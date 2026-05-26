Από το κελί στο νοσοκοµείο η Ιρανή Νοµπελίστρια Ειρήνης

Ναργκές… Μοχαµαντί.

Το Ναργκίς είναι χαραγµένο στο µυαλό και την καρδιά µου, από τα δεκατρία µου, όταν µε σηµάδευαν τα δράµατα του σινεµά. Η ταινία κλασική, το θρυλικό «Γη ποτισµένη µε ιδρώτα» και µου έµεινε το όνοµα, ελαφρά παραφρασµένο, κατά ένα φωνήεν!

Αµέσως, λοιπόν, σκέφτηκα κάτι να αντιγράψω για το κείµενο, µε τη µάρτυρα της Ειρήνης, όπως κοιτάζει τον φακό στη φώτο µε τεράστια µάτια που διηγούνται τα πάντα!

Φυλακές, διωγµούς, αγώνες, συγκλονιστικά προβλήµατα υγείας…

Νιώθω λοιπόν θλίψη, τιµή και εν σπέρµατι ανοµολόγητα µια βουρκωµένη «αίσθηση ελεγειακή». Σαφή, σαφέστατη. Τα κατάµαυρα µεγάλα της µάτια, σου µένουν αξέχαστα!

Η µαντήλα τυλίγει ένα πρόσωπο που πέρασε και περνά αγκαθωτά µονοπάτια απερίγραπτης αγωνίας! Έπαθε λέει έµφραγµα στο κελί της, έχασε 20 κιλά βάρους, την κατέβαλε η θλίψη, κι η θλίψη, κι η αδικία, µα τώρα, πρέπει να βρίσκεται στην Τεχεράνη για να φροντίσουν λιγάκι την τραυµατισµένη της υγεία.

Έχει συλληφθεί 14 φορές, προσθέτουν, και το πείσµα της σθεναρό να καταργηθεί η θανατική ποινή κι η καταδίκη της ξεπερνά τα 44 χρόνια. Όλα τούτα συγκλονιστικά, τόσα κι άλλα τόσα τα γράφει στ’ αποµνηµονεύµατα της η σηµαντική αυτή ηρωίδα και τα χειρόγραφα βγήκαν από τους συγκρατούµενούς της. Ζει η βραβευµένη ακτιβίστρια, ανθρωπίστρια, εκλεκτή αυτή γυναίκα, τώρα την προσπάθεια να επιζήσει!

«Αργή εκτέλεση» καταγγέλλουν οι δικοί της, κάτι που θα διαβαστεί στα γραπτά της. Ιατρική παραµέληση, ξυλοδαρµοί δεκαετία ολόκληρη, εφιαλτικές εµπειρίες µε αγωνίες και οριακές στιγµές µεταξύ ζωής ή θανάτου;

«Τα απολυταρχικά καθεστώτα, τα αυταρχικά καθεστώτα, δεν χρειάζονταν πάντα τη θηλιά του δήµιου! Μερικές φορές, απλώς περιµένουν το ανθρώπινο σώµα να καταρρεύσει».

∆ηλώνει

Ν΄ αποκαλυφτούµε λοιπόν µε πολλή συγκίνηση και θαυµασµό στην πολυβραβευµένη Γυναίκα των αγώνων, που χάρισε στον πλανήτη ένα Νόµπελ, ύψιστη αναγνώριση της αξίας και της προσφοράς της στον κόσµο!

Της το οφείλουµε!