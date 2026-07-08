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Τετάρτη, 8 Ιουλίου, 2026
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Πολιτισμός

Από την Απομόνωση στο Φως: Έκθεση έργων Τάκη Γιανούσα

Νίκος Καμπιανάκης
Νίκος Καμπιανάκης
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Στον κόσμο της τέχνης, η αυθεντικότητα συχνά γεννιέται μακριά από τα φώτα των ακαδημιών, εκεί όπου η ανάγκη για έκφραση δεν υπακούει σε κανόνες, αλλά σε μια εσωτερική παρόρμηση.

Ο Τάκης Γιανούσας αποτελεί την επιτομή αυτής της αθόρυβης δύναμης. Ένας εντελώς αυτοδίδακτος δημιουργός, που πέρασε δεκαετίες δουλεύοντας στην αφάνεια, αποκαλύπτεται σήμερα στο κοινό μέσα από μια έκθεση προς τιμήν του. Το έργο του, γεμάτο λυρισμό, μυστικισμό και μια βαθιά πνευματική αναζήτηση, έρχεται να μας υπενθυμίσει τη μαγεία της καθαρής δημιουργίας.
Με την πρώτη ματιά, ο θεατής μεταφέρεται σε ένα σύμπαν που συνομιλεί άμεσα με την κληρονομιά του μεγάλου Paul Klee. Η ομοιότητα δεν είναι προϊόν αντιγραφής, αλλά μια σπάνια συγγένεια ψυχής. Όπως και ο Klee, ο δημιουργός χρησιμοποιεί τις γεωμετρικές φόρμες όχι ως ψυχρά σχήματα, αλλά ως δομικά στοιχεία ενός ονειρικού κόσμου. Οι πίνακές του είναι γεμάτοι από ιερογλυφικά σύμβολα, ευαίσθητες γραμμές που μοιάζουν να «βγαίνουν για περίπατο» στο χαρτί και μια παλέτα χρωμάτων που δονείται από εσωτερικό φως. Υπάρχει μια διάχυτη μουσικότητα στα έργα του, όπου οι τόνοι και οι αποχρώσεις εναλλάσσονται σαν νότες σε μια οπτική συμφωνία.

Η έκθεση αυτή αποτελεί την επίσημη αναγνώριση ενός σπουδαίου ταλέντου που ωρίμασε στην απομόνωση. Κάθε καμβάς είναι ένα παράθυρο στο υποσυνείδητο, μια ισορροπία ανάμεσα στο παιδικό παιχνίδι και τη βαθιά φιλοσοφική θεώρηση της ζωής.
Η διοργάνωση αυτής της έκθεσης δεν τιμά μόνο το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και το πείσμα ενός ανθρώπου που κράτησε την τέχνη του ζωντανή, μακριά από τάσεις και εμπορικές σκοπιμότητες. Είναι μια γιορτή για την ελευθερία της έκφρασης και μια απόδειξη ότι η αληθινή τέχνη βρίσκει πάντα τον δρόμο προς το φως.
Η έκθεση θα είναι ανοιχτή μέχρις τις 16 Ιουλίου στον Άγιο Ρόκο στην Σπλάντζια

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