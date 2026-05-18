Από το ρωσικό αέριο στο αµερικανικό LNG

» Η Ευρώπη αλλάζει προµηθευτή, όχι εξάρτηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρησε µετά το 2022 να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, ως απάντηση στον πόλεµο στην Ουκρανία και στις γεωπολιτικές πιέσεις που ακολούθησαν τη ρωσική εισβολή.

Ωστόσο, σύµφωνα µε νέα ανάλυση της ενεργειακής δεξαµενής σκέψης Institute for Energy Economics and Financial Analysis, η Ευρώπη κινδυνεύει να αντικαταστήσει µία ενεργειακή εξάρτηση µε µια άλλη: το ρωσικό φυσικό αέριο µε το αµερικανικό υγροποιηµένο φυσικό αέριο (LNG).

Το LNG — υγροποιηµένο φυσικό αέριο που µεταφέρεται µε ειδικά δεξαµενόπλοια και επαναεριοποιείται στα ευρωπαϊκά λιµάνια — έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της ενεργειακής στρατηγικής της ΕΕ.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2025 περίπου το 45% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης πραγµατοποιήθηκε µέσω LNG, ενώ το υπόλοιπο εξακολουθεί να εισέρχεται µέσω αγωγών.

Παρά τις κυρώσεις και τις πολιτικές δεσµεύσεις για τερµατισµό των ρωσικών εισαγωγών έως το 2027, η Ρωσία παραµένει ο δεύτερος µεγαλύτερος προµηθευτής LNG της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα η Γαλλία κατέγραψε το πρώτο τρίµηνο του 2026 ιστορικά υψηλές εισαγωγές ρωσικού LNG, γεγονός που — σύµφωνα µε την IEEFA — αποκαλύπτει ότι η ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης παραµένει περισσότερο πολιτικός στόχος παρά οικονοµική πραγµατικότητα.

Την ίδια στιγµή, οι Ηνωµένες Πολιτείες αυξάνουν ραγδαία το µερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Μετά την έναρξη του πολέµου στην Ουκρανία και ιδιαίτερα έπειτα από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και την κρίση γύρω από το Ιράν, οι αµερικανικές εξαγωγές LNG προς την Ευρώπη εκτοξεύθηκαν.

Η IEEFA εκτιµά ότι έως το 2026 οι ΗΠΑ θα εξελιχθούν στον σηµαντικότερο προµηθευτή φυσικού αερίου της Ευρώπης, ενώ µέχρι το 2028 ενδέχεται να καλύπτουν έως και το 80% των ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG.

Σε συνολικό επίπεδο — δηλαδή συνυπολογίζοντας LNG και φυσικό αέριο αγωγών — η Νορβηγία εξακολουθεί να είναι ο µεγαλύτερος προµηθευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ποσοστό περίπου 31%, ακολουθούµενη από τις Ηνωµένες Πολιτείες µε 28%, ενώ η Ρωσία διατηρεί ακόµη µερίδιο περίπου 14%.

Η συζήτηση γύρω από την ενεργειακή στρατηγική της Ευρώπης δεν είναι νέα. Ήδη από τη δεκαετία του 1970, µετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της Μέσης Ανατολής, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδίωκαν διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Μετά τον Ψυχρό Πόλεµο, όµως, το φθηνό ρωσικό φυσικό αέριο µέσω αγωγών θεωρήθηκε για δεκαετίες αξιόπιστη και οικονοµική λύση για τη γερµανική και ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Οι αγωγοί Nord Stream συµβόλιζαν ακριβώς αυτή τη στρατηγική ενεργειακής διασύνδεσης Ευρώπης–Ρωσίας.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 ανέτρεψε πλήρως αυτή την πολιτική. Οι εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream, οι ευρωπαϊκές κυρώσεις και η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε προκάλεσαν ιστορικές αυξήσεις στις τιµές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύµατος σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η ενεργειακή αναλύτρια της IEEFA, Ana Maria Jaller-Makarewicz, προειδοποίησε ότι η µετάβαση από το ρωσικό αέριο αγωγών στο LNG «υποτίθεται ότι θα εξασφάλιζε διαφοροποίηση και ασφάλεια εφοδιασµού». Ωστόσο, όπως σηµειώνει, οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις και η υπερβολική εξάρτηση από αµερικανικό LNG δείχνουν ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική «απέτυχε και στα δύο µέτωπα».

Κριτική ασκείται και από πολιτικούς κύκλους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αυστριακός ευρωβουλευτής Georg Mayer χαρακτήρισε «παράλογο» το ενδεχόµενο το ρωσικό αέριο να συνεχίσει να φτάνει στην Ευρώπη µέσω τρίτων χωρών ή αµερικανικών εµπορικών εταιρειών, αλλά σε πολλαπλάσια τιµή για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Το βασικό ερώτηµα πλέον για την Ευρώπη δεν είναι µόνο από πού θα προµηθεύεται ενέργεια, αλλά αν µπορεί πραγµατικά να αποκτήσει ενεργειακή αυτονοµία σε έναν κόσµο αυξανόµενων γεωπολιτικών συγκρούσεων και οικονοµικών ανταγωνισµών.

Η Ευρώπη εξαρτάται όλο και περισσότερο από εισαγωγές ενέργειας, καθώς η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου έχει µειωθεί δραµατικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα κοιτάσµατα της Βόρειας Θάλασσας παρουσιάζουν σταδιακή εξάντληση, ενώ η Ολλανδία περιόρισε σηµαντικά την παραγωγή από το µεγάλο κοίτασµα Groningen λόγω των σεισµών που συνδέθηκαν µε τις εξορύξεις. Παράλληλα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες εγκατέλειψαν τον άνθρακα για περιβαλλοντικούς λόγους και στο πλαίσιο της πράσινης µετάβασης.

Έτσι, η Ευρώπη στράφηκε σε εξωτερικούς προµηθευτές όπως η Ρωσία µέσω αγωγών, η Νορβηγία, οι Ηνωµένες Πολιτείες µέσω LNG, αλλά και το Κατάρ, η Αλγερία και το Αζερµπαϊτζάν.

Η σηµερινή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται πλέον σε δύο βασικούς στόχους: τη µείωση της εξάρτησης από τη Ρωσία και την επιτάχυνση της πράσινης µετάβασης.

Η ΕΕ επιδιώκει πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027, ενώ ταυτόχρονα επενδύει δισεκατοµµύρια ευρώ σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, πράσινο υδρογόνο και συστήµατα αποθήκευσης ενέργειας.

Ωστόσο, η µετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη ούτε γρήγορη. Οι ανανεώσιµες πηγές δεν µπορούν ακόµη να καλύψουν σταθερά όλες τις ανάγκες της ευρωπαϊκής οικονοµίας, ενώ το LNG παραµένει ακριβότερο από το φυσικό αέριο αγωγών.

Έτσι, η Ευρώπη βρίσκεται αντιµέτωπη µε ένα κρίσιµο δίληµµα: πώς θα πετύχει ταυτόχρονα ενεργειακή ασφάλεια, χαµηλό κόστος και πράσινη ανάπτυξη χωρίς να δηµιουργήσει νέες µορφές εξάρτησης.