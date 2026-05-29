Απλά μαθήματα φυσικής: Πώς επηρεάζει το αρνητικό ή θετικό φορτίο τη διάθεσή µας

Συχνά χρησιµοποιείται η έκφραση: είµαι έντονα συναισθηµατικά φορτισµένος, και η διάθεση µας να είναι ανάλογη κατά την περίσταση. Πως το αρνητικό ή θετικό ηλεκτρικό πεδίο που µας περιβάλει, επιδρά πάνω µας, διαµορφώντας ανάλογα τη ψυχική µας διάθεση;

Την ώρα που κάνουµε ντους, το νερό που πέφτει, παράγει αρνητικά φορτία κι ένα ηλεκτρικό πεδίο µέγιστης δυνατής τιµής 800 Volts ανά µέτρο. Είναι γενικά παραδεκτό πως, όταν εισέλθει κανείς σε µια ατµόσφαιρα αρνητικά φορτισµένη, όπως αυτή του µπάνιου θα νιώσει ένα ευχάριστο συναίσθηµα. Η αρνητική φόρτιση µάς κάνει ευτυχισµένους σε αντίθεση µε τη θετική, που συνήθως µας αρρωσταίνει.

Στην Ελλάδα ο θερµός και ξηρός άνεµος ονοµάζεται Λίβας. Η ονοµασία Λίβας προέρχεται φυσικά από τη Λιβύη, και είναι πολύ δηµοφιλής, καθώς απαντάται σε ενοικιαζόµενα καταλύµατα, σε ονοµασία ασφαλιστικών και κατασκευαστικών εταιριών, είναι όµως και όνοµα κρασιού, ακόµη-ακόµη και αγροτικού εφοδίου συγκεκριµένα ζιζανιοκτόνου. Απαντάται δε συχνά και ως επίθετο. Επειδή ο άνεµος αυτός είναι νοτιοδυτικής κατεύθυνσης, λέγεται και Γαρµπής από το αραβικό garbi που σηµαίνει δυτικός.

Ο θερµός αέρας έχει ένα αµφιλεγόµενο χαρακτηριστικό. Λέγεται ότι κάνει τους ανθρώπους και τα ζώα να τρελαίνονται. Όταν φυσά, ο αριθµός των εγκληµάτων µεγαλώνει, οι βιασµοί και οι δολοφονίες είναι πιο συχνές, προκαλούνται περισσότερα αυτοκινητιστικά ατυχήµατα, και γενικά οι άνθρωποι συµπεριφέρονται παράλογα.

Την περασµένη εβδοµάδα παρατηρήθηκε ασυνήθιστη αύξηση της θερµοκρασίας σε Αγγλία και Γαλλία, χώρες οι οποίες είναι συνηθισµένες τέτοιο καιρό σε χαµηλές θερµοκρασίες και τα σπίτια δε διέθεταν κλιµατιστικά διότι δεν χρειάζονταν. Επικράτησε ζέστη, µε το θερµόµετρο να αγγίζει τους 35 βαθµούς που σε συνδυασµό µε την υψηλή υγρασία έκανε την κατάσταση αφόρητη. Προκλήθηκαν και θάνατοι.

Οι επιστήµονες µετά από παρατήρηση, λένε ότι οι επιπτώσεις από την κλιµατική κρίση εµφανίζονται πιο γρήγορα στην Γηραιά ήπειρο, από ότι στον υπόλοιπο κόσµο.

Εδώ στην Ελλάδα µέχρι στιγµής, και είµαστε ακόµη στην Άνοιξη, δεν βιώσαµε ακραία φαινόµενα ζέστης. Όταν θα έρθουν όµως οι καύσωνες, και εύχοµαι να µην είναι παρατεταµένοι, ίσως εκτιµήσουµε περισσότερο τότε το αρνητικό πεδίο του περιβάλλοντος του µπάνιου µας, κι ένα ντους, ή µια βουτιά στην θάλασσα που µας περικλείει ως χώρα, να είναι επιβεβληµένη.

*Ο Αριστείδης Γ. Αρχοντάκης είναι συγγραφέας-φυσικός.

Βιβλιογραφία: Jearl Walker -Το πανηγύρι της Φυσικής – εκδόσεις τροχαλία