menu
23.4 C
Chania
Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Από τις 12 Οκτωβρίου η πιλοτική εφαρμογή της νέας, ψηφιακής καταγραφής στις εισόδους- εξόδους στην ΕΕ των πολιτών τρίτων χωρών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ξεκινάει πιλοτικά η εφαρμογή του νέου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή καταχώρηση στο σύστημα εισόδου – εξόδου στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα καταχωρούν τα δεδομένα των υπηκόων τρίτων χωρών που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα για σύντομες διαμονές που ορίζονται σε 90 ημέρες. Σε διάστημα έξι μηνών τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν ποια σημεία ελέγχου και ποια συστήματα θα υιοθετήσουν, διασφαλίζοντας ότι οι έλεγχοι των συνόρων και οι μετακινήσεις θα προσαρμοστούν σε αυτό το σύστημα.

Τι αλλάζει;

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το νέο αυτοποιημένο σύστημα, οι μετακινήσεις θα γίνουν ασφαλέστερες και πιο ομαλές. Στα σημεία ελέγχου των συνόρων που θα υπάρχουν συστήματα για την ηλεκτρονική καταχώρηση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα έχουν τα δεδομένα του διαβατηρίου τους, τα βιομετρικά δεδομένα, εικόνα προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα και τα δεδομένα εισόδου και εξόδου καταχωρημένα στο σύστημα. Παράλληλα, η σφράγιση των διαβατηρίων μετά την εξάμηνη πολιτική εφαρμογή θα σταματήσει και μετά τις 10 Απριλίου 2026, το σύστημα θα υλοποιηθεί και θα λειτουργεί σε όλα τα σημεία διαβατηριακών ελέγχων εξωτερικών συνόρων και θα αντικατασταθεί από τις ηλεκτρονικές εγγραφές στο σύστημα. Το νέο σύστημα «θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τις διαβάσεις των συνόρων, θα εντοπίζει συστηματικά τους παραμένοντες υπεράριθμα, καθώς και περιπτώσεις απάτης με έγγραφα και ταυτότητες».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum