Από το Χώµα στην Ψυχή: Η Περιβαλλοντική Οµάδα του 3ου Γυµνασίου στο «Καρύδι» και τον Ιστορικό Βάµο

Στην καρδιά του Αποκόρωνα, εκεί που η παράδοση συναντά το µέλλον, η περιβαλλοντική µας οµάδα έζησε µια ηµέρα-σταθµό. Η επίσκεψη στη Φάρµα Καρύδι του Λεωνίδα και η περιήγηση στα σοκάκια του Βάµου δεν ήταν µια απλή εκδροµή, αλλά µια βαθιά µύηση στον σθεναρόπλαστο πρωτογενή τοµέα και την πολιτισµική µήτρα της Ευρώπης,την κρητική γη. Το Σχολείο της Φύσης στη Φάρµα «Καρύδι» Ο Λεωνίδας και η οικογένειά του µας υποδέχτηκαν µε το µεράκι ανθρώπων που λατρεύουν τη γη. Οι 12χρονοι µαθητές µας ήρθαν σε επαφή µε την αειφόρο βιολογική καλλιέργεια,την ανακυκλωση ως φυσική διαδικασία..

Η Γνώση στο Πιάτο: Μάθαµε πως η «συνεργασία» των φυτών µε το ψάρι δηµιουργεί ένα κλειστό σύστηµα, όπου τα απόβλητα των ψαριών µετατρέπονται σε πολύτιµα θρεπτικά συστατικά για τα λαχανικά, προσφέροντας µια υπερτροφή πλούσια σε µέταλλα και βιταµίνες, απαλλαγµένη από χηµικά.

Τα παιδιά βίωσαν τη χαρά της συλλογής φράουλας και την άµεση κατανάλωσή της – µια έκρηξη γεύσης που µόνο η φύση προσφέρει. Στη συνέχεια, έγιναν µικροί ανθοκόµοι, συνθέτοντας ανθοδέσµες µε αρτεµισία, αρµπαρόρριζα, καλέντουλα, δεντρολίβανο και λεβάντα! Η εµπειρία κορυφώθηκε µε τη συλλογή φρέσκων αυγών και το σκληρό αλλά διδακτικό σκάψιµο µε το χειροκίνητο υνί. Η γνωριµία µε τα ζώα της φάρµας έφερε τους µαθητές αντιµέτωπους µε την πραγµατικότητα: τις δυσκολίες, την κούραση, συγκλονιστική βιωµατική εµπειρία αλλά και ανεκτίµητη ηθική ικανοποίηση της ζωής του κτηνοτρόφου και του αγρότη στον τόπο µας.

Πνευµατικότητα και Ιστορία: Μονή Αγίου Γεωργίου & Βάµος

Η ηµέρα συνεχίστηκε µε την κατανυκτική ξενάγηση στη Μονή του Αγίου Γεωργίου. Ο Ηγούµενος µας αποκάλυψε το µοναδικό ελαιοτριβείο µε τα 12 τόξα, ένα µνηµείο προβιοµηχανικής αρχιτεκτονικής ( φάµπρικα)που προκαλεί δέος, καθώς συνδέει τη µοναστηριακή και βιοµηχανικη οικονοµία σε αγαστη συνεργασία για την άνθηση του τόπου και του ιερού καρπού της ελιάς.Οι µοναδικής αρχιτεκτονικής οµορφιάς 12 καµαρες στέκονραι ανεξάρτητα από τους αιώνες που κουβαλούν,µαζί µε την ιστορία που διδάσκουν όσους βαδίζουν στη σκιά τους!Ο ήχος άλλωστε από το τάλαντο και το ξύλο που « σήµανε» ο Ηγούµενος µετέφερε στα παιδιά µια µουσική νότα σαν ταυτότητα – άκουσµα από την ιστορία του Βυζαντίου, ενώ το παραδοσιακό φιλοξένηµα (ή αβραµιαία φιλοξενία όπως λέγεται στα µοναστήρια) στον ξενώνα της Μονής µας γέµισε φιλόξενη θαλπωρή. Η περιήγησή µας ολοκληρώθηκε στην παλια πλακόστρωτη συνοικία του Βάµου. Μάθαµε για την ετυµολογία της λέξης,από τον αντιδήµαρχο κ Νικήτα Παΐζη, και επισκεφθήκαµε το εµβληµατικό Παρθεναγωγείο, χτισµένο επί Βενιζέλου, που στέκει ως σύµβολο αρχιτεκτονικής και της εκπαιδευτικής αναγέννησης του τόπου.

Μια Παρακαταθήκη για το Μέλλον

Οι µαθητές µας επέστρεψαν µε τα χέρια γεµάτα βότανα και αυγά, αλλά κυρίως µε την πεποίθηση πως ο πρωτογενής τοµέας δεν είναι το παρελθόν, αλλά η αναγκαιότητα για να έχουν µέλλον και πατρίδα. Η αγάπη για τη γη που µεταλαµπαδεύτηκε από το ζευγάρι της φάρµας στα παιδιά, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη µακροβιότητα και την ευηµερία τους. Σε έναν κόσµο που αλλάζει, η επιστροφή στις ρίζες είναι η µόνη οδός για την αληθινή πρόοδο. πραγµατοποιώντας µια εκπαιδευτική εξόρµηση που συνδύασε την αγροτική ζωή, την οικολογία και την ιστορία του τόπου µας..Επιτευχθηκε µια φυσική ανταλλαγή δια βίου µάθησης,καθώς τα παιδιά µας θα αναζητήσουν τα µπρόκολα και τα µαρούλια Kale που φύτευσαν ,ώστε να τα συνδυάσουν µε ψάρι και να έχουν την Καλλίστη δυνατή απορρόφηση Ως 3 λιπαρών και βιταµινών από τον πιο ενδελεχή συνδυασµό!Θα αναζητήσουν σπαράγγια,για να τα κάνουν µε τα αβγά,την απαράµιλλα ανώτερη µορφή τροφικής επάρκειας! Εµπέδωσαν τη χρήση των ζωικών υπολειµµάτων ως φυσικό εδαφοβελτιωτικό. Η βιολογική παραγωγή εδώ έγινε κατανοητό ότι είναι ένας κύκλος ζωής όπου τίποτα δεν πάει χαµένο. Μαθαίνοντας µε τα Χέρια στο Χώµα Μια Παρακαταθήκη Ζωής Οι 12χρονοι µαθητές µας δεν επέστρεψαν µόνο µε βότανα και αυγά στις αποσκευές τους, αλλά µε µια παρακαταθήκη για το µακροβίωτο µέλλον τους. Σε µια εποχή προκλήσεων, ο πρωτογενής τοµέας αναδεικνύεται ως η µόνη στέρεη βάση για να έχουν αυτά τα παιδιά µέλλον και όραµα Η αγάπη του ζευγαριού της φάρµας για τη γη, που µεταδόθηκε τόσο απλόχερα, είναι το σπουδαιότερο εφόδιο που πήραν µαζί τους!

Καθηγητές ∆ιονύσης Μουζής, Ελευθέριος Τερεζάκης, Ζαφειράκη Μάρω