Από το Μουσείο Τυπογραφίας ξεκίνησε η περιοδεία Σκρέκα – Κονταδάκη

Από το Μουσείο Τυπογραφίας, όπου ξεναγήθηκαν από τον πρόεδρο του Μουσείου κ. Γιάννη Γαρεδάκη ξεκίνησε η περιοδεία του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Σκρέκα και του Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος, Στυλιανού Κονταδάκη.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στους χώρους του Μουσείου, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την εξέλιξη της τυπογραφίας, από τις πρώτες μορφές εκτύπωσης έως τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Οι κύριοι Σκρέκας και Κονταδάκης δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τα εκθέματα και τη λεπτομερή παρουσίαση τους.

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους στα Χανιά, θα επισκεφτούν ιστορικούς χώρους, επιχειρήσεις και φορείς.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη Νομαρχιακή Συνέλευση της Δ.Ε.Ε.Π. Χανίων στο Ξενοδοχείο “AKALI” στις 18:30.