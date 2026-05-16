Από τα Χανιά στην Αθήνα τα κόμικς ταξιδεύουν

Αυτές τις µέρες πραγµατοποιείται η µεγάλη γιορτή των κόµικς, το 20ο φεστιβάλ Comicdom, στην Αθήνα. Οι εκδόσεις Chaniartoon Press, θα βρίσκονται εκεί µε περίπτερο αφιερωµένα στα βιβλία που έχει εκδώσει, τα οποία έφτασαν τα δέκα. Ανάµεσά τους, οι επισκέπτες του φεστιβάλ, θα έχουν την ευκαιρία να δουν και τέσσερις νέους τίτλους, που κυκλοφόρησαν στην πρεµιέρα της διοργάνωσης.

– «Ωµέγα 2»: Ο Κλήµης Κεραµιτσόπουλος γράφει και σκιτσάρει τις ιστορίες από δύο ψαράκια. Μικρές ιστορίες, συνήθως µε τέσσερα καρέ, σε µια µεγάλη συλλογή, που µας θυµίζει πολλούς σπουδαίους δηµιουργούς. Μέρος της συλλογής αυτής είχε κυκλοφορήσει πριν µερικά χρόνια σε αυτοέκδοση από τον ίδιο τον δηµιουργό. Τώρα όµως, οι ιστορίες µαζεύτηκαν, επιµελήθηκαν ξανά, αλλάζοντας τίτλους, γραµµατοσειρές και lettering και κυκλοφορούν σε µια πολύ χορταστική έκδοσης µε τίτλο «Ωµέγα 2 – Αστεία Λιπαρά».

– «Εµπόλεµη ζώνη»: Από τον σκιτσογράφο John Antono κυκλοφόρησε µια συλλογή µε πολιτικές – πολεµικές γελοιογραφίες των τελευταίων 25 ετών. Ο τίτλος της συλλογής είναι «Εµπόλεµη Ζώνη – Γελοιογραφικό Χρονικά 2021-2026». Όπως αναγράφεται και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου: Ένα τέταρτο του αιώνα από την έναρξη του «πολέµου κατά της τροµοκρατίας». ∆ίδυµοι Πύργοι, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία, προσφυγική κρίση, τζιχαντιστικές επιθέσεις, Ουκρανία, Γάζα, Ιράν… και η πολεµική φρενίτιδα µοιάζει πιο ανεξέλεγκτη από ποτέ. Η «Εµπόλεµη Ζώνη» καταγράφει, µε ελληνική και παγκόσµια µατιά, τα πιο σηµαντικά επεισόδια αυτής της 25ετούς περιόδου, ανασυνθέτοντας ένα χρονικό µέσω σκίτσων, γελοιογραφιών και κόµικς. Tον πρόλογο υπογράφει ο Soloup, που µεταξύ άλλων λέει: «…Η “Εµπόλεµη Ζώνη” του John Antono, είναι το γελοιογραφικό απόσταγµα 25 χρόνων ιστορίας πολέµου. Η σύγχρονη περιπέτεια του πλανήτη στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, η δική µας εν τέλει, και προσωπική ιστορία, παρελαύνει µέσα από αυτά εδώ τα δυνατά σκίτσα. …Ο Γιάννης Αντωνόπουλος, µαέστρος του είδους, µε πολιτική σκέψη και ιστορική αντίληψη, ξέρει να αφαιρεί τα περιττά: τον θόρυβο του εφήµερου, τα παχιά λόγια, τα ιδεολογικά αφηγήµατα και τις φτηνές δικαιολογίες. Ξέρει ακόµα να εντοπίζει τα σηµαντικά, και µε απλές γραµµές να σχεδιάζει αυτό που συµβαίνει. Ακόµα και να δείχνει παραπέρα, σ’ εκείνο που θα µπορούσε να υπάρχει αν όλη αυτή η φρίκη, του πολέµου, της ζούγκλας, ήταν απλώς ένας κακός εφιάλτης».

– Το τρίτο βιβλίο αποτελεί την µεταφορά ενός λογοτεχνικού έργο, σε κόµικς. Μάλιστα πρόκειται για ένα γαλλικό έργο, το οποίο έγινε best-seller στην Γαλλία, και αποτέλεσε την έκπληξη της χρονιάς. Ο λόγος για το βιβλίο «Μυρωδιά µετά την βροχή», του συγγραφέα Cedric Sapin-Defour και µεταφορά σε κόµικς, εικονογράφηση του Jose Luis Munuera. Στην ιστορία αυτή συναντάµε τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος καταλήγει να υιοθετήσει έναν µικρό κουτάβι. Ένα ποιητικό κόµικς που περνάµε µέσα από το µυαλό του πρωταγωνιστή αλλά και του σκύλου, βιώνοντας όλα τα συναισθήµατά τους. Πρόκειται σίγουρα για ένα ποιητικό αφήγηµα, το οποίο καταφέρνει να συγκινεί, ακόµα και αναγνώστες που δεν έχει κάποιο κατοικίδιο.

– Το τέταρτο και τελευταίο βιβλίο που κυκλοφορεί αυτές τις µέρες τιτλοφορείται «Καµίλ – το ζιζάνιο». Με το βιβλίο αυτό η Chaniartoon Press µπαίνει και στο παιδικό κοινό, µε ένα χιουµοριστικό κόµικς για παιδιά. Το µικρό κορίτσι, η Καµίλ είναι φυσικά η πρωταγωνίστρια, αλλά στις ιστορίες της µπλέκεται και όλη της η οικογένεια. Όπως διαβάζουµε από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: Η Καµίλ δεν µασάει τα λόγια της, γεγονός που φέρνει συχνά σε αµηχανία τους γονείς της! Ευτυχώς, έχει χρυσή καρδιά… κι ένα κεφάλι γεµάτο ερωτήσεις, τις οποίες δεν διστάζει να µοιραστεί. Το µόνο σίγουρο είναι πως αυτή η σούπερ σταρ οικογένεια δεν γνωρίζει τι πάει να πει βαρεµάρα. Στην Γαλλία κυκλοφορεί ένας ακόµα τόµος της Καµίλ, που αναµένεται να έρθει σύντοµα και στα ελληνικά.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Τέλος, οι εκδόσεις Chaniartoon Press, συµµετέχουν και στις τελικές υποψηφιότητες για τα Ελληνικά Βραβεία Κόµικς. Συγκεκριµένα τέσσερα από τα βιβλία της, βρίσκονται στις τελικές πεντάδες, διεκδικοντας τα αντίστοιχα βραβεία. Συγκεκριµένα η «Ηµέρα της Κρίσης» διεκδικεί το βραβείο καλύτερης ανθολογίας, ο «Πίνατ» το βραβείο καλύτερου στριπ, η «Προφητεία του Αρµαντίλλο», καλύτερης µεταφρασµένης έκδοσης και καλλιτεχνικής επιµέλειας και τέλος το «Ας περιµένουν οι γυναίκες» διεκδικεί τα βραβεία καλύτερου κόµικς, καλύτερου σχεδίου και καλύτερου διασκευασµένου σεναρίου.

Γραμμοσκιάσεις… Zgur