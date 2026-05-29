menu
27.4 C
Chania
Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Απλά μαθήματα φυσικής: Πώς επηρεάζει το αρνητικό ή θετικό φορτίο τη διάθεσή µας

Αριστείδης Αρχοντάκης
Αριστείδης Αρχοντάκης
0

Συχνά χρησιµοποιείται η έκφραση: είµαι έντονα συναισθηµατικά φορτισµένος, και η διάθεση µας να είναι ανάλογη κατά την περίσταση. Πως το αρνητικό ή θετικό ηλεκτρικό πεδίο που µας περιβάλει, επιδρά πάνω µας, διαµορφώντας ανάλογα τη ψυχική µας διάθεση;
Την ώρα που κάνουµε ντους, το νερό που πέφτει, παράγει αρνητικά φορτία κι ένα ηλεκτρικό πεδίο µέγιστης δυνατής τιµής 800 Volts ανά µέτρο. Είναι γενικά παραδεκτό πως, όταν εισέλθει κανείς σε µια ατµόσφαιρα αρνητικά φορτισµένη, όπως αυτή του µπάνιου θα νιώσει ένα ευχάριστο συναίσθηµα. Η αρνητική φόρτιση µάς κάνει ευτυχισµένους σε αντίθεση µε τη θετική, που συνήθως µας αρρωσταίνει.
Στην Ελλάδα ο θερµός και ξηρός άνεµος ονοµάζεται Λίβας. Η ονοµασία Λίβας προέρχεται φυσικά από τη Λιβύη, και είναι πολύ δηµοφιλής, καθώς απαντάται σε ενοικιαζόµενα καταλύµατα, σε ονοµασία ασφαλιστικών και κατασκευαστικών εταιριών, είναι όµως και όνοµα κρασιού, ακόµη-ακόµη και αγροτικού εφοδίου συγκεκριµένα ζιζανιοκτόνου. Απαντάται δε συχνά και ως επίθετο. Επειδή ο άνεµος αυτός είναι νοτιοδυτικής κατεύθυνσης, λέγεται και Γαρµπής από το αραβικό garbi που σηµαίνει δυτικός.
Ο θερµός αέρας έχει ένα αµφιλεγόµενο χαρακτηριστικό. Λέγεται ότι κάνει τους ανθρώπους και τα ζώα να τρελαίνονται. Όταν φυσά, ο αριθµός των εγκληµάτων µεγαλώνει, οι βιασµοί και οι δολοφονίες είναι πιο συχνές, προκαλούνται περισσότερα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, και γενικά οι άνθρωποι συµπεριφέρονται παράλογα.
Την περασµένη εβδοµάδα παρατηρήθηκε ασυνήθιστη αύξηση της θερµοκρασίας σε Αγγλία και Γαλλία, χώρες οι οποίες είναι συνηθισµένες τέτοιο καιρό σε χαµηλές θερµοκρασίες και τα σπίτια δε διέθεταν κλιµατιστικά διότι δεν χρειάζονταν. Επικράτησε ζέστη, µε το θερµόµετρο να αγγίζει τους 35 βαθµούς που σε συνδυασµό µε την υψηλή υγρασία έκανε την κατάσταση αφόρητη. Προκλήθηκαν και θάνατοι.
Οι επιστήµονες µετά από παρατήρηση, λένε ότι οι επιπτώσεις από την κλιµατική κρίση εµφανίζονται πιο γρήγορα στην Γηραιά ήπειρο, από ότι στον υπόλοιπο κόσµο.
Εδώ στην Ελλάδα µέχρι στιγµής, και είµαστε ακόµη στην Άνοιξη, δεν βιώσαµε ακραία φαινόµενα ζέστης. Όταν θα έρθουν όµως οι καύσωνες, και εύχοµαι να µην είναι παρατεταµένοι, ίσως εκτιµήσουµε περισσότερο τότε το αρνητικό πεδίο του περιβάλλοντος του µπάνιου µας, κι ένα ντους, ή µια βουτιά στην θάλασσα που µας περικλείει ως χώρα, να είναι επιβεβληµένη.

*Ο Αριστείδης Γ. Αρχοντάκης είναι συγγραφέας-φυσικός.

Βιβλιογραφία: Jearl Walker -Το πανηγύρι της Φυσικής – εκδόσεις τροχαλία

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum