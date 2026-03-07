Από το «επιχειρείν» στο «ευ-επιχειρείν» της γυναικείας καινοτοµίας

» Ο Ειρηναίος Γαλανάκης για τη γυναίκα της Κρήτης

Οι παρακάτω σκέψεις αποτελούν µέρος της οµιλίας µας στο πλαίσιο της 1ης Συνόδου του Ενιαίου Πολιτιστικού ∆όγµατος Κύπρου-Ελλάδος και της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Θεσσαλονίκη (7-8 Μαρτίου 2026), αφιερώνοντας τη θεµατολογία «Γυναίκα και Πολιτισµός» στην οικουµενική Ελληνίδα Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ.

Τα αποσπάσµατα από τις θέσεις του µακαριστού Κισάµου και Σελίνου κυρού Ειρηναίου (Γαλανάκη) είναι χαρακτηριστικά και πάντα επίκαιρα. Η θέση της γυναίκας µέσα στο έργο του -συγγραφικό, κοινωνικό, ιεραποστολικό- δίδουν αφορµή για µια επανεξέταση του ρόλου της γυναίκας στην Κρήτη, η οποία είναι υποταγµένη στο πατριαρχικό ιεραρχικό στερεότυπο και ο άνδρας αποκλειστικός υπεύθυνος του δηµοσίου χώρου, της κοινωνίας και της πολιτείας. Η θέση του εκκλησιαστικού ανδρός έρχεται να επανατοποθετήσει το ρόλο και την ισονοµία της γυναίκας αρχικά µέσα στο χώρο της ενοριακής ζωής της εκκλησίας και εν συνεχεία µέσα στην ίδια την κοινωνία, και µάλιστα σε µια κλειστή «πατριαρχική» ως επί το πλείστον Κρητική Κοινωνία, όπως της τότε ακριτικής νεοσύστατης και αποµονωµένης Μητρόπολης Κισάµου και Σελίνου.

Στο βιβλίο του «Επί τον ποταµόν Ρήνον» περιγράφει τις γυναίκες ως «ηρωίδες της υπαίθρου και της αγάπης που σκορπούν το έλεός τους σε δικαίους και αµαρτωλούς και κάνουν να ξεφυτρώνουν εδώ κι εκεί µέσα στο βάλτο και τη σκληράδα της ζωής τα τρυφερά λουλούδια της καλοσύνης και της ανθρωπιάς» (σελ. 100). Ένα µήνυµα άκρως ορθόδοξο που -σύµφωνα µε τον µακαριστό Κισάµου και Σελίνου κυρό Ειρηναίο (Γαλανάκη)- πρώτη η γυναίκα της υπαίθρου *είχε την πνευµατική ωριµότητα όχι µόνο να το συλλάβει και να το κατανοήσει, αλλά να το µετατρέψει σε βίωµα.

Ο ίδιος αντιλαµβάνεται ότι στη νεότερη κοινωνία η παραδοσιακή θέση της γυναίκας, αργά αλλά σταθερά, αλλάζει, σε συνδυασµό µε την εµφάνιση διαφόρων παραγόντων, όπως η αστικοποίηση, η έξοδος της γυναίκας προς την οικονοµική παραγωγή, η απόκτηση παιδείας και το δικαίωµα ψήφου. Τον ενοχλεί ιδιαίτερα η αδράνεια των χριστιανών και η «ρετσινιά του κατεστηµένου» (βλ. Στρατευοµένη Εκκλησία, σελ. 3) κάθε φορά που η Εκκλησία δίνει αφορµή, µε τη σιωπή και την ανοχή της, να θεωρηθεί ότι συµβιβάζεται µε κάθε δαιµονικό κατεστηµένο και συντάσσεται µε αυτό. Πιστεύει ότι η γυναίκα, µέσα από τους πολλαπλούς λειτουργικούς ρόλους που την έχει προικίσει ο Θεός και την προετοιµάζει το θείο µεγαλείο της ζωής, ο λειτουργικός ρόλος της µητέρας, της αγρότισσας και της οικοκυράς, της εργάτριας, της δασκάλας, της επιστήµονα, έχει τη δυνατότητα να ανακαινίσει τη ζωή και να αναστήσει γενιές µε δυναµισµό και σοφία, µε πίστη και αγάπη για το Χριστό και τον άνθρωπο.

Κι εδώ ακριβώς κρύβεται το µεγάλο µήνυµα του Ιεράρχη. Να µεταµορφώσει, να ανανεώσει τη ζωή µεταφέροντας το αιώνιο µήνυµα του Χριστιανισµού που ο άνδρας παρασυρόµενος από το ρόλο που τον είχε µέχρι τότε τοποθετήσει η Κοινωνία και µαζί µε αυτή και η Εκκλησία, είχε αρχίσει να λησµονεί. Ο ίδιος θεωρεί ότι και µόνο γι’ αυτό σε ένα νέο πολιτισµό που θα θεµελιωθεί πάνω στις αιώνιες ηθικές αξίες του Χριστιανισµού είναι δυνατόν, ανάµεσα σε τόσα άλλα, να ξαναβρεί και η γυναίκα τη θέση που της αξίζει και να αποδώσει πληρέστερα εκείνο που µπορεί να αποδώσει. Ωστόσο, για τη ‘χριστιανοποίηση’ αυτή του κόσµου και του πολιτισµού µας πρέπει να επιστρατεύσουµε και να χρησιµοποιήσουµε σε µεγάλο βαθµό τη γυναίκα. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί εδώ ο τρόπος προσέγγισης: Η γυναίκα µε την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση που έχει µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλατιά για τη θρησκευτική και ηθική αγωγή στο σπίτι, το σχολείο και την κοινωνία. (Η Αιώνια Γυναίκα, Χανιά, 1958, σελ. 3).

Ο Ειρηναίος Γαλανάκης θεωρεί ότι η θέση της γυναίκας σε όλους τους αρχαίους και νεότερους πολιτισµούς ήταν η δουλεία και η παλλακεία. Ο παραγκωνισµός της, µε την αδικία που υφίσταται σε βάρος της υπόστασης και της προσωπικότητάς της, την ώθησε να διεκδικήσει δικαιοσύνη. Ακόµα και το κίνηµα του Φεµινισµού που σκοπό είχε να αποκαταστήσει τη γυναίκα στην προσωπικότητα και την αποστολή της, στρέφεται σιγά-σιγά εναντίον της.

Ο σηµερινός πολιτισµός ενώ ισχυρίζεται ότι την τοποθετεί ισότιµη δίπλα στον άνδρα, από την άλλη πλευρά την κάνει αντίπαλο και ανταγωνιστή του, που ενώ της δίνει το δικαίωµα της ψήφου εντούτοις δεν την «ψηφά» και δεν τη βλέπει µε σεβασµό, όπως την έβλεπαν παλιότερα. O ίδιος απευθύνεται σε πρώτο πρόσωπο, όταν αναφέρεται στην γυναίκα της Κρήτης εκφράζοντας παράλληλα το µεγάλο του θαυµασµό: «Γυναίκα της Κρήτης. Υφάντρα και νοικοκυρά. Μεγάλα και θαυµαστά τα έργα σου. Η ανθρωπιά και η αξιοσύνη σου. Μα τώρα που αντί για ρόκα κρατάς στα χέρια σου τιµόνι και αντί για το πέταλο του αργαλειού χτυπάς τα πλήκτρα των κοµπιούτερ, πότε θα τραγουδείς, πότε θα ξοµπλιάζεις κιλίµια και πότε θα στρώνεις το αρχοντικό σου τραπέζι; Πιάστηκες κι εσύ στη φάκα του “τεχνικού Πολιτισµού” που λύνει πολλά προβλήµατα µα στο τέλος σβήνει και τον ίδιο τον άνθρωπο» (Γαλανάκης Ειρηναίος, 1995). Ο προβληµατισµός αυτός αν και εκφράζει την αλλοτρίωση του σύγχρονου ανθρώπου και την ραγδαία εισβολή του τεχνολογικού πολιτισµού, την ίδια στιγµή την αναβαθµίζει και την προορίζει να επιχειρεί µε το «ευ-επιχειρείν»!

Για αυτό το λόγο και διαισθανόµενος ήδη από τα πρώτα χρόνια της Αρχιερατείας του (1958-1964) τον κίνδυνο διάβρωσης και αλλοίωσης του ρόλου και της θέσης της Γυναίκας προβαίνει στην ίδρυση Ενοριακών Συλλόγων Κυριών και ∆εσποινίδων της Μητροπόλεως Κισάµου και Σελίνου. Οι Σύλλογοι είναι το αντίδοτο απέναντι στην κοινωνία που περιγράφει ο Παπαδιαµάντης στο περίφηµο έργο του «Η Φόνισσα». Σκοπός των Συλλόγων αυτών ήταν η επιµόρφωση της γυναίκας της υπαίθρου και η δραστηριοποίησή της µέσα στο πνεύµα του χριστιανικού ανθρωπισµού και κοινωνισµού. Θεωρεί την δράση αυτή ως το «προζύµι» που το φυλάξανε χιλιάδες χρόνια και σε δύσκολους καιρούς οι Μάνες και οι Γιαγιάδες και πλάθανε µε αυτό ανδρειωµένους και τίµιους ανθρώπους.

∆εν χρειάζεται να µάθουµε σήµερα στη γυναίκα τι είναι γυναικεία επιχειρηµατικότητα και «ευ-επιχειρείν». Το ζει αιώνες. Κι αυτό είναι η απόδειξη ότι: η ιστορία µπορεί να γίνει καινοτοµία, η φροντίδα µπορεί να γίνει στρατηγικό πλεονέκτηµα και η γυναικεία φωνή µπορεί να ηγείται-χωρίς να χάνει τη γη της. Όχι µόνο για την ίδια τη γυναίκα. Αλλά για τον τόπο, τις επόµενες γυναίκες και το µέλλον που αξίζει να χτιστεί σωστά. Για τα παιδιά και τις κόρες της Κρήτης. ∆εν χρειάζεται η σύγκρουση. Αλλά η θύµηση. Να θυµηθεί ότι δεν ξεκινά από το µηδέν. Ξεκινά από κάτι που της αφαιρέθηκε. Και όταν µια γυναίκα θυµάται ποια είναι, δεν ζητά ποτέ άδεια. Απλώς Ηγείται!

*Ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Β. Ζορµπάς είναι Γενικός ∆ιευθυντής της Ο.Α.Κ.