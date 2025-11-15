menu
Από την Κρήτη στην Ιρλανδία με όχημα την Τέχνη

ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ
Σχεδόν δύο χρόνια έχουν περάσει από τον Ιανουάριο του 2024, όταν η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης ξεκίνησε ένα νέο ταξίδι συνεργασίας και ανταλλαγής µέσω του πολιτισµού. Και αυτό το ταξίδι φτάνει πλέον και επίσηµα στο τέλος του. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Breaking the Patterns», δώδεκα καλλιτέχνες από την Ιρλανδία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τρεις µήνες στα Χανιά, να γνωρίσουν, να εµπνευστούν και να αγαπήσουν τον τόπο µας.

Ταυτόχρονα, δώδεκα καλλιτέχνες που ζουν στην Κρήτη, συµµετείχαν σε αυτό το δηµιουργικό ταξίδι, αποκτώντας πολύτιµη εµπειρία µέσα από τη συνεργασία και την όσµωση σε ένα διεθνές περιβάλλον. Οι εκθέσεις µε τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι δύο κύκλοι του προγράµµατος αντλούσαν έµπνευση από τις πολλαπλές έννοιες του λιµανιού (Port), πραγµατοποιήθηκαν στον χώρο του IP12 House στα Χανιά και έγιναν δεκτές µε ενθουσιασµό από το κοινό.

ΣΤΟ WATERFORD ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

Η τελευταία δράση του προγράµµατος έγινε στην Ιρλανδία, µε µία οµαδική έκθεση στην οποία συµµετείχαν καλλιτέχνες του προγράµµατος από την Ιρλανδία, την Ελλάδα (Χανιά) και την Πορτογαλία (Λισαβόνα) και πραγµατοποιήθηκε 11-25 Οκτωβρίου 2025 στην γκαλερί GOMA στο Waterford. Στην έκθεση αυτή ήταν έντονο το άρωµα της Ελλάδας και των Χανίων, καθώς οι Ιρλανδοί καλλιτέχνες: Chloe O Brian Bates, Luke Mac Giolla Fhinnein, Niamh Twomey, Luca Cosentino, James Wellwood, Elyssa McDonagh και Cuan Cusack παρουσίασαν τα έργα που δηµιούργησαν κατά την παραµονή τους στην Κρήτη. Τα έργα αυτά αποτύπωσαν το λιµάνι και την παλιά πόλη των Χανίων, τον µινωικό πολιτισµό, το φρούριο Ιτζεδίν, µνήµες, αντικείµενα και παραδόσεις που συνδέουν τους δύο λαούς, όπως είναι οι δαντέλες, το θρησκευτικό αίσθηµα κ.ά.

Ήταν όµως και µια εξαιρετική ευκαιρία για τη ∆έσποινα Λιοπιάρη και την Έλενα Σταυροπούλου, τις δύο καλλιτέχνιδες που εκπροσώπησαν τα Χανιά στην έκθεση, να συµµετάσχουν σε µία διεθνή διοργάνωση, να ταξιδέψουν στην Ιρλανδία και να παρουσιάσουν τα έργα τους στο ιρλανδικό κοινό.

TO WATERFORD

Το Waterford είναι η παλαιότερη και πέµπτη σε µέγεθος πόλη της ∆ηµοκρατίας της Ιρλανδίας. Υπήρξε προπύργιο των Βίκινγκς και ίχνη τους είναι εµφανή στις οχυρώσεις και στο σχετικό µουσείο της πόλης που είναι αφιερωµένο στην ιστορία τους. Είναι επίσης γνωστή για την παραγωγή κρυστάλλινων αντικειµένων. Η οικονοµική κρίση άφησε βαθύ αποτύπωµα στην πόλη, µε έναν σηµαντικό αριθµό κτιρίων να ερηµώνουν. Η καθιέρωση του «Waterford Walls Festival», µε τη δηµιουργία µεγάλης κλίµακας τοιχογραφιών (murals), άλλαξε τη φυσιογνωµία και έδωσε χρώµα στην πόλη. Η πολύ επιτυχηµένη διοργάνωση συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος κόσµου από όλο τον κόσµο.

Σε αντίστοιχο πλαίσιο, το πρόγραµµα «Breaking the Patterns» υποστηρίχθηκε οικονοµικά από τις τοπικές αρχές, για να δοθεί η ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες της περιοχής να συµµετάσχουν σε αυτό, καθώς οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης είναι ακόµα εµφανείς και η καλλιτεχνική κοινότητα έχει ανάγκη τη στήριξη της Πολιτείας για να αναπτυχθεί.

* Το «Breaking the Patterns» είναι ένα διακρατικό έργο που υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα χρηµατοδότησης Creative Europe. Πραγµατοποιήθηκε στην Κρήτη σε συνδιοργάνωση των φορέων Capacity Ireland (Ιρλανδία), Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης (Χανιά) και Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (Ρέθυµνο), στο πλαίσιο µιας ευρύτερης συνεργασίας µε πολιτιστικούς φορείς στη Σεβίλλη (Ισπανία) και τη Λισαβόνα (Πορτογαλία), όπου υλοποιήθηκαν αντίστοιχες δράσεις.

