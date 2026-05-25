Απλά μαθήματα φυσικής: Τα χρώµατα του ουρανού

Το ηλιακό φως συντίθεται απ’ όλα τα χρώµατα του ουράνιου τόξου. Και καθώς αυτό διαπερνά τη γήινη ατµόσφαιρα σκεδάζεται (διασκορπίζεται) προς όλες τις κατευθύνσεις από τα µόριά της και από µικροσκοπικά σωµατίδια σκόνης. Το φαινόµενο ονοµάζεται σκέδαση Rayleigh.

Ο προσδιορισµός του βασικού χρώµατος του ουρανού βασίζεται στην εξάρτηση της σκέδασης του ηλιακού φωτός από τα σωµατίδια της ατµόσφαιρας. Το ηλεκτρικό πεδίο του προσπίπτοντος ηλιακού φωτός υποχρεώνει τα ηλεκτρόνια των σωµατιδίων αυτών να ταλαντωθούν, οπότε αυτά ακτινοβολούν µε τη σειρά τους φωτεινή ενέργεια. Αποτέλεσµα είναι η σκέδαση του ηλιακού φωτός.

Το φως µε µικρό µήκος κύµατος (π.χ το µπλε) αποκλίνει περισσότερο από την αρχική του διεύθυνση από ότι το φως που έχει µεγάλο µήκος κύµατος (το ερυθρό). Το γαλάζιο φως λοιπόν, σκεδάζεται περισσότερο από ότι τα υπόλοιπα χρώµατα – περίπου πέντε φορές περισσότερο απ’ ότι το ερυθρό φως. Το αποτέλεσµα είναι ότι, κοιτάµε τον ουρανό στην διάρκεια της ηµέρας και το γαλάζιο χρώµα υπερτερεί, οπότε ο ουρανός µάς φαίνεται γαλάζιος. Αν κοιτάξουµε τον ουρανό από την επιφάνεια της Σελήνης (υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες) αυτός φαίνεται µαύρος διότι η Σελήνη δεν έχει ατµόσφαιρα.

Όταν ο ήλιος βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, η περιοχή του ουρανού γύρω απ’ τον ήλιο κοντά στον ορίζοντα είναι κόκκινη ή κίτρινη διότι οι ακτίνες του φωτός για να φτάσουν σε εµάς, πρέπει να διανύσουν µεγαλύτερη απόσταση εντός της ατµόσφαιρας, έτσι το πράσινο, το γαλάζιο και το ιώδες φως σκεδάζονται πολύ περισσότερο – φιλτράρονται, ουσιαστικά – οπότε δεν καταφέρνουν να διαπεράσουν την ατµόσφαιρα και κατά συνέπεια στα µάτια µας εισέρχεται κυρίως πορτοκαλοκίτρινο φως και σε κάθε ηλιοβασίλεµα και ανατολή, ο ουρανός µοιάζει να φλέγεται.

Οι σταγόνες του νερού στα σύννεφα, ξεπερνούν κατά πολύ σε διαστάσεις τα µικροσκοπικά σωµατίδια που κάνουν τον ουρανό να φαίνεται γαλάζιος. Όταν λοιπόν το ηλιακό φως διασκορπίζεται από τα υδροσταγονίδια, όλα τα χρώµατα σκεδάζονται ισόποσα και αυτό δίνει το λευκό χρώµα στα σύννεφα. Αν τα σύννεφα είναι πολύ πυκνά σε υδρατµούς τότε το φως δεν µπορεί να τα διαπεράσει, οπότε και αυτά φαίνονται µαύρα και σκοτεινά.

Το καιρό που ήµουν φοιτητής, τα πράγµατα ήταν αλλιώς οι καθηγητές κάπνιζαν την ώρα των διαλέξεων. Θυµάµαι τον Βασίλη Κάλφα στο µάθηµα «Ιστορία των Επιστηµών» ο οποίος µας επισκεπτόταν από το γειτονικό Ρέθυµνο, να καπνίζει µανιωδώς τα άφιλτρα της κασετίνας του Άσσου και τον Γιώργο Γραµµατικάκη ο οποίος µας δίδασκε «Στοιχειώδη σωµατίδια» να βάζει µονίµως την αναµµένη του πίπα στην τσέπη του σακακιού του αφήνοντας µας µόνιµα µε την απορία γιατί δεν άρπαζε φωτιά.

Το πείραµα που θα σας διηγηθώ προϋποθέτει τα τσιγάρα και τον καπνό γι’ αυτό συγχωρήστε µου την απρέπεια του καπνίσµατος.

Σε ένα σκοτεινό λοιπόν δωµάτιο από µια χαραµάδα µπαίνει λευκή δέσµη φωτός . Αν ανάψουµε πέντε έξι τσιγάρα ο καπνός που αιωρείται και φωτίζεται από την δέσµη φαίνεται γαλάζιος. Ενώ αν τραβήξουµε µια γερή τζούρα τσιγάρου και φυσήξουµε τον καπνό µε τα σταγονίδια που έχουν προστεθεί από την εκπνοή µας, ο καπνός γίνεται λευκός.

Πιστεύω ότι έχοντας τις γνώσεις Φυσικής που προ είπαµε να είσθε σε θέση να εξηγήσετε το πείραµα.

*Ο Αριστείδης Γ. Αρχοντάκης είναι συγγραφέας – φυσικός

Βιβλιογραφία: (Jearl Walker «Το πανηγύρι της Φυσικής» – εκδόσεις τροχαλία, Walter Lewin και Warren Goldstein «Για την αγάπη της Φυσικής» – εκδόσεις κάτοπτρο.