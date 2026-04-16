Απληστία σε βάρος του Περιβάλλοντος

Γιώργος Κώνστας
«Η απληστία είναι ένας πάτος χωρίς πάτο…»  έγραφε ο Εριχ Φροµ  στο “Ο Άνθρωπος για τον Εαυτό του: Μια Έρευνα για την Ψυχολογία της Ηθικής” (Ελληνικές εκδόσεις). Μια αναφορά που ταιριάζει “γάντι” µε µια προσεκτικότερη ανάγνωση στο “νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισµό” που είναι στη διαδικασία της διαβούλευσης αυτή την εποχή.

Μια ανάγνωση που κάνει και τον πιο ανυποψίαστο αναγνώστη να αναρωτηθεί πραγµατικά αν σε αυτή τη χώρα έχουµε καταλάβει τι σηµαίνει “κλιµατική καταστροφή”, “υποβάθµιση του περιβάλλοντος”, “πλήγµα σε βάρος της βιοποικιλότητας”. Αναφορές που υπάρχουν και στο “νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισµό” µάλλον περισσότερο ως “γαρνιτούρα” ή “ωραίο περιτύλιγµα” σε αυτό που σερβίρει.

Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσεις το ότι το νέο χωροταξικό για τον τουρισµό περιορίζει την οικοδοµική δραστηριότητα µόνο στις “Ζώνες Απολύτου Προστασίας” ή στις “Ζώνες Προστασίας της Φύσης”; Πρόκειται για εκτάσεις στην Κρήτη που αφορούν 1%, 5%, 10% σε ελάχιστες περιπτώσεις των προστατευµένων περιοχών, ούτε καν ολόκληρες τις περιοχές Natura!

Σε όλους τους υπόλοιπους χώρους; Επιτρέπει και πεντάστερα ξενοδοχεία και οργανωµένους οικιστικούς υποδοχείς (οικοδοµική δραστηριότητα) κ.α.

Όλος αυτός ο όγκος τσιµέντου δεν θα πλήξει την βιοποικιλότητα; ∆εν θα έχει ακόµα πιο αρνητικές επιπτώσεις στην πίεση που ήδη δέχονται λόγω του τουρισµού οι ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές; ∆εν θα επιφέρει ζηµιά στο φυσικό τοπίο της Κρήτης, τις εκτάσεις µε τα φρύγανα και τους θάµνους, τα λιβάδια κοντά στις παραλίες (όσα έχουν αποµείνει), στη χλωρίδα και στην πανίδα που αναπτύσσεται σε ακρωτήρια, δίπλα σε ποτάµια, στον ορεινό όγκο του νησιού;

∆εν θα µειώσει ακόµα περισσότερη την παραγωγική γη, τα εύφορα εδάφη τα οποία µας δίνουν όσα προϊόντα παράγουµε;

Είναι να απορείς πραγµατικά τι σκέφθηκαν οι συντάκτες του Ειδικού Χωροταξικού και όσοι το προωθούν ώστε να γίνει νόµος του ελληνικού κράτους. Και ποιους εξυπηρετούν φυσικά µε τα νοµοθετήµατα αυτά.

Υ.Γ. Εύστοχες παρατηρήσεις στα παραπάνω έκανε και η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας εκφράζοντας την ανησυχία της. Παράλληλα όµως φρόντισε να γνωµοδοτήσει… θετικά! Μην τυχόν και χάσουµε το… τραίνο της ανάπτυξης!

  

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

