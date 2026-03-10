menu
Από τις µακέτες… στην ουσία!

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Εγκωµιαστικά σχόλια, ικανοποίηση, ενθουσιασµός στα εγκαίνια της έκθεσης των µακετών των Νεωρίων από τους παριστάµενους. Όλοι είχαν κάτι καλό να πουν βλέποντας όσα σχεδίασαν οι µελετητές…

Όταν όµως η συζήτηση πήγαινε στο “διά ταύτα”, πότε δηλαδή θα υλοποιηθεί το έργο ανακατασκευής και σύγχρονης επανάχρησης των Νεωρίων όλοι είχαν έναν ενδοιασµό. «∆εν νοµίζω ότι θα το προλάβω…» µας έλεγε άνθρωπος του πολιτισµού, «σε αυτόν τον τόπο έχουµε χορτάσει από µελέτες που… µένουν µελέτες», ένας άλλος.

∆ικαιολογηµένες οι ανησυχίες γιατί τα παραδείγµατα είναι κυριολεκτικά άπειρα, από παρεµβάσεις που ξεκίνησαν µετά “βαΐων και κλάδων”  και κατέληξαν σε κτήρια – φαντάσµατα και ανολοκλήρωτες δοµές. Η πραγµατικότητα είναι τέτοια στον τόπο µας που δυστυχώς το µυαλό µας -ειδικά όταν ακούµε αισιόδοξα χρονοδιαγράµµατα και µεγάλα λόγια- πηγαίνει πάντα στο “κακό”.

Όχι, δεν είναι µόνο έτσι τα πράγµατα, έγιναν και στο µακρινό και στο πιο πρόσφατο παρελθόν και το Μεγάλο Αρσενάλι και η ανακατασκευή του Φάρου, και οι αστικές αναπλάσεις στο κέντρο, το “Μίκης Θεοδωράκης”, το Ρολόι του ∆ηµοτικού Κήπου, υπάρχουν πολλά έργα για τα οποία µπορούµε να υπερηφανευόµαστε και να τιµούµε τους δηµιουργούς από τους µελετητές, αρχιτέκτονες, τεχνίτες, εργάτες µέχρι το πολιτικό και αυτοδιοικητικό δυναµικό.

Τι χρειάζεται να πειστεί και ο δικαιολογηµένα “άπιστος Θωµάς” – δηµότης; Χαµηλότερους τόνους, λιγότερα φληναφήµατα και ποµφόλυγες και περισσότερη ουσία!

Η πλειοψηφία του κόσµου δεν έχει κανέναν καηµό αν είµαστε «οι πρώτοι, οι µεγαλύτεροι, οι καλύτεροι…» στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη, τον Γαλαξία όπως διατείνεται σε όλους τους τόνους ένα µέρος του τοπικού πολιτικού δυναµικού.

