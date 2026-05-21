Από το χάος της γραφειοκρατίας, στην ψηφιακή αναζήτηση

Στο εξαιρετικό συγγραφικό έργο του Αζίζ Νεσίν “Ο Ζήσης και ζει και δε ζει” (εκδόσεις ∆ωρικός), ο σηµαντικός Τούρκος συγγραφέας περιγράφει µε ξεκαρδιστικό τρόπο τη γραφειοκρατία στη γειτονική χώρα, µε τον ήρωα του να πηγαίνει από υπηρεσία σε υπηρεσία και να προσπαθεί να πείσει ότι…είναι ζωντανός! Στην Ελλάδα του 2026, του open.gov, της ψηφιακής αποτύπωσης των πάντων, όλα αυτά αποτελούν παρελθόν… Αποτελούν;

Αν ρωτήσετε έναν µηχανικό θα σας πει ότι µια σειρά από εργασίες για τις οποίες απαιτούνταν σωροί εγγράφων και τόνοι χαρτιών πριν από χρόνια ήταν πιο… σύντοµη από τη σηµερινή “ψηφιακή γραφειοκρατία”, αν απευθυνθείτε σε ένα ιστορικό που έχει “φάει τη ζωή του” σε βιβλιοθήκες και αρχεία θα σας σχολιάσει ότι η τεχνολογία έκανε τη ζωή του πιο εύκολη παράλληλα όµως έχει αυξηθεί ο κίνδυνος να χαθούν οι πρωτογενείς πηγές και µαζί τους και οι ψηφιακές, αν µιλήσετε µε έναν ηλικιωµένο οδηγό στα Χανιά θα νοσταλγήσει τα παρκόµετρα στη οδό Τζανακάκη και στην οδό Καραϊσκάκη, αντί το “downloading” της αντίστοιχης εφαρµογής στο κινητό του…

Ζούµε σε µια εποχή ψηφιακής επανάστασης που φυσικά µόνο οφέλη µπορεί να έχει για τον σύγχρονο άνθρωπο, αν και στη χώρα µας έχουµε πάντα ένα “µαγικό ραβδάκι” µε το οποίο καταφέρνουµε ακόµα και αυτές τις διαδικασίες να τις κάνουµε γραφειοκρατικές ή να µην προβλέπονται διέξοδοι για τους ανθρώπους µεγάλης ηλικίας που δεν είναι εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες.