε ο συστημικός έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Οπως μετέδωσε στην ιστοσελίδα της η “Καθημερινή”, η ελεγχόμενη περίοδος είναι από τις 10 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δηλαδή τα ποσά που εισπράχθηκαν από μη δικαιούχους, αγγίζουν το 1.860.000 ευρώ.

Η ανεξάρτητη Αρχή έλεγξε 372 φακέλους αιτήσεων χορήγησης επιδόματος, από τους οποίους προέκυψε πλήθος παραβάσεων του θεσμικού πλαισίου:

Εντοπίστηκαν περιπτώσεις, κατά τις οποίες:

α. δεν τηρήθηκε η θεσμοθετημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ούτε ο χειρισμός των αιτήσεων με χρονολογική σειρά,

β. εγκρίθηκαν αιτήσεις παρά τις ελλείψεις σε υποβληθέντα δικαιολογητικά ή τη μη πλήρωση κριτηρίων (π.χ. συμπλήρωση ορίου ηλικίας),

γ. το επίδομα αποδόθηκε νωρίτερα από ό,τι έπρεπε και άρα για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που δικαιούνταν οι εκάστοτε αιτούντες/ούσες.

Συγκεκριμένα:

Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 178 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 723.480 ευρώ.
Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο 91 εγκριτικών αποφάσεων, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 216.543 ευρώ.
Από τον επανέλεγχο 76 εγκριτικών αποφάσεων, που είχε εξετάσει και το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΑ, το ύψος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού υπολογίστηκε σε 895.554 ευρώ.
Από τον έλεγχο 27 φακέλων αιτούντων/ουσών, για τους οποίους η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. είχε εντοπίσει ασυμφωνία μεταξύ των καταχωρισμένων ημερομηνιών γέννησης και των Αριθμών Μητρώου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΜΚΑ), προέκυψαν περιπτώσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ύψους 60.650 ευρώ.
Κατόπιν έκτακτου εσωτερικού ελέγχου που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ, διαπιστώθηκε ότι επιχειρήθηκε παράτυπη έγκριση αιτήσεων από πρώην προϊστάμενο ο οποίος παρακρατούσε στην κατοχή του φακέλους με αιτήσεις για χορήγηση επιδόματος.

Ο πρώην προϊστάμενος ακόμη και κατόπιν της απόσπασής του σε Υπηρεσία εκτός του ΟΠΕΚΑ, φέρεται να εισήγαγε και επιχείρησε παράτυπη έγκριση αιτήσεων στην Υπηρεσία.

Επιπροσθέτως από τον εσωτερικό έλεγχο του οργανισμού διαπιστώθηκε επίσης πως, κατά τη διάρκεια της θητείας δύο προϊσταμένων του σχετικού με τη χορήγηση του επιδόματος Τμήματος, επιτρεπόταν η προσέλευση στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ προσώπων (όχι αιτούντων), οι οποίοι φαίνεται ότι προσκόμιζαν, εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, αιτήσεις για χορήγηση του επιδόματος. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Η ΕΑΔ συνέστησε στη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά του αρμόδιου υπαλλήλου και να αναζητηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, ενώ υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις για αύξηση του ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του επιδόματος.

 

