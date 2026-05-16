menu
23.3 C
Chania
Σάββατο, 16 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΔιαδρομές
Μολύβι Μελάνι

Από τα Χανιά στην Αθήνα τα κόμικς ταξιδεύουν

Μάριος Ιωαννίδης
Μάριος Ιωαννίδης
0

Αυτές τις µέρες πραγµατοποιείται η µεγάλη γιορτή των κόµικς, το 20ο φεστιβάλ Comicdom, στην Αθήνα. Οι εκδόσεις Chaniartoon Press, θα βρίσκονται εκεί µε περίπτερο αφιερωµένα στα βιβλία που έχει εκδώσει, τα οποία έφτασαν τα δέκα. Ανάµεσά τους, οι επισκέπτες του φεστιβάλ, θα έχουν την ευκαιρία να δουν και τέσσερις νέους τίτλους, που κυκλοφόρησαν στην πρεµιέρα της διοργάνωσης.

– «Ωµέγα 2»: Ο Κλήµης Κεραµιτσόπουλος γράφει και σκιτσάρει τις ιστορίες από δύο ψαράκια. Μικρές ιστορίες, συνήθως µε τέσσερα καρέ, σε µια µεγάλη συλλογή, που µας θυµίζει πολλούς σπουδαίους δηµιουργούς. Μέρος της συλλογής αυτής είχε κυκλοφορήσει πριν µερικά χρόνια σε αυτοέκδοση από τον ίδιο τον δηµιουργό. Τώρα όµως, οι ιστορίες µαζεύτηκαν, επιµελήθηκαν ξανά, αλλάζοντας τίτλους, γραµµατοσειρές και lettering και κυκλοφορούν σε µια πολύ χορταστική έκδοσης µε τίτλο «Ωµέγα 2 – Αστεία Λιπαρά».

– «Εµπόλεµη ζώνη»: Από τον σκιτσογράφο John Antono κυκλοφόρησε µια συλλογή µε πολιτικές – πολεµικές γελοιογραφίες των τελευταίων 25 ετών. Ο τίτλος της συλλογής είναι «Εµπόλεµη Ζώνη – Γελοιογραφικό Χρονικά 2021-2026». Όπως αναγράφεται και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου: Ένα τέταρτο του αιώνα από την έναρξη του «πολέµου κατά της τροµοκρατίας». ∆ίδυµοι Πύργοι, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία, προσφυγική κρίση, τζιχαντιστικές επιθέσεις, Ουκρανία, Γάζα, Ιράν… και η πολεµική φρενίτιδα µοιάζει πιο ανεξέλεγκτη από ποτέ. Η «Εµπόλεµη Ζώνη» καταγράφει, µε ελληνική και παγκόσµια µατιά, τα πιο σηµαντικά επεισόδια αυτής της 25ετούς περιόδου, ανασυνθέτοντας ένα χρονικό µέσω σκίτσων, γελοιογραφιών και κόµικς. Tον πρόλογο υπογράφει ο Soloup, που µεταξύ άλλων λέει: «…Η “Εµπόλεµη Ζώνη” του John Antono, είναι το γελοιογραφικό απόσταγµα 25 χρόνων ιστορίας πολέµου. Η σύγχρονη περιπέτεια του πλανήτη στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, η δική µας εν τέλει, και προσωπική ιστορία, παρελαύνει µέσα από αυτά εδώ τα δυνατά σκίτσα. …Ο Γιάννης Αντωνόπουλος, µαέστρος του είδους, µε πολιτική σκέψη και ιστορική αντίληψη, ξέρει να αφαιρεί τα περιττά: τον θόρυβο του εφήµερου, τα παχιά λόγια, τα ιδεολογικά αφηγήµατα και τις φτηνές δικαιολογίες. Ξέρει ακόµα να εντοπίζει τα σηµαντικά, και µε απλές γραµµές να σχεδιάζει αυτό που συµβαίνει. Ακόµα και να δείχνει παραπέρα, σ’ εκείνο που θα µπορούσε να υπάρχει αν όλη αυτή η φρίκη, του πολέµου, της ζούγκλας, ήταν απλώς ένας κακός εφιάλτης».

– Το τρίτο βιβλίο αποτελεί την µεταφορά ενός λογοτεχνικού έργο, σε κόµικς. Μάλιστα πρόκειται για ένα γαλλικό έργο, το οποίο έγινε  best-seller στην Γαλλία, και αποτέλεσε την έκπληξη της χρονιάς. Ο λόγος για το βιβλίο «Μυρωδιά µετά την βροχή», του συγγραφέα Cedric Sapin-Defour και µεταφορά σε κόµικς, εικονογράφηση του Jose Luis Munuera. Στην ιστορία αυτή συναντάµε τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος καταλήγει να υιοθετήσει έναν µικρό κουτάβι. Ένα ποιητικό κόµικς που περνάµε µέσα από το µυαλό του πρωταγωνιστή αλλά και του σκύλου, βιώνοντας όλα τα συναισθήµατά τους. Πρόκειται σίγουρα για ένα ποιητικό αφήγηµα, το οποίο καταφέρνει να συγκινεί, ακόµα και αναγνώστες που δεν έχει κάποιο κατοικίδιο.

– Το τέταρτο και τελευταίο βιβλίο που κυκλοφορεί αυτές τις µέρες τιτλοφορείται «Καµίλ – το ζιζάνιο». Με το βιβλίο αυτό η Chaniartoon Press µπαίνει και στο παιδικό κοινό, µε ένα χιουµοριστικό κόµικς για παιδιά. Το µικρό κορίτσι, η Καµίλ είναι φυσικά η πρωταγωνίστρια, αλλά στις ιστορίες της µπλέκεται και όλη της η οικογένεια. Όπως διαβάζουµε από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: Η Καµίλ δεν µασάει τα λόγια της, γεγονός που φέρνει συχνά σε αµηχανία τους γονείς της! Ευτυχώς, έχει χρυσή καρδιά… κι ένα κεφάλι γεµάτο ερωτήσεις, τις οποίες δεν διστάζει να µοιραστεί. Το µόνο σίγουρο είναι πως αυτή η σούπερ σταρ οικογένεια δεν γνωρίζει τι πάει να πει βαρεµάρα. Στην Γαλλία κυκλοφορεί ένας ακόµα τόµος της Καµίλ, που αναµένεται να έρθει σύντοµα και στα ελληνικά.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Τέλος, οι εκδόσεις Chaniartoon Press, συµµετέχουν και στις τελικές υποψηφιότητες για τα Ελληνικά Βραβεία Κόµικς. Συγκεκριµένα τέσσερα από τα βιβλία της, βρίσκονται στις τελικές πεντάδες, διεκδικοντας τα αντίστοιχα βραβεία. Συγκεκριµένα η «Ηµέρα της Κρίσης» διεκδικεί το βραβείο καλύτερης ανθολογίας, ο «Πίνατ» το βραβείο καλύτερου στριπ, η «Προφητεία του Αρµαντίλλο», καλύτερης µεταφρασµένης έκδοσης και καλλιτεχνικής επιµέλειας και τέλος το «Ας περιµένουν οι γυναίκες» διεκδικεί τα βραβεία καλύτερου κόµικς, καλύτερου σχεδίου και καλύτερου διασκευασµένου σεναρίου.

=

Γραμμοσκιάσεις…   Zgur

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum