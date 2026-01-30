Από την τουρκοκρατία έως σήμερα: 25 διατελέσαντες επίσκοποι στην Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου

Ο Τίτος θα είναι ο 26ος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου από την περίοδο της Τουρκοκρατίας µέχρι σήµερα, αξίωµα το οποίο έχουν υπηρετήσει πρόσωπα που άφησαν ξεχωριστό αποτύπωµα στην τοπική µας Εκκλησία αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Όπως καταγράφει έρευνα του πρωτ. Μιχαήλ Βλαβογιλάκη, θεολόγου – ιστορικού, οι 25 επίσκοποι Κυδωνίας και Αποκορώνου από την Τουρκοκρατία µέχρι σήµερα ήταν οι εξής:

∆ιονύσιος, αναφέρεται πρώην Κυδωνίας το 1679.

Καλλίνικος, αναφέρεται πρώην Κυδωνίας το 1684.

Γεννάδιος, υπάρχει επιστολή του το 1683.

Αρσένιος, αναφέρεται ως χειροτονηθείς Κυδωνίας, σε διαδοχή του Γενναδίου, αντικαταστάθηκε τον Αύγουστο του 1699, επανήλθε όµως γρήγορα το 1699, ζούσε το 1705,

Πορφύριος, αντικατέστησε τον Αύγουστο του 1699 τον Αρσένιο, αλλά δεν εγκρίθηκε η πράξη από το πατριαρχείο.

Εφραίµ, µετά το 1705, αναφέρεται τον Αύγουστο 1706.

∆ανιήλ, Κυδωνίας εξελέγη µητροπολίτης Χίου 1714-21/8/1741.

Μακάριος ο Ντεπάρης 1714-;

Ιωάσαφ ο Χίος, αναφέρεται 1777 και 1779.

Μαρτινιανός, εξελέγη Κυδωνίας από ηγούµενος Ζωοδόχου Πηγής, καθαιρέθηκε το Μάρτιο 1780 και εξορίστηκε στο Άγιο Όρος. Επανήλθε, υπογράφει ως Κυδωνίας τον Ιούλιο του 1781 και το 1783 παραιτήθηκε.

Γεράσιµος, αρχιδιάκονος του Ιωάσαφ του Χίου, εξελέγη το Μάρτιο 1780, αντικαταστάθηκε το 1781 από το Μαρτινιανό που επανήλθε και µετά την παραίτηση εκείνου το 1783 ανέλαβε και αναφέρεται στις 29-8-1797, πέθανε 30 Ιανουαρίου 1815.

Ιωάσαφ Παυλάκης, αναφέρεται το 1805.

∆αµασκηνός, χχ. αναφέρεται στα δίπτυχα Χρυσοπηγής.

Καλλίνικος Σαρπάκης, από πρωτοσύγκελλος Κυδωνίας εξελέγη επίσκοπος στις 3/4/1815, φυλακίστηκε 15/6/1821 και πέθανε 12/7/1822.

Αρτέµιος, διάκονος και συγκρατούµενος του Καλλινίκου, από πρωτοσύγκελλος Κυδωνίας εξελέγη επίσκοπος Κυδωνίας και Κισάµου 8/11/1831-1846.

Κάλλιστος Φυντίκης Ιεροµνήµων, εξελέγη από ηγούµενος Αγίου Ελευθερίου στις 22/6/1846 και πέθανε 14/5/1858.

Μισαήλ Μαρµαράκης ή Τσιστράκης ή Ιωαννίδης, Ιανουάριος 1859-18/4/1869.

Γαβριήλ Γρηγοράκης 28/6/1869–4/9/1881.

Ιερόθεος Μπραουδάκης, ∆εκέµβριος 1881–1882, δεν ενθρονίστηκε, µετατέθηκε Ρεθύµνης.

Νικηφόρος Ζαχαριάδης ή Λαδωµένος, από Αρκαδίας µετατέθηκε Κυδωνίας τον Απρίλιο 1887-1912 παραιτήθηκε.

Αγαθάγγελος Νινολάκης Μάιος 1912-7/6/1935.

Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης 1/3/1936-24/2/1958.

Νικηφόρος Συτζανάκης 29/3/1959-27/6/1974 παραιτήθηκε.

Ειρηναίος Αθανασιάδης 23/2/1975 -31/8/2006 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κρήτης.

