Από τα Χανιά στην Κίνα: Ταξίδι στα όρη του Wudang

Παραπάνω από ένας µήνας πέρασε κιόλας από το εκπαιδευτικό ταξίδι της σχολής WDP Greece στα βουνά του Wudang στην κεντρική Κίνα — τον τόπο όπου λέγεται πως γεννήθηκαν το Τάι Τσι και οι εσωτερικές µαχητικές τέχνες στις οποίες εξασκούµαστε. ∆εκαπέντε ολόκληρα χρόνια από τότε που ο δάσκαλός µας, Μάνος Καντιδάκης, βρέθηκε από τα Χανιά εκεί για την εκπαίδευσή του, καταφέραµε — µια οµάδα δεκατεσσάρων µαθητών και µαθητριών — να τον συνοδεύσουµε σε αυτά τα µαγευτικά και κάπως γνώριµα µέρη.

Μαγευτικά όχι µονάχα λόγω της οµορφιάς τους και της διαφορετικής κουλτούρας, αλλά και για ό,τι µοναδικό ενέπνευσαν στον καθένα µας. Και γνώριµα, γιατί — όπως περιέγραψε ένας µαθητής — δείχνουν προς µια “αιώνια επιστροφή σε µια ύπαρξη απλή και φυσική.” Αυτή την απλότητα και το φυσικό αναζητούµε µε την επιστροφή. Γιατί εδώ, στην αλλοπρόσαλλη πραγµατικότητά µας, εκλείπει αυτή η αίσθηση για τη ζωή που µε λόγια δεν περιγράφεται: η εναρµόνιση µε τη φυσική ροή.

Τις δύο πρώτες εβδοµάδες φιλοξενηθήκαµε στην Ακαδηµία Κινεζικής Κουλτούρας “Yuè Xīn” όπου µοιραστήκαµε την καθηµερινότητά µας µε τους “αληθινούς ανθρώπους” — όπως µας αρέσει να αποκαλούµε τους µαθητές κάθε ηλικίας, τις µαγείρισσες και τους δασκάλους που συναντήσαµε εκεί. Αµέσως γίναµε κοµµάτι µιας µεγάλης οικογένειας δίχως να στέκεται η γλώσσα εµπόδιο, ούτε οι διαφορετικές συνήθειες, ούτε το κρύο.

Εξασκηθήκαµε στο Ba Gua Zhang, στο Qigong, και στον διαλογισµό υπό την καθοδήγηση του δασκάλου µας, αλλά και στη µουσική του Guqin. Επισκεφθήκαµε το Φεστιβάλ της Άνοιξης, φάγαµε υπέροχο φαγητό και χορέψαµε µέχρι τελικής πτώσης ένα βράδυ µε πανσέληνο !

Ήταν ένα περιβάλλον παράξενα οικείο, κι ένιωθες πως ήµασταν όλοι ταυτόχρονα αυτό που οι Κινέζοι περιγράφουν µε τη φράση “yì shī yì yu” — δάσκαλοι και φίλοι, φίλοι και δάσκαλοι. Μια σχέση που δίχως να χάνεται ο σεβασµός και η σειρά των πραγµάτων, η ιεραρχία υποχωρεί µπροστά στην ουσιαστική συνάντηση των ανθρώπων.

Yuè xīn πάνω-κάτω θα πει “καθαρή Καρδιά” — όπου η έννοια xīn αναφέρεται στο αδιάσπαστο σύνολο καρδιά-νους, αυτό το Ένα που η δυτική σκέψη έχει διαχωρίσει σε συναίσθηµα και λογική. Μέσα από την άσκηση, την παρατήρηση, την επανάληψη, η Καρδιά σιγά-σιγά καθαρίζει και ηρεµεί, όπως το τσάι καθαρίζει από µέσα το σώµα.

Κι έτσι αποτοξινωθήκαµε, δυναµώσαµε, η ψυχή µας άδειασε, γέµισε, και ξανάδειασε, ήρθαν κι έφυγαν συναισθήµατα εύκολα και δύσκολα, πρωτόγνωρα, βαθιά, έντονα, διαφορετικά για τον καθένα, ησύχασε κάπως το πνεύµα, για να συνεχίσουµε διαφορετικοί από όταν ξεκινήσαµε.

Με µεγάλη συγκίνηση αποχωρήσαµε από την Ακαδηµία για να περάσουµε ακόµη µια εβδοµάδα στην άλλη πλευρά του βουνού, την προστατευόµενη από την UNESCO περιοχή των µοναστηριών. Εκεί γίναµε και λίγο τουρίστες! Επισκεφτήκαµε αρχαίους ναούς, ανεβοκατεβήκαµε χιλιάδες σκαλοπάτια, διασχίσαµε φαράγγια, και προπονηθήκαµε στην οµίχλη των βουνών ακούγοντας τους τρυποκάρυδους.

Επιστρέφοντας, σηµασία τελικά δεν έχει το αποτέλεσµα, όσα µάθαµε ή όσα δεν προλάβαµε να µάθουµε. Αλλά η καλλιέργεια της εµπιστοσύνης στη διαδικασία, στον εαυτό, στο φυσικό, σε εκείνους που επιλέγουµε να µας βοηθήσουν στη διαδροµή.

Ένα τέτοιο ταξίδι, όπως κάθε ταξίδι που σε βγάζει έξω από τα γνώριµα πλαίσια και σε σπρώχνει απροετοίµαστο µέσα σε έναν κόσµο άγνωστο, είναι εµπειρία που ωριµάζει και ξεδιπλώνεται αργά.

Είναι δύσκολοι καιροί για τέτοια ταξίδια θα µου πεις, κι εµείς είχαµε και λίγη τύχη. Μα κάποιες φορές αρκεί µια µετατόπιση εσωτερική, αρκεί να δώσεις λίγο χρόνο, αρκεί να εµπιστευτείς.