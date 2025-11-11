Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών στο Πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

Περισσότερες παρεμβάσεις, απλοποίηση των διαδικασιών και επιτάχυνση στην υλοποίηση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», προβλέπει η τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ που υπογράφουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρία Νίκη Κεραμέως, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτριος Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νικόλαος Ταγαράς.

Βασικοί στόχοι της τροποποίησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η κάλυψη των εξατομικευμένων αναγκών των πολιτών με αναπηρία και η επιτάχυνση των διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, τα συναρμόδια υπουργεία προχώρησαν σε σημαντικές βελτιωτικές ρυθμίσεις, που ενισχύουν το δικαίωμα στην απρόσκοπτη προσβασιμότητα, το οποίο αποτελεί σαφή κυβερνητική προτεραιότητα.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που επέρχονται με την τροποποίηση της ΚΥΑ αφορά στον κινητό εξοπλισμό, όπως εκτυπωτή braille, κινητή ράμπα κ.λπ. Για τέτοιου είδους παρεμβάσεις πλέον δεν θα απαιτούνται δικαιολογητικά που σχετίζονται με την κατοικία του αιτούντος. Στην ίδια κατεύθυνση, καταργείται η απαίτηση για μελέτη μηχανικού για παρεμβάσεις που δεν απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας. Εάν για την παρέμβαση απαιτείται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας, ο Σύμβουλος Μηχανικός Έργου συντάσσει μελέτη, διεκπεραιώνει τα απαιτούμενα για την έκδοσή της και η αμοιβή του προσαυξάνεται κατά 450 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι για αιτήσεις που έχουν προεγκριθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος της τροποποίησης, καταβάλλεται αμοιβή Συμβούλου Μηχανικού Έργου, ακόμα και αν οι παρεμβάσεις αφορούν αποκλειστικώς σε κινητά στοιχεία, εφόσον έχουν υποβληθεί συμπληρωματικά στοιχεία κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον υποψήφιο Δικαιούχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον πίνακα επιλέξιμων παρεμβάσεων προστίθενται πολλές νέες, που προτάθηκαν από τα μέλη της αναπηρικής κοινότητας, όπως αναβατόριο καθίσματος εξωτερικού χώρου, τοποθέτηση χειρολισθήρων, σύστημα πρόσδεσης/συγκράτησης αναπηρικού αμαξιδίου εντός οχήματος, αντικατάσταση μπανιέρας με ντουζιέρα, σύνδεση διακοπτών σπιτιού με ασύρματο δίκτυο.

Παράλληλα, το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει ανακοινώσει ότι παρατείνεται έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη β’ φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», που επιδοτεί παρεμβάσεις για την προσαρμογή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, παρέχει επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50% και απευθύνεται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία.

Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Ο πρώτος οριστικός πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», που περιλαμβάνει περισσότερους από 100.000 πολίτες, οι οποίοι εντάσσονται στη δράση, δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ, από τους νέους ωφελούμενους, πάνω από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 647.167.031 ευρώ και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους – από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα απόρριψης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά ημερολογιακών ημερών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.) ή μέσω email στη διεύθυνση allazothermansi.thermosifona@prv.ypeka.gr .