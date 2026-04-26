menu
20.7 C
Chania
Κυριακή, 26 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Από την Ανώπολη στο Ηράκλειο με τα πόδια! – Ο Θεοχάρης Αθητάκης τιμά την επέτειο της μάχης στην Κράπη

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Με ξεχωριστό τρόπο ο Σφακιανός, Θεοχάρης Αθητάκης, τιμά τη μνήμη του ήρωα Γιάννη Δασκαλογιάννη και την επέτειο της μάχης στην Κράπη το 1770 ενάντια στους Τούρκους εισβολείς.

Ξεκίνησε στις 6 το πρωί της Κυριακής από τη γενέτειρα του, την Ανώπολη Σφακίων για να διανύσει με τα πόδια απόσταση 153 χιλιομέτρων και να καταλήξει στο άγαλμα του Δασκαλογιάννη, στην πλατεία Δασκαλογιάννη του Ηρακλείου.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί όταν μαθητές του δημοτικού σχολείου της Ανώπολης του προσέφεραν ανθοδέσμη την οποία θα αφήσει στο άγαλμα του Δασκαλογιάννη.

Ο Θεοχάρης Αθητάκης, ο οποίος είναι αθλητής υπεραποστάσεων, πέρυσι είχε κάνει την αντίστροφη διαδρομή: από το Ηράκλειο στα Σφακιά.

Τον κ. Αθητάκη συνάντησe το μεσημέρι ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, ο οποίος μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» τον συνεχάρη για την πρωτοβουλία του.

Οπως μας είπε ο κ. Ζερβός, «ο Θεοχάρης είχε επαναλάβει την ίδια διαδρομή  από Ηράκλειο έως Σφακιά πέρυσι τιμώντας τον Γιάννη Δασκαλογιάννη. Φέτος ξεκίνησε από τη γενέτειρα του, την Ανώπολη, όπου τον περίμεναν παιδιά από το δημοτικό σχολείο και του προσέφερεαν μια ανθοδέσμη για να τη μεταφέρει στο άγαλμα Δασκαλογιάννη στην πλατεία Δασκαλογιάννη του Ηρακλείου. Στην Κράπη τον συνάντησα περίπου στη 1 το μεσημέρι, όπου κατέθεσε στεφάνι και συνέχισε τη διαδρομή του».

Ο κ. Αθητάκης θα περάσει από τους δήμους του νομού Ρεθύμνου οι οποίοι έχουν ενημερωθεί για την πρωτοβουλία του και θα καταλήξει στο Ηράκλειο.

Ο κ. Ζερβός τόνισε ότι ο Θεοχάρης Αθητάκης τιμά την ιστορική επέτειο και την μάχη στην Κράπη.

«Με αυτή του την ενέργεια τιμά τη μνήμη των ηρωικών προγόνων μας που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για αξίες όπως η ελευθερία και η αξιοπρέπεια. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum