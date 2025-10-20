menu
Αθλητικά

Από παγκόσμιος πρωταθλητής στο ποδόσφαιρο… επιχειρηματίας σε σουβλατζίδικα με ντονέρ ο Λούκας Ποντόλσκι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο διεθνής Γερμανός πρώην επιθετικός της Άρσεναλ Λούκας Ποντόλσκι έχει πλέον περιουσία που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια δολάρια, αφού ίδρυσε μια αλυσίδα καταστημάτων κεμπάπ και μια μάρκα παγωτού στη χώρα του.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το 2017, δύο χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον σύλλογο της Premier League Άρσεναλ, λάνσαρε τη μάρκα επιδορπίων Ice Cream United στην Κολωνία, την έδρα του πρώτου επαγγελματικού συλλόγου του, της Κολωνίας.

Ένα χρόνο αργότερα, ίδρυσε την αλυσίδα κεμπάπ Mangal Doner και άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην Κολωνία. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 50 καταστήματα Mangal Doner σε όλη τη Γερμανία.

Η ιδέα να ιδρύσει μια αλυσίδα κεμπάπ του ήρθε από την περίοδο που έπαιζε για τη Γαλατασαράι στην Τουρκία.

Η εφημερίδα «The Sun» ανέφερε ότι η καθαρή του περιουσία ανέρχεται σε περίπου 225 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των κερδών του από την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής. Ο Ποντόλσκι ήταν ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Άρσεναλ κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί.

Πρόσφατα «ξέσπασε» εναντίον μιας διάσημης αλυσίδας fast food στις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε ένα podcast με τον YouTuber Sascha Hellinger, είπε: «Αν παραγγείλετε εκεί, πληρώνετε όσο και στα καταστήματά μου. Ή ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, το φαγητό θα είναι άθλιο, δεν έχει ποιότητα».

Ο Ποντόλσκι είναι γνωστός για τα δυνατά σουτ και τα εκρηκτικά τελειώματα με το αριστερό του πόδι.

Χαρισματικός επιθετικός, σκόραρε 271 γκολ στην καριέρα του, συμπεριλαμβανομένων 49 για τη Γερμανία, το τρίτο υψηλότερο σκορ για τη χώρα μετά τον Μίροσλαβ Κλόζε (71 γκολ) και τον Γκερντ Μίλερ (68).

Το 2014 κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Γερμανία στη Βραζιλία, νικώντας στον τελικό 1-0 την Αργεντινή του Μέσι, ενώ νωρίτερα στον ημιτελικό είχε ταπεινώσει 7-1 τη Βραζιλία μέσα στο Μαρακανά.

Στα 39 του, ο Ποντόλσκι παίζει για την Gormik Zabrze στην Πολωνία, όπου γεννήθηκε πριν μετακομίσει στη Γερμανία.

Έχει επίσης ξεκινήσει ένα μουσικό φεστιβάλ, ένα αθλητικό κέντρο και ένα τουρνουά ποδοσφαίρου με πρώην παίκτες, influencers και οπαδούς.