∆αµασκηνός Παπαγιαννάκης 17/12/2006-8 Απριλίου 2025, εκοιµήθη.

Πριν και κατά τη διάρκεια της Βενετοκρατίας

Σύµφωνα µε την έρευνα του πρωτ. Μιχαή Βλαβογιλάκη, µέχρι τη Βενετοκρατία, καταγράφονται οι παρακάτω επίσκοποι:

1.Κυδώνιος 343.

2. Σέβων ή Σήβων ή Σίβων 457/8.

3. Νικήτας 691/2 (µετείχε στην Πενθέκτη Οικουµενική Σύνοδο).

4. Μελίτων 787 (µετείχε στην Ζ΄ Οικουµενική Σύνοδο).

5. Πορφύριος, το 1601 εγκαταστάθηκε στην Κυδωνία και έδρασε παράνοµα.

6. Επιφάνιος, ίσως Επίσκοπος Απτέρων τον ΣΤ΄ αι.

Ως Λατίνοι επίσκοποι Κυδωνίας – Agienses καταγράφονται οι κάτωθι:

1. Μαρίνος Ιερεµίας από τον Αύγουστο 1282.

2. Ματθαίος, συνελήφθη και φυλακίστηκε από τους Σαρακηνούς αλλά επέστρεψε.

3. Ιάκωβος από 24/8/1293, έχασε την έδρα του µετά την επιστροφή του Ματθαίου.

4. Ιάκωβος 1313.

5.Θωµάς στις 12/2/1313 µετατέθηκε από την Ιεράπετρα και τον Ιούνιο 1325 µετατέθηκε πάλι στην Ιεράπετρα.

6. Φραγκίσκος µετατέθηκε από την Ιεράπετρα τον Ιούνιο 1325 αλλά παραιτήθηκε.

7.Φίλιππος 1326-1336 τουλάχιστον.

8.Φραγκίσκος περίπου το 1342.

9. Αντώνιος Α΄ Ντε Ρικάρντο 1343.

10.Ραϋµόνδος 1351.

11. Ριπρανδίνος από Αρίου στην Αγιάς 25/5/1352.

12. Μάρκος από το 1364.

13. Βαρθολοµαίος 1368-1389.

14.Μάρκος Κονταρίνης 1389.

15.Κατερίνος Μπάρµπος, φραγκισκανός, 12/10/1390-1395.

16. Ανδρέας Α΄ Μπον 12/4/1396-1406 τουλάχιστον.

17.Παύλος Μπαρότζης, Βενετός, 27/3/1411-1417.

18.Λουκάς Γριµάνης µετατέθηκε από το Ηράκλειο 4/5/1418-1450.

19. Μιχαήλ, δοµηνικανός, µετατέθηκε από το Ηράκλειο 1/10/1451-1474.

20. Αντώνιος Β΄ Όρσος, Βενετός 1481-1511.

21.Βαρθολοµαίος Μέρδος, βικεντίνος, από 11/10/1511-1513.

22.Φραγκίσκος Ντε Μολεντίνα, φραγκισκανός, από 24/7/1513-1523.

23. Αυγουστίνος ∆ονάτος, Βενετός, 1524-1531, παραιτήθηκε και τον διαδέχτηκε ο αδελφός του.

24.Φίλιππος ∆ονάτος, Βενετός, 19/1/1539-1547 τουλάχιστον.

25.Αλοΐσιος Λουδοβίκος ∆ελφίνος, Βενετός, 26/10/1565-15/12/1587.

26.∆οµήνικος Μπολάνης, δοµηνικανός, 29/1/1588-11/2/1613 παραιτήθηκε.

27.Ανδρέας Β΄ Κορµπέλλι 1613.

28.Τζιάν Αλβέρτος Γαρζώνης 7/2/1614-17/11/1618.

29. Γεώργιος Περπινιάνης ή Περπιγιανός, Τήνιος, 15/7/1619 –1620.

30. Βερνάρδος Φλόρες, σταυροφόρος, 7/6/1621-26/3/1642 µετατέθηκε.

31.Μιλάνος Μπένζι, Ιταλός, 1642-1645, πέθανε έκπτωτος µετά την πτώση των Χανίων.

32. Ιωάννης Μέτζο 19/11/1657-7/3/1664, τιτουλάριος δεν κατείχε την έδρα του.