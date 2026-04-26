Από την Ανώπολη στο Ηράκλειο με τα πόδια! – Ο Θεοχάρης Αθητάκης τιμά την επέτειο της μάχης στην Κράπη

Με ξεχωριστό τρόπο ο Σφακιανός, Θεοχάρης Αθητάκης, τιμά τη μνήμη του ήρωα Γιάννη Δασκαλογιάννη και την επέτειο της μάχης στην Κράπη το 1770 ενάντια στους Τούρκους εισβολείς.

Ξεκίνησε στις 6 το πρωί της Κυριακής από τη γενέτειρα του, την Ανώπολη Σφακίων για να διανύσει με τα πόδια απόσταση 153 χιλιομέτρων και να καταλήξει στο άγαλμα του Δασκαλογιάννη, στην πλατεία Δασκαλογιάννη του Ηρακλείου.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί όταν μαθητές του δημοτικού σχολείου της Ανώπολης του προσέφεραν ανθοδέσμη την οποία θα αφήσει στο άγαλμα του Δασκαλογιάννη.

Ο Θεοχάρης Αθητάκης, ο οποίος είναι αθλητής υπεραποστάσεων, πέρυσι είχε κάνει την αντίστροφη διαδρομή: από το Ηράκλειο στα Σφακιά.

Τον κ. Αθητάκη συνάντησe το μεσημέρι ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, ο οποίος μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» τον συνεχάρη για την πρωτοβουλία του.

Οπως μας είπε ο κ. Ζερβός, «ο Θεοχάρης είχε επαναλάβει την ίδια διαδρομή από Ηράκλειο έως Σφακιά πέρυσι τιμώντας τον Γιάννη Δασκαλογιάννη. Φέτος ξεκίνησε από τη γενέτειρα του, την Ανώπολη, όπου τον περίμεναν παιδιά από το δημοτικό σχολείο και του προσέφερεαν μια ανθοδέσμη για να τη μεταφέρει στο άγαλμα Δασκαλογιάννη στην πλατεία Δασκαλογιάννη του Ηρακλείου. Στην Κράπη τον συνάντησα περίπου στη 1 το μεσημέρι, όπου κατέθεσε στεφάνι και συνέχισε τη διαδρομή του».

Ο κ. Αθητάκης θα περάσει από τους δήμους του νομού Ρεθύμνου οι οποίοι έχουν ενημερωθεί για την πρωτοβουλία του και θα καταλήξει στο Ηράκλειο.

Ο κ. Ζερβός τόνισε ότι ο Θεοχάρης Αθητάκης τιμά την ιστορική επέτειο και την μάχη στην Κράπη.

«Με αυτή του την ενέργεια τιμά τη μνήμη των ηρωικών προγόνων μας που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για αξίες όπως η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια».