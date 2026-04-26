Από την Ανώπολη Σφακίων στο Ηράκλειο για τον “Δρόμο του Δασκαλογιάννη”

Από την πλατεία της Ανώπολης Σφακίων ξεκίνησε το “Δρόμο του Δασκαλογιάννη” ο δρομέας Θεοχάρης Αθητάκης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Αναμένεται να φτάσει τις πρωινές ώρες της Δευτέρας στο Ηράκλειο.

Ο κ. Αθητάκης αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη δράση στις 26 Απριλίου καθώς είναι ημέρα γέννησης του Δασκαλογιάννη και παράλληλα ημερομηνια της μεγάλης μάχης στην Κράπη κατά την επανάσταση του 1770.

Η απόσταση που θα κληθεί να διανύσει ο αθλητής υπεραποστάσεων Θεοχάρης Αθητάκης είναι 153 χιλ.

Η διαδρομή θα εξελιχθεί συνοπτικά ως εξής:

• 06:00 π.μ.: Έναρξη από την Πλατεία Δασκαλογιάννη στην Ανώπολη Σφακίων.Παρευρέθηκαν από τον Δήμο Σφακίων οι αντιδήμαρχοι Γιώργης Καγιαδιακης και Νεκταρία Γλυμενακη, εκπαιδευτικοί και μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Κλιμακίου.

• 12:00 μ.μ.: Άφιξη στην Κράπη Ασκύφου, ιστορικό σημείο της μάχης, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου,

• 12:30-17:00: Διέλευση από τον Δήμο Αποκορώνου

• 17:00-24:00: Διέλευση από τον Δήμο Ρεθύμνης

• 00:00-06:00 (επόμενη ημέρα): Διέλευση από τον Δήμο Μυλοποτάμου

• 06:00-10:00 π.μ.: Διέλευση από τον Δήμο Μαλεβιζίου

• 10:00 π.μ.: Είσοδος στον Δήμο Ηρακλείου

• 12:00 μ.μ. (±2 ώρες): Τερματισμός στην Πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αθλητής έχει πραγματοποιήσει την ίδια διαδρομή και κατά το παρελθόν, με τερματισμό στην Πλατεία Δασκαλογιάννη στην Ανώπολη Σφακίων, στο πλαίσιο εκδήλωσης μνήμης και τιμής για τον Δασκαλογιάννη, όπου προέβη και σε κατάθεση στεφάνου.

Σύμφωνα με το Δήμο Σφακίων “η δράση αυτή έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας την ιστορική μνήμη με τον αθλητισμό και την κοινωνική συμμετοχή.”