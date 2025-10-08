menu
21.3 C
Chania
Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Από πρόσφυγας στο Βραβείο Νόμπελ Χημείας, ο Όμαρ Γιάγκι υμνεί τη “δύναμη” της επιστήμης

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Γεννημένος στην Ιορδανία από φτωχή οικογένεια Παλαιστινίων προσφύγων, ο Όμαρ Γιάγκι, που βραβεύτηκε σήμερα με το Νόμπελ Χημείας, εξύμνησε τη “δύναμη” της επιστήμης στη μείωση των ανισοτήτων επιμένοντας στην ανάγκη υποστήριξης της έρευνας.

“Δεν μπορούμε να επιλύουμε τα προβλήματα της κοινωνίας χωρίς την επιστήμη” και “χωρίς χρηματοδότηση, δεν μπορείτε να κάνετε επιστήμη”, δήλωσε ο Αμερικανοϊορδανός σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Ο χημικός τιμήθηκε, μαζί με τον Ιάπωνα Σουσούμου Κιταγκάουα και τον γεννημένο στη Βρετανία Ρίτσαρντ Ρόμπσον για την ανάπτυξη νέων μοριακών δομών ικανών να συλλαμβάνουν αέρια.

Μια πολύτιμη τιμητική διάκριση που δείχνει κατά τη γνώμη του “τη δύναμη του δημόσιου αμερικανικού σχολικού συστήματος που δέχεται ανθρώπους όπως εγώ, προερχόμενους από ένα καθόλου προνομιούχο περιβάλλον, προσφύγων”, τόνισε.

“Μεγάλωσα σε ένα πολύ φτωχό σπίτι, ξέρετε, ήμασταν καμιά δεκαριά σε ένα δωματιάκι που το μοιραζόμασταν με τα ζώα που εκτρέφαμε”, δήλωσε ο Γιάγκι κατά την ομιλία του στο Ίδρυμα Νόμπελ.

Το δωματιάκι δεν είχε ούτε ηλεκτρικό ρεύμα ούτε πόσιμο νερό. Η μητέρα του δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει.

Ο Γιάγκι μεγάλωσε στο Αμάν, όπου γεννήθηκε το 1965, πριν μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σπουδές του σε ηλικία 15 ετών, κατόπιν συμβουλών του αυστηρού πατέρα του.

Είναι 10 ετών όταν ανακαλύπτει για πρώτη φορά τη χημεία. Ο Γιάγκι τρυπώνει τότε στη βιβλιοθήκη του σχολείου του, η οποία είναι κανονικά κλειδωμένη πάντα, και επιλέγει τυχαία ένα βιβλίο από ένα ράφι. Ανοίγοντάς το, τα μάτια του εντυπωσιάζονται από εικόνες ακατανόητες αλλά συναρπαστικές: είναι η πρώτη του συνάντηση με τις μοριακές δομές.

“Είναι μια μοναδική πορεία και η επιστήμη μάς επιτρέπει να την ολοκληρώσουμε. Θέλω να πω, η επιστήμη είναι η πιο μεγάλη δύναμη” στην υπηρεσία των ίσων ευκαιριών, δηλώνει.

“Η επιστήμη είναι ναυαρχίδα της χώρας μας. Επομένως, δεν μπορούμε να την παρατήσουμε”, υποστήριξε ο χημικός, τονίζοντας τον ρόλο της στην καινοτομία αλλά και την υπηρεσία των ίσων ευκαιριών.

“Οι ευφυείς, ταλαντούχοι και ικανοί άνθρωποι υπάρχουν παντού. Θα πρέπει πράγματι να επικεντρωθούμε στην απελευθέρωση του δυναμικού τους, προσφέροντάς τους ευκαιρίες”, τόνισε ο νομπελίστας.

Η ερευνητική του ομάδα κατάφερε να εξαγάγει νερό από τον αέρα της ερήμου της Αριζόνας όπου και ο ίδιος έκανε τα πρώτα του μαθήματα.

“Άρχισα στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα τη σταδιοδρομία μου και το όνειρό μου ήταν να δημοσιεύω τουλάχιστον ένα άρθρο που θα δεχόταν 100 αναφορές. Σήμερα, οι φοιτητές μου λένε ότι η ομάδα μας έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 250.000 αναφορές”, δήλωσε με ικανοποίηση.

Αφού άρχισε τις σπουδές του στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου έκανε μια σειρά από μικροδουλειές, πήρε το διδακτορικό του στη χημεία στο Ιλινόι και στη συνέχεια δίδαξε σε πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια πριν ενταχθεί στο Μπέρκλεϊ της Καλιφόρνιας το 2012.

Οι εργασίες των φετινών βραβευμένων δημιούργησαν δεκάδες χιλιάδες νέα διαφορετικά μοριακά δίκτυα, ικανά να συλλαμβάνουν το διοξείδιο του άνθρακα, να αποθηκεύουν αέρια ή και να διαχωρίζουν τα PFAS, αυτά τα συνθετικά χημικά προϊόντα που χρειάζονται εξαιρετικά πολύ χρόνο για να αποσυντεθούν και μπορούν να επηρεάζουν την υγεία – το νερό.

“Η ομορφιά της χημείας έγκειται στο γεγονός ότι εάν μάθετε να ελέγχετε το υλικό στο επίπεδο του ατόμου και του μορίου, το δυναμικό είναι τεράστιο και εμείς ανοίξαμε ένα χρυσωρυχείο με αυτό τον τρόπο, και ο τομέας αναπτύχθηκε”, πρόσθεσε ο Γιάγκι.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum