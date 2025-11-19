Από το Ρέθυμνο οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη για την οπλοκατοχή

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την οπλοκατοχή αναμένεται να ανακοινώσει αύριο από το Ρέθυμνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.

Αυτό ανακοίνωσε ο ίδιος ο υπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ κι αναφερόμενος στο μακελειό στα Βορίζια.

«Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη και θα ανακοινώσουμε και τα νέα νομοθετικά μέτρα, την αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας και κάποιες νέες υπηρεσίες που θα ιδρυθούν» τόνισε. Προανήγγειλε επίσης έρευνες για τον εντοπισμό όπλων, ενώ επεσήμανε ότι «η κοινωνία δεν είναι όλη παραβατική, παραβατικοί είναι ένα ποσοστό. Πρέπει να στοχοποιήσουμε, να ερευνήσουμε, να διερευνήσουμε, να εξιχνιάσουμε και να εξαρθρώσουμε όλες αυτές τις ομάδες των παραβατικών».

Μίλησε επίσης για «εγκληματικές ομάδες» και «μαφιόζους» που «αναμετρώνται μεταξύ τους ποιος θα κυριαρχήσει στις ζωοκλοπές, ποιος θα πάρει περισσότερα χωράφια αυθαίρετα, ποιος θα μοιράσει ναρκωτικά, ποιος θα εκβιάσει ποιον, πώς θα αρπάξουν επιδοτήσεις».

Ο υπουργός θα παραχωρήσει, όπως ανακοινώθηκε, συνέντευξη Τύπου, από το “Σπίτι του πολιτισμού” το πρωί στις 11.