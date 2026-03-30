Απο τη Γαλλία στο Μουσείο Τυπογραφίας – Μια ξεχωριστή επίσκεψη

1 από 5

«Ναό της τυπογραφίας» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου: “Μεράκι” με έδρα το Παρίσι, Νίκος Πίτσος, το Μουσείο Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων στη Σούδα.

Ο ίδιος, μαζί με μέλη του Συλλόγου, πραγματοποιούν εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη και ένας από τους πρώτους σταθμούς των επισκέψεών τους, επέλεξαν να είναι το Μουσείο Τυπογραφίας.

Η ξενάγηση έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας με τα μέλη του Συλλόγου να μένουν εντυπωσιασμένα από τα εκθέματα του Μουσείου τα οποία αποτελούν ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο της τυπογραφίας από την εποχή του Γουτεμβέργιου έως τις μέρες μας.

Ο κ. Πίτσος μας είπε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου μουσείου βασίστηκε στην εξειδίκευσή του στην ιστορία του Τύπου και στη διεθνή ακτινοβολία του. Το οδοιπορικό τους περιλαμβάνει επίσης σταθμούς στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, συνδυάζοντας την περιήγηση με τη βαθύτερη γνωριμία με το παρελθόν του τόπου. Ο σύλλογος διοργανώνει συστηματικά πολιτιστικές εκδηλώσεις και επετειακά αφιερώματα, ενισχύοντας τους δεσμούς των Γάλλων φιλελλήνων με την ελληνική κληρονομιά.

Ο κ. Πίτσος, ο οποίος είναι Ιστορικός, σημείωσε ότι ο σύλλογος είναι πολιτιστικός και ιδρύθηκε το 2012 με το σκεπτικό να διαδώσει την ελληνική γλώσσα και να οργανώσει εκδηλώσεις γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό στη Γαλλία, σε Γάλλους που μαθαίνουν ελληνικά και που θέλουν να ανακαλύψουν την ιστορία της Ελλάδας.

«Προσωπικά είμαι ιστορικός, οπότε συνδύασα το μεράκι μου για την ιστορία με το μεράκι μου για τα ταξίδια», εξήγησε.

Γιατί, όμως, επέλεξαν το Μουσείο Τυπογραφίας;

«Επειδή είμαι ιστορικός και με εξειδίκευση στην ιστορία του τύπου, πάντοτε προτείνουμε στους φίλους μας, όταν οργανώνουμε ένα ταξίδι, τη γνωριμία με τον τοπικό Τύπο και την τοπική εφημερίδα. Είδαμε ότι η εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» έχει ιδρύσει αυτό το πανέμορφο μουσείο, πραγματικό ναό της τυπογραφίας και γι’ αυτό θελήσαμε να οργανώσουμε αυτή την επίσκεψη και αυτή τη συνάντηση, ώστε να γνωρίσουν οι φίλοι μας —δεδομένου ότι ενδιαφέρονται αρκετοί από αυτούς για την ιστορία του Τύπου— την τεχνική και την εξέλιξη της τυπογραφίας. Για μας είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τόπου, για να μπορέσουν να ανακαλύψουν πτυχές της κοινωνικής και πολιτιστικής ιστορίας του παρελθόντος που δημιούργησε τη φυσιογνωμία της πόλης των Χανίων όπως τη γνωρίζουμε σήμερα».

Στην εκδρομή στην Κρήτη συμμετέχουν 15 μέλη του συλλόγου σε σύνολο 50-60 μελών.

«Στις εκδηλώσεις μας», εξηγεί ο ίδιος, «συμμετέχουν πολύ περισσότεροι, γιατί δεν χρειάζεται να είσαι μέλος του συλλόγου για να συμμετέχεις. Για παράδειγμα, πρόσφατα είχαμε οργανώσει εκδήλωση για την παρουσία του ελληνόφωνου τύπου στη Γαλλία με μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι, αλλά και εκδηλώσεις για διάφορες επετείους, όπως τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ή τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας».

Για την έκδρομή τους στην Κρήτη σημειώνει:

«Αφετηρία μας ήταν η πόλη των Χανίων όπου φτάσαμε το Παρασκευή βράδυ. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Ρέθυμνο την Τετάρτη και θα καταλήξουμε στο Ηράκλειο, από όπου και θα επιστρέψουμε Αθήνα και έπειτα στη Γαλλία».