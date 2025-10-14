Η πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα υπήρξε αναµφίβολα µια από τις πιο έντονες και αντιφατικές στην σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Από τον ριζοσπάστη ηγέτη που υποσχέθηκε να ‘’σκίσει τα µνηµόνια’’ µέχρι τον πρωθυπουργό που τελικά υπέγραψε ένα ακόµη.

Ο ελληνικός λαός ,έζησε την γρήγορη µετάβαση από την ελπίδα στην απογοήτευση.

Σήµερα δύο χρόνια µετά την αποχώρησή του ,από την ενεργό πολιτική σκηνή, η εικόνα του προκαλεί περισσότερο προβληµατισµό

παρά προσδοκίες.

Τα λάθη του ως πρωθυπουργού ήταν πολλά και σε κρίσιµες καµπές της Χώρας.

Ένα από αυτά ήταν το καλοκαίρι του 2015,όταν η διαπραγµάτευση µε τους δανειστές µετατράπηκε από ‘’µάχη αξιοπρέπειας’’ σε οικονοµικό αδιέξοδο.

Η αυταπάτη ότι θα µπορούσε να αλλάξει ριζικά η Ευρωπαϊκή πολιτική απέναντι στην Ελλάδα χωρίς κόστος οδήγησε σε κλειστές τράπεζες, σε απώλεια αξιοπιστίας

και τελικά στην υπογραφή ενός νέου µνηµονίου, αυτού ακριβώς που είχε υποσχεθεί να αποτρέψει.

Η περίφηµη ‘’ περήφανη διαπραγµάτευση’’ έµεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο δαπανηρά πολιτικά λάθη της µεταπολίτευσης.

Στο εσωτερικό µέτωπο, ο Τσίπρας κατηγορήθηκε για υπερβολική προσκόλληση στην επικοινωνία και όχι στην ουσία. Οι εξαγγελίες για ‘’κάθαρση’’, ‘’διαφάνεια’’

και ‘’νέο ήθος εξουσίας’’ δεν συνοδεύτηκαν από σταθερή εφαρµογή κανόνων αξιοκρατίας και λογοδοσίας.

Οι επιλογές προσώπων σε κρίσιµες θέσεις της διοίκησης, αλλά και η αδυναµία να αποτραπούν φαινόµενα αναποτελεσµατικότητας ή ευνοιοκρατίας, τροφοδότησαν την απογοήτευση ακόµη και στους πιο καλοπροαίρετους υποστηρικτές του.

Η πορεία του µετά από την αποχώρηση από την πρωθυπουργία, αντί να σηµατοδοτεί µια ώριµη φάση πολίτικής αυτοκριτικής ,δεν ζήτησε ποτέ συγνώµη από τον ελληνικό λαό για το ΟΧΙ που µετέτρεψε σε ΝΑΙ, εξελίχθηκε σε µία παρατεταµένη σιωπή.

Τα τελευταία δύο χρόνια ως βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας παρέµεινε σχεδόν αόρατος στο κοινοβούλιο. Οι οµιλίες του, οι παρεµβάσεις του, ανύπαρκτες, η δηµόσια παρουσία του ελάχιστη.

Tην ώρα που η κοινωνία δοκιµαζόταν από ακρίβεια και οικονοµική ασφυξία, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έβρισκε µια λέξη να πει.

Αυτή η στάση για έναν πολιτικό που υπήρξε αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης µοιάζει πιο πολύ µε εγκατάλειψη παρά µε αξιοπρεπή αποχώρηση. Η απουσία του από µάχες της κοινωνίας, από τα προβλήµατα του

κόσµου της εργασίας και της καθηµερινότητας, ενίσχυσε την εντύπωση πως ο Τσίπρας δεν είχε κάτι ουσιαστικό να πει.

Όταν ήρθε η παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωµα επιβεβαίωσε αυτήν την εικόνα.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπήρξε ο νεότερος πρωθυπουργός της µεταπολίτευσης, ο άνθρωπος που υποσχέθηκε να αλλάξει το πολιτικό τοπίο. Ωστόσο, η πολιτική του διαδροµή κατέληξε να θυµίζει χαµένη ευκαιρία παρά νέα πολιτική τοµή.

Από την ελπίδα και τα συνθήµατά της πέρασε στην διαχείριση της απογοήτευσης και από την εξουσία στην πολιτική αφωνία.

Το µεγάλο του λάθος ήταν η αδυναµία του να παραµείνει παρόν, µε συνέπεια, ευθύνη και ειλικρίνεια, στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν.

Η ιστορία θα κρίνει τα πεπραγµένα του.

Όµως για την κοινωνία που βιώνει κάθε µέρα τα βάρη και τις προσδοκίες της πολιτικής, το ερώτηµα παραµένει απλό : πού ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ο κόσµος που τον πίστεψε συνέχισε να παλεύει µόνος του;

*Η Ελένη Μ. Πενταράκη είναι ιδ. υπάλληλος

φοιτήτρια Πολιτικών Επιστηµών Πανεπιστηµίου Κρήτης,

υπ. Επικοινωνίας Κινήµατος ∆ηµοκρατίας Χανίων